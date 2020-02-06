Поражение боевиков: армия Сирии заняла Саракиб

Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.

Саракиб с 2015 года находился под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Город имеет стратегическое значение, поскольку находится на пересечении автомагистралей Латакия — Алеппо и Дамаск — Алеппо. Контроль над ним поможет сирийской армии ускорить разгром вооруженных группировок на всем севере страны.

Вместе с тем Соединенные Штаты заявили, что «очень сильно обеспокоены» эскалацией на северо-западе Сирии, вызванной «действиями сирийских правительственных сил, поддерживаемых русскими».

«Это опасный конфликт. Россия должна изменить свою политику», — заявил журналистам на брифинге специальный представитель США по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри. Он также добавил, что сирийское правительственное наступление поддерживали иранские военные и бойцы шиитского движения «Хезболла».

Абдель Рахман, руководитель Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, рассказал, что «силы [президента Сирии Башара] Асада вошли в Саракиб после того, как несколько сот джихадистов и союзных сил отступили к северу от города».

Несколькими часами ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб. Это заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте.

«Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. <...> Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что турецкие войска имеют право на самооборону. Кроме того, президент Турции напомнил, что обсуждал нападение сирийцев на турок с президентом России Владимиром Путиным и заявил о неприемлемости таких инцидентов.

Наконец, Эрдоган подчеркнул важность для турецкой стороны дружбы и сотрудничества с Россией.

«Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии», — подытожил турецкий президент.

Напомним, ранее агентство SANA сообщило об освобождении бойцами Сирийской Арабской армии сразу 22 населенных пунктов в окрестностях Саракиба. Бои, согласно сообщению, велись с силами окруженных там боевиков.

По данным минобороны Турции, 3 февраля правительственные силы Сирии атаковали турецкие силы в провинции, в результате чего погибли несколько военных и гражданских лиц из Турции.

По последним данным, жертв со стороны Турции было восемь: три гражданских лица и пять военных. Об этом вечером 3 февраля сообщил находившийся на тот момент в Киеве Эрдоган.

Идлиб — единственный регион Сирии, с 2012 года находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана так называемая «северная зона деэскалации», куда эвакуировались боевики из Восточной Гуты и с юга Сирии. На территории провинции расположены 12 наблюдательных постов турецкой армии.

4 февраля президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы двух государств признали, что необходимо неукоснительно соблюдать двусторонние договоренности по Идлибу, то есть наращивать совместные усилия по нейтрализации экстремистов.

Кроме того, лидеры государств подтвердили приверженность межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

Анкара не намерена вступать в серьезные противоречия с Москвой, однако нужно «сесть и поговорить обо всем без гнева», подтверждал Эрдоган чуть ранее.

«Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400. Тот, что встанет с гневом, сядет с ущербом для себя», — цитирует слова Эрдогана газета Sabah.