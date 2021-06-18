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Поражение Байдена после разговора с Путиным "прочли" по реакции
18 июня 2021, 23:30 • 56 • Политика
Белый дом расписался в поражении Байдена заявлением об открытом вызове Путину. "Общий фон встречи такой, что Владимир Путин эту встречу выиграл, поэтому со стороны Байдена мы видим соответствующую реакцию", - объяснил политолог.
В Белом доме заявили, что на саммите в Женеве президент США Джо Байден бросил вызов главе России Владимиру Путину по целому ряду вопросов. По мнению политолога-американиста Владимира Можегова, этим заявлением американская администрация пытается замаскировать поражение своего президента на переговорах.
Встреча Путина и Байдена состоялась в среду 16 июня. Лидеры разговаривали друг с другом порядка 4,5 часа. После этого главы России и США дали раздельные пресс-конференции по итогам переговоров. Мировые СМИ по итогам саммита отдали победу главе России.
- указывает на это же американист Владимир Можегов.
Политолог считает, что Байден, несомненно, озвучил Путину какие-то угрозы, которые были написаны у американского президента на бумажках с подсказками. А русский президент посмотрел на это и сказал: "Прекрасно, я вас услышал". Эксперт напомнил, что Путин ещё до встречи дал понять, что ни на какие уступки не пойдёт.
- объяснил суть встречи Владимир Можегов.
В этой связи американист считает, что новый саммит глав России и США состоится, только если произойдёт что-то очень важное. Например, это может быть обострение на Украине, отметил он в беседе с Nation News.
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