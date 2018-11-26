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«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море

26 ноября 2018, 06:39  •  360 • Политика
В попытке нарушить границы России в Азовском море ВМС Украины потеряли два артиллерийских катера. Это ровно треть от всех дееспособных военных кораблей Незалежной. «Нанесено поражение по своей чувствительности равное Цусиме», - комментируют инцидент в интернете.
Из боевых кораблей, находящихся сейчас в составе ВМС Украины, на ходу лишь 6 артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М», два из которых были задержаны береговой охраной России в Азовском море за нарушение границы. Таким образом за один день Киев лишился одной трети всего дееспособного состава ВМС.
В настоящий момент единственный фрегат Украины «Гетман Сагайдачный» находится на ремонте. В аналогичном состоянии и украинский корвет «Винница». В составе ВМС также имеются десантный корабль «Юрий Олефиренко» и ракетный катер «Прилуки», однако оба не на ходу.
В нормальном состоянии, на сегодняшний день, лишь 6 артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М». При этом два из них, «Никополь» и «Бердянск», были взяты береговой охраной России во время нарушения российской границы в Азовском море. То есть Киев, по сути, лишился трети всего дееспособного военного флота в коротком столкновении с береговой охраной России. Вмешательство Черноморского флота не понадобилось.
«Такими образом, только силами береговой охраны пограничной службы РФ, без вмешательства Черноморского флота, ВМС Украины нанесено поражение по своей чувствительности равное Цусиме», - комментируют происшествие в интернете.

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