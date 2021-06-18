Поражение Байдена после разговора с Путиным "прочли" по реакции

Белый дом расписался в поражении Байдена заявлением об открытом вызове Путину. "Общий фон встречи такой, что Владимир Путин эту встречу выиграл, поэтому со стороны Байдена мы видим соответствующую реакцию", - объяснил политолог.

В Белом доме заявили, что на саммите в Женеве президент США Джо Байден бросил вызов главе России Владимиру Путину по целому ряду вопросов. По мнению политолога-американиста Владимира Можегова, этим заявлением американская администрация пытается замаскировать поражение своего президента на переговорах.

Встреча Путина и Байдена состоялась в среду 16 июня. Лидеры разговаривали друг с другом порядка 4,5 часа. После этого главы России и США дали раздельные пресс-конференции по итогам переговоров. Мировые СМИ по итогам саммита отдали победу главе России.

Общий фон встречи такой, что Владимир Путин эту встречу выиграл, поэтому со стороны Байдена мы видим соответствующую реакцию,

- указывает на это же американист Владимир Можегов.

Политолог считает, что Байден, несомненно, озвучил Путину какие-то угрозы, которые были написаны у американского президента на бумажках с подсказками. А русский президент посмотрел на это и сказал: "Прекрасно, я вас услышал". Эксперт напомнил, что Путин ещё до встречи дал понять, что ни на какие уступки не пойдёт.

Эта встреча была просто некая рационализация противостояния, когда все обмениваются угрозами… Это своего рода некий дипломатический обмен о правилах игры,

- объяснил суть встречи Владимир Можегов.

В этой связи американист считает, что новый саммит глав России и США состоится, только если произойдёт что-то очень важное. Например, это может быть обострение на Украине, отметил он в беседе с Nation News.