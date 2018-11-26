«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море

В попытке нарушить границы России в Азовском море ВМС Украины потеряли два артиллерийских катера. Это ровно треть от всех дееспособных военных кораблей Незалежной. «Нанесено поражение по своей чувствительности равное Цусиме», - комментируют инцидент в интернете.

Из боевых кораблей, находящихся сейчас в составе ВМС Украины, на ходу лишь 6 артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М», два из которых были задержаны береговой охраной России в Азовском море за нарушение границы. Таким образом за один день Киев лишился одной трети всего дееспособного состава ВМС.

В настоящий момент единственный фрегат Украины «Гетман Сагайдачный» находится на ремонте. В аналогичном состоянии и украинский корвет «Винница». В составе ВМС также имеются десантный корабль «Юрий Олефиренко» и ракетный катер «Прилуки», однако оба не на ходу.

В нормальном состоянии, на сегодняшний день, лишь 6 артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М». При этом два из них, «Никополь» и «Бердянск», были взяты береговой охраной России во время нарушения российской границы в Азовском море. То есть Киев, по сути, лишился трети всего дееспособного военного флота в коротком столкновении с береговой охраной России. Вмешательство Черноморского флота не понадобилось.