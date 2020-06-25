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Поразит свыше 10 миллионов: ВОЗ обновила прогноз по коронавирусу

25 июня 2020, 19:00  •  15 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила прогноз, связанный с распространением коронавируса. Так, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уже на следующей неделе число заразившихся в мире превысит 10 миллионов человек.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжит расти.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, уже на следующей неделе эта цифра превысит 10 млн человек.
На данный момент, заявил Гебреисус, выступая на пресс-конференции в Женеве, число заражённых составляет более 9,1 млн человек, а число умерших - 470 тыс.

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