Поражение «Бенфики» в Харькове, камбэк «Рейнджерс» и два хет-трика: чем запомнились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

«Шахтёр» в Харькове обыграл «Бенфику», несмотря на спорные решения судей. «Рейнджерс» Стивена Джеррарда сотворил невероятный камбэк в матче с «Брагой». А нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота и полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада отметились хет-триками. Чем запомнились первые встречи 1/16 финала Лиги Европы — в материале RT.

Провал «Аякса» и «концерт» от Бабела

В прошлом сезоне «Аякс» наделал шума в Лиге чемпионов и стал главным открытием турнира. Однако после потери ряда лидеров амстердамцы в этом году довольствовались лишь попаданием в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Свой путь в Лиге Европы подопечные Эрика тен Хага начали с выездного поражения от «Хетафе». Причём изначально было понятно, что гостям придётся непросто. Например, «Краснодар» на групповой стадии турнира уже имел возможность убедиться, насколько это неудобный соперник.

Третья на данный момент команда Примеры сыграла на своих сильных сторонах и ничего не позволила сделать маститому сопернику. Моментов у ворот подопечных Пепе Бордаласа практически не было. Амстердамцы даже ни разу не сумели пробить в створ.

«Хетафе» же сначала на 37-й минуте встречи в фирменном стиле преобразовал в гол стандартное положение, а уже в добавленное ко второму тайму время поставил точку в контратаке — 2:0.

Матч также запомнился комичным эпизодом с участием полузащитника «Аякса» Райана Бабела. Футболист был настолько взбешён симуляцией со стороны Аллана Ньома, что начал тоже кататься по траве, пародируя соперника. Позже Райан изобразил его прихрамывающую походку, за что получил жёлтую карточку.

Спорный офсайд и победа украинской команды

Если российские клубы в плей-офф еврокубков пробиться не смогли, то Украина на этой стадии представлена одной командой — «Шахтёром». Причём в соперники по 1/16 финала Лиги Европы «горнякам» досталась «Бенфика», не позволившая «Зениту» выйти из группы в Лиге чемпионов.

И проводивший домашний матч в Харькове «Шахтёр» справился с действующим чемпионом Португалии. Хозяева имели достаточное количество моментов, чтобы одержать разгромную победу, но довольствовались двумя забитыми мячами.

При этом в середине первого тайма судья отменил гол Марлоса из-за спорного офсайда. Это первый случай в истории плей-офф ЛЕ, когда рефери воспользовался системой VAR, если не брать в расчёт финальный матч турнира прошлого сезона.

Во втором тайме арбитр вновь обратился к видеоповторам и назначил пенальти в ворота «Шахтёра». Счёт сравнялся. Но за 20 минут до финального свистка Виктор Коваленко после прострела Жуниора Мораеса от лицевой принёс победу подопечным Луиша Каштру.

Неудачи португальских коллективов и бенефис потенциального новичка «Спартака»

В целом игровой день сложился для португальских клубов не слишком удачно. Из четырёх команд, представляющих эту страну в плей-офф ЛЕ, победу одержал лишь «Спортинг». А вот «Порту» и «Брага» вслед за «Бенфикой» потерпели выездные поражения от «Байера» и «Рейнджерс» соответственно.

Матч в Глазго получился настоящим украшением игрового дня. Подопечные Стивена Джеррарда пропустили уже в начале встречи, а на 59-й минуте гости удвоили преимущество в счёте. Казалось, исход противостояния предрешён.

Однако хозяева на родном «Айброксе» просто не имели права сдаваться и в результате сотворили впечатляющий камбэк. За 15 минут футболисты «Рейнджерс» отличились трижды и одержали волевую победу. Дубль в их составе оформил Янис Хаджи, который ещё летом мог перебраться в «Спартак», но оказался в «Генке». В конце января румын на правах аренды отправился в Шотландию.

Абсолютный успех Германии

Из представителей ведущих европейских чемпионатов успешнее всего выступили немецкие коллективы, одержавшие три победы. Помимо «Байера», успеха добились «Вольфсбург» и «Айнтрахт».

Особенно уверенно выиграла команда из Франкфурта-на-Майне, которая без видимых проблем дома разгромила вылетевший из Лиги чемпионов «Зальцбург» — 4:1. Без своего главного бомбардира Эрлинга Холанда, в конце декабря перебравшегося в дортмундскую «Боруссию», подопечные Джесси Марша ничего не смогли противопоставить сопернику.

В составе хозяев хет-триком отметился японский полузащитник Даити Камада. 23-летний футболист впервые в карьере забил три мяча в одной встрече.

Осечка МЮ и тяжёлая победа «Арсенала»

Чуть менее успешно выступили команды АПЛ. В частности, «Манчестер Юнайтед» не выезде не сумел одолеть «Брюгге». Причём большую часть встречи хозяева смотрелись предпочтительнее смешанного состава манкунианцев и вполне могли одержать победу.

Бельгийский клуб вышел вперёд уже на 15-й минуте, после того как Серхио Ромеро неосмотрительно выбежал из ворот и позволил перебросить себя Эммануэлю Деннису. Любопытно, что результативной передачей в этом эпизоде отметился голкипер Симон Миньоле.

Он стал первым вратарём за 4,5 года, который сумел заработать балл за результативность в Лиге Европы. В предыдущий раз это делал Маринато Гилерме из «Локомотива», отдавший передачу на Байе Умара Ниасса в победном матче со «Спортингом» (3:1).

Отыграться гостям удалось ещё до перерыва благодаря удачному розыгрышу аута — отличился Антони Марсьяль, но одержать победу у фаворита матча не вышло, хотя во втором тайме у МЮ имелись неплохие моменты.

Был близок к осечке и «Арсенал», но за десять минут до конца лондонцы всё же вырвали выездную победу над «Олимпиакосом» благодаря отличной передаче 18-летнего Букайо Саки и точному удару Александра Ляказетта.

В свою очередь, «Вулверхэмптон» не испытал никаких проблем в домашнем поединке с «Эспаньолом». Бывший соперник ЦСКА, ведущий непростую борьбу за выживание в Примере, явно сделал ставку на национальное первенство. Тренерский штаб испанской команды выпустил на поле второй состав, и хозяева одержали разгромную победу — 4:0. Три из четырёх мячей забил португальский нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота.

Дебютный мяч Эриксена и быстрый гол «Ромы»

Стопроцентный показатель продемонстрировали не только немецкие, но и итальянские клубы. «Рома» и «Интер» отметились предсказуемыми победами. Римляне с минимальным счётом обыграли дома бельгийский «Гент» благодаря голу Карлеса Сайоля на 13-й минуте.

А нерадзурри пришлось изрядно помучиться с обидчиком ЦСКА — «Лудогорцем». «Интеру» никак не удавалось забить, но ближе к концу встречи счёт всё же открыл новичок Кристиан Эриксен. Для него этот мяч стал дебютным за итальянский клуб. Уже в добавленное арбитром время точку с пенальти поставил вышедший на замену Ромелу Лукаку, который ранее ассистировал датчанину.