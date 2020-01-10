Порноактрисы и модели решили спасти коал в Австралии при помощи голых фото

Акцию начала модель из Instagram Кейлен Уорд, которая отправляет откровенные фото в обмен на пожертвование в размере от 10 долларов и больше в благотворительные организации, которые помогают борьбе с масштабными пожарами, охватившими континент. Девушка смогла собрать более миллиона долларов.

При этом фото быстро попали в Сеть, а о выходке узнали родственники. Впрочем, энтузиазм Уорд это не снизило, ибо "коалы важнее".

Акцию поддержали и другие модели, включая порноактрис. В итоге был запущен флешмоб #nakedforaustralia.