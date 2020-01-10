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Порноактрисы и модели решили спасти коал в Австралии при помощи голых фото

10 января 2020, 22:09  •  42 • В мире
Порноактрисы и модели решили помочь терпящим бедствие в Австралии животным и людям, рассылая фотографии в стиле "ню" любым людям, которые готовы пожертвовать несколько долларов в фонд помощи.
Акцию начала модель из Instagram Кейлен Уорд, которая отправляет откровенные фото в обмен на пожертвование в размере от 10 долларов и больше в благотворительные организации, которые помогают борьбе с масштабными пожарами, охватившими континент. Девушка смогла собрать более миллиона долларов.
При этом фото быстро попали в Сеть, а о выходке узнали родственники. Впрочем, энтузиазм Уорд это не снизило, ибо "коалы важнее".
Акцию поддержали и другие модели, включая порноактрис. В итоге был запущен флешмоб #nakedforaustralia.

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