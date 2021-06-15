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Поражение началось не с Карабаха: В Армении озвучили "сценарий Сороса"

15 июня 2021, 19:25  •  106 • Политика
Экс-президент Армении Роберт Кочарян объяснил, как сторонники Сороса заложили поражение в войне в Карабахе. Удар, по его мнению, был нанесён по армии, Церкви и патриотизму армян.
Кочарян считает, что именно армия стала одной из первоочередных мишеней "соросовцев". Он пояснил, что на протяжении последних трёх лет в отношении армии, Церкви и нравственных идеалов армян проводилась массированная атака.
При этом, допустил политик, "соросята", ставшие "винтиками" в этой атаке, могли и сами не знать, к чему это приведёт. Однако в итоге все их усилия вылились в поражение в Карабахе.
"Я повторюсь, армия, Церковь и наши национальные ценности. Результат - поражение в войне. Все это связано? Я уверен, что связано", - приводит его слова Sputnik. Ранее Кочарян отметил, что в случае прихода к власти он закроет Фонд Сороса или объявит его иностранным агентом.
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков указал, что озвученное Кочаряном о деятельности Фонда Сороса далеко не новость.
"Экс-президент Армении Роберт Кочарян, сегодня являющийся главой блока "Айастан" ("Армения"), крупнейшей оппозиционной силы, противостоящей на предстоящих 20 июня парламентских выборах прозападному режиму Никола Пашиняна, раскрыл очень важную составляющую деятельности Фонда Сороса. "Атаки на армию, на Церковь, на наши духовные ценности, на нашу идентичность", - ровно то же самое о деятельности Сороса могут сказать представители разных стран и народов.
Так, ещё с начала 1990-х годов соросовские образовательные программы - в частности, в области школьного исторического образования - делали всё, чтобы нанести максимальный урон именно по национальной идентичности и патриотизму подрастающего поколения. И чтобы не дать возможности возродить традиционные духовные ценности, и без того пострадавшие в нашем народе в советские годы", - объяснил Тюренков.
Он подчеркнул, что в аналогичном направлении организация американского миллиардера действовала и в других постсоветских государствах.
"Нет сомнений в том, что и в других постсоветских республиках, в том числе и в Армении, Фонд Сороса действовал в том же направлении. Как и в том, что сегодняшний режим Никола Пашиняна, с самого начала своего правления успевшего испортить отношения с Армянской Апостольской Церковью (вплоть до того, что Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II, прежде не вмешивавшийся в политику, в 2020 году публично призвал Пашиняна уйти в отставку), есть прямое порождение Фонда Сороса и ему подобных западных структур.
Разумеется, и в годы правления Роберта Кочаряна эти организации уже действовали в Армении, и на этом человеке тоже лежит часть ответственности за происходящее сегодня. Но то, что он осознал суть Фонда Сороса и объявил о готовности с ним бороться, внушает надежды. А потому неслучайно (автор этих строк знает об этом не понаслышке) многие верующие армяне сегодня молятся о победе на предстоящих выборах блока Кочаряна", - указал руководитель религиозной редакции Царьграда.

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