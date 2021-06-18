Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Главная / Политика

Поражение Байдена после разговора с Путиным "прочли" по реакции

18 июня 2021, 23:30  •  56 • Политика
Белый дом расписался в поражении Байдена заявлением об открытом вызове Путину. "Общий фон встречи такой, что Владимир Путин эту встречу выиграл, поэтому со стороны Байдена мы видим соответствующую реакцию", - объяснил политолог.
В Белом доме заявили, что на саммите в Женеве президент США Джо Байден бросил вызов главе России Владимиру Путину по целому ряду вопросов. По мнению политолога-американиста Владимира Можегова, этим заявлением американская администрация пытается замаскировать поражение своего президента на переговорах.
Встреча Путина и Байдена состоялась в среду 16 июня. Лидеры разговаривали друг с другом порядка 4,5 часа. После этого главы России и США дали раздельные пресс-конференции по итогам переговоров. Мировые СМИ по итогам саммита отдали победу главе России.
Общий фон встречи такой, что Владимир Путин эту встречу выиграл, поэтому со стороны Байдена мы видим соответствующую реакцию,
- указывает на это же американист Владимир Можегов.
Политолог считает, что Байден, несомненно, озвучил Путину какие-то угрозы, которые были написаны у американского президента на бумажках с подсказками. А русский президент посмотрел на это и сказал: "Прекрасно, я вас услышал". Эксперт напомнил, что Путин ещё до встречи дал понять, что ни на какие уступки не пойдёт.
Эта встреча была просто некая рационализация противостояния, когда все обмениваются угрозами… Это своего рода некий дипломатический обмен о правилах игры,
- объяснил суть встречи Владимир Можегов.
В этой связи американист считает, что новый саммит глав России и США состоится, только если произойдёт что-то очень важное. Например, это может быть обострение на Украине, отметил он в беседе с Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






56
Источник
Похожие новости
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
18 июня 2021, 19:50
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
18 июня 2021, 14:20
Лавров раскусил игру американцев после Женевы: "Хочу, чтоб услышали"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 12:50
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в отставку
15 июня 2021, 13:50
"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
12 июня 2021, 13:25
"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
14 июня 2021, 00:15
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.