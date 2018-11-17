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Поражение чемпионов мира, разгром Украины и покер экс-игрока «Спартака»: обзор игрового дня Лиги наций

17 ноября 2018, 07:54  •  148 • Украина
Сборная Нидерландов обыграла Францию и практически догнала её в турнирной таблице Лиги наций. Украина потерпела разгромное поражение от Словакии, а Дания благодаря победе над Уэльсом пробилась в дивизион A. Бывший игрок «Спартака» Юра Мовсисян забил четыре мяча Гибралтару и помог одержать Армении победу со счётом 6:2.
 
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Нидерландская погоня

 

Главным матчем дня стала встреча Нидерландов и Франции в Роттердаме. Действующие чемпионы мира практически гарантировали себе выход в плей-офф Лиги наций, но голландцы сохраняли теоретический шанс отыграть четырёхочковое отставание за счёт лишнего матча в запасе. Подопечным Дидье Дешама требовалось сыграть хотя бы вничью, чтобы продолжить борьбу за победу в турнире следующим летом.

Однако французская команда, состав которой практически не отличался от того, что блистал в России, проиграла первый тайм матча. Нидерланды и владели мячом чаще, и атаковали больше, и выгоду из своего доминирования извлечь смогли. За минуту до перерыва Жоржиньо Вейналдум отлично сыграл на добивании и поразил ворота Уго Льориса.

Винить французского вратаря было не за что — он выручал команду и до перерыва, и после. Голландцы были полны решимости довести дело до победы и практически не подпускали к своим воротам Килиана Мбаппе и компанию. Счёт 1:0 так бы и остался до конца матча, если бы при розыгрыше последнего углового Мусса Сиссоко не нарушил правила в своей штрафной. Мемфис Депай хитро исполнил пенальти, пробив по центру точно под ногами прыгнувшего в сторону Льориса.

Нидерланды одержали победу со счётом 2:0 и сократили отставание от Франции до одного очка. Голландцам теперь достаточно будет сыграть вничью с Германией на её поле, чтобы занять первое место в своём трио.

Украинский разгром

 

Украина ещё в прошлом месяце благодаря трём победам подряд гарантировала себе повышение в классе. Так что Андрей Шевченко в последнем матче со Словакией решил предоставить игровое время молодым футболистам. При этом в обороне вышли опытные игроки, и они со своими обязанностями не справились.

Не желающие вылетать в дивизион C словаки менее чем за полчаса дважды поразили ворота Дениса Бойко. Уже на шестой минуте Марек Гамшик разыграл штрафной и отдал мяч под точный удар Альберта Русняка. После того, как в защите сборной Украины состоялась вынужденная замена, счёт удвоил Юрай Куцка — с его ударом Бойко откровенно не справился. Бывшему полузащитнику «Милана» пришлось уйти с поля из-за повреждения.

В начале второго тайма украинская сборная отыграла один мяч благодаря  стараниям Евгения Коноплянки, но не прошло и четверти часа, как гости стали проигрывать уже с разгромной разницей в счёте. Русняк дважды ассистировал Адаму Зреляку и нападающему «Зенита» Роберту Маку. Подопечные Шевченко не предприняли активных действий, чтобы избежать крупного поражения.

Зато теперь дерби Чехии и Словакии, которое состоится 19 ноября, будет сверхпринципиальным — две сборные, набравшие по три очка, будут бороться за выживание в лиге B.

Гораздо больше турнирной борьбы было в матче Уэльса и Дании в четвёртой группе. Победитель матча гарантировал себе первое место в своём трио, а вместе с ним и повышение в будущем розыгрыше Лиги наций. Хотя валлийцы перед стартовым свистком имели на два очка больше, чем датчане, ничья их устроить не могла, ведь для британцев это была последняя игра.

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В конце второго тайма Уэльсу пришлось проводить замену в оборонительной линии, и гости этим сразу же воспользовались. Николай Йоргенсен открыл счёт после навеса Юссуфа Поульсена. За хозяев поля весь матч отыграл Гарет Бэйл, и он даже забил свой 31-й мяч за сборную, но лишь тогда, когда Мартин Брайтвайт отпраздновал гол. Дания одержала победу со счётом 2:1 и больше может не опасаться, что её кто-то сместит с первого места. Победа скандинавов также означала, что в лигу C отправляется Ирландия.

В лиге C без перемен

 

В третьей группе лиги C ситуация по итогам дня осталась неизменной. Участники квартета провели два матча, которые завершились с одинаковым счётом 1:1, так что ни положение команд, ни даже разница забитых и пропущенных мячей не поменялись.

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Лидеры группы Норвегия и Болгария играли в гостях у Словении и Кипра. Скандинавам ничья была за счастье — они рано пропустили от Беньямина Вербича и смогли ответить голом только на 85-й минуте, когда точный удар нанёс вышедший на замену Бьёрн Йонсен. Этот гол окончательно отправил Словению в дивизион D.

Практически по такому же сценарию развивалась и игра Кипра с Болгарией. Гости пропустили в первом тайме и долгое не могли ответить. Избежать поражения удалось благодаря назначенному на последних минутах пенальти. Его реализовал игрок «Урала» Николай Димитров.

Норвегия и Болгария продолжили делить первое место в группе — обе команды за пять туров заработали по десять очков. Так как между собой они провели две встречи, закончившиеся со счётом 1:0, впереди по дополнительным показателям находятся скандинавы — у них лучше разница мячей по результатам всех прочих игр.

Покерный реванш Мовсисяна

 

Армения взяла убедительный реванш у Гибралтара за октябрьское поражение, которое должно сильно огорчило её болельщиков. Прежде ни одна другая команда не проигрывала скромному британскому владению в официальном матче. Ответная игра на Пиренейском полуострове тоже поначалу складывалась не в пользу гостей — они пропустили уже на десятой минуте.

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Но затем за дело взялся Юра Мовсисян. Бывший форвард московского «Спартака» в течение 27 игровых минут оформил первый в истории Лиги наций покер. Благодаря четырём голам он сразу же поднялся с пятого места в списке лучших бомбардиров сборной Армении на второе, уступая только Генриху Мхитаряну, который тоже участвовал в этом матче. Помимо Мовсисяна к реваншу приложили руки Артур Карташян и Александр Карапетян. Итоговый счёт составил 6:2 в пользу Армении.

Лидирует в четвёртой группе лиги D сборная Македонии. Она без проблем нанесла поражение Лихтенштейну. В начале второго тайма Сандро Визер оставил сборную княжества в меньшинстве, и вскоре балканцы открыли счёт: отличился Энис Барди. В компенсированное время Илия Несторовски поставил точку в матче — 2:0 в пользу Македонии. За тур до подведения итогов группового этапа подопечные Игора Ангелоски выигрывают три очка у Армении и имеют в запасе матч с Гибралтаром.

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