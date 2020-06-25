Поразит свыше 10 миллионов: ВОЗ обновила прогноз по коронавирусу

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжит расти.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, уже на следующей неделе эта цифра превысит 10 млн человек.

На данный момент, заявил Гебреисус, выступая на пресс-конференции в Женеве, число заражённых составляет более 9,1 млн человек, а число умерших - 470 тыс.