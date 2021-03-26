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Пора задуматься о круглогодичной навигации: Военкор предложил русскую альтернативу Суэцкому каналу
26 марта 2021, 14:20 • 172 • Политика
Северный морской путь настала пора переводить на круглогодичный режим работы. С таким предложением выступил военкор Александр Коц в своём авторском Telegram-канале. Этот путь станет хорошей альтернативой Суэцкому каналу, считает автор.
"Надо скорее Северный морской путь переводить на круглогодичный режим работы. Как единственная страна с атомным ледокольным флотом", - написал Александр Коц.
Напомним, в Суэцком канале произошло ЧП. Огромный контейнеровоз массой без малого 250 тысяч тонн развернуло поперёк канала, из-за чего морской путь оказался заблокирован. Перед входом в канал скопилась огромная морская "пробка", танкеры и сухогрузы ждут своей очереди, чтобы пройти через канал. Правительство Египта несёт огромные потери: ведь за прохождение каждого судна оно получает немалые деньги.
Как объяснил аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин, не надо преувеличивать размеры катастрофы. Рынок уже всё это освоил. Канал расчистят и суда пойдут дальше. Но вся информация, что предпринимают по этому поводу власти Египта, засекречена. Об этом он рассказал Telegram-каналу "Своё мнение".
"Ну, да, какое-то количество танкеров не пойдёт в сторону Европы. Но в Европе нефти хватает: из США, России. Перебоев в снабжении не ожидается. Основная часть нефти из Персидского залива идёт в Азию без всякого Суэцкого канала", - добавил эксперт.
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