«Пора заканчивать этот цирк»: почему шотландцы перестают смотреть традиционные СМИ и обращаются к RT

В шотландских СМИ опубликовали письмо читателя, который пожаловался, что бесплатный российский телеканал RT освещает позицию Шотландии по брекситу лучше, чем BBC, в пользу которого британцы вынуждены перечислять налоги. Местная газета The National обратила внимание на выпуск шоу Алекса Салмонда на RT UK, которому удаётся привлекать в свою программу статусных гостей. При этом в тот же день на BBC вышла передача, в которой один из гостей неуважительно высказался о Шотландской национальной партии и главе региона Николе Стёрджен. Однако среди присутствующих в студии не было никого, кто мог бы ему возразить.

Известный шотландский актёр Брайан Кокс в «Шоу Алекса Салмонда» на телеканале RT раскритиковал брексит и его сторонников. По его мнению, выход из Великобритании не учитывает интересы Шотландии, которая «более европейская, чем Англия».

«Вся эта история с брекситом — это полный бардак, — заявил Кокс. — Все эти люди — и Борис Джонсон, и Майкл Гоув, и Джейкоб Риз Могг — показали себя подлецами, которые думают только о себе». Актёр считает, что интересы Шотландии много лет игнорируются Лондоном.

Шотландская газета The National прокомментировала выпуск с Коксом, отметив, что Салмонд в своих передачах общается с «очень статусными гостями».

«Передачу Алекса Салмонда на RT жалует не всякий юнионист (сторонник сохранения Шотландии в Великобритании. — RT), но ни один из них не станет спорить с тем, что бывшему первому министру Шотландии удаётся заполучить для своей передачи очень статусных гостей», — пишет автор статьи.

Говоря о том, почему его передача выходит именно на RT, Салмонд отмечал, что телеканал предоставил ему и его гостям возможность свободно высказывать свою точку зрения, которую в других местах озвучить не позволили бы.

«У меня есть некоторые действительно интересные откровения (в моём шоу), о которых я не смог бы рассказать на других телеканалах», — говорил он в интервью Business Insider.

Одновременно издание The National обратило внимание на передачу Question Time, вышедшую на телеканале BBC в тот же день. Один из зрителей в студии раскритиковал Шотландскую национальную партию, которая держит большинство в шотландском парламенте и является третьей по числу депутатов в палате общин, а также первого министра Шотландии Николу Стёрджен.

«Прошлогодние выборы (в парламент. — RT) пришлось проводить из-за того, что Никола Стёрджен и Шотландская национальная партия решили проверить, есть ли у Терезы Мэй доверие электората или нет», — сказал он.

Журналисты The National отметили, что на передачу не пригласили ни саму Стёрджен, ни представителя партии, «ни даже обычного шотландца», которые могли бы ответить на такие высказывания.

«В общем, не было никого, кто бы указал им на смехотворность такого заявления. Причём выпускает передачу компания Mentorn Scotland для шотландского подразделения BBC. Иногда думаешь, что BBC и правда не «британская», а «английская» вещательная корпорация», — резюмировали в газете.

Reuters

© Russell Cheyne

«Чувствуется презрение к шотландцам»



Журналистов The National поддержали читатели. Один из них сравнил, как BBC и RT освещали тему соглашения о брексите, достигнутого британским премьер-министром Терезой Мэй с Евросоюзом 25 ноября.

«BBC уделила этой важной теме менее десяти секунд, в то время как русские рассказывали про событие около 40 минут. И при этом за BBC мы обязаны платить. Мы не можем отказаться, это прописано в законе», — говорится в письме Брайана Келли.

Напомним, что деятельность BBC финансируется за счёт специального налога — телевизионной лицензии. Его взимают с тех граждан, у которых дома есть телевизор. С 2018 года каждая семья платит по £150,5. Отказаться от уплаты налога нельзя.

«Почему мы вынуждены включать RT, бесплатное российское СМИ, чтобы услышать мнение первого министра Шотландии и её министра по брекситу о соглашении, которое премьер-министр страны пытается сделать достоянием общественности?» — задаётся вопросом читатель.

62% шотландцев голосовали против выхода из Евросоюза, и их оскорбляет такое отношение BBC к освещению брексита, убеждён автор письма.

«То, как они осветили это событие, иначе как оскорблением назвать нельзя. А плата за лицензию — вообще грабёж среди бела дня. Кроме того, чувствуется неприкрытое презрение ко всем шотландцам. Пора заканчивать этот цирк», — заключил он.