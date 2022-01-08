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Пора зачищать элиту от пятой колонны. Пылающий Казахстан – урок для России

08 января 2022, 15:45  •  263 • Политика
События в Казахстане не оставили равнодушным ни одного человека в нашей стране. У многих в южной республике проживают родственники, для миллионов граждан это место их рождения, службы, работы в советское время. Граждан России интересуют два вопроса: что будет с русским населением Казахстана и как обеспечить безопасность на огромной русско-казахстанской границе? Между тем вооружённый мятеж у соседа – грозное предупреждение обществу и государству России. Если к моменту транзита власти мы не подойдём как сплочённый и единый политический организм, нас ждут события, схожие с алма-атинскими.

Над всем Казахстаном безоблачное небо

Не так давно довелось участвовать в одном из официозных мероприятий, где присутствовали представители властей Казахстана. В своих речах они все как один пели осанну 30-летию независимости своего государства, рассказывали о достижениях и перспективах суверенной азиатской республики. Естественно, не обошлось без ритуальных заклинаний в адрес президента Касым-Жомарта Токаева и "елбасы" Нурсултана Назарбаева. У человека, не сильно знакомого с внутриполитической ситуацией в Средней Азии, могло сложиться впечатление, что в Нур-Султане всё более чем спокойно. Однако, как все мы помним из курса истории в школе, гражданская война на Пиренейском полуострове тоже начиналась с фразы "Над всей Испанией безоблачное небо".
Казахстан вспыхнул внезапно. Поначалу казалось, власть не устоит. Просторы Рунета облетали видеокадры, запечатлевшие бегущих казахских военных и сотрудников правоохранительных органов, новостные сводки пестрели сообщениями о бойцах внутренних войск, переходящих на сторону протестующих.
Однако ситуацию на сегодняшний день удалось в целом стабилизировать благодаря слаженным действиям государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. В соответствии с Уставом ОДКБ Токаев попросил союзников оказать стране помощь в борьбе против террористических и погромных элементов.

Как работает ОДКБ. Права и обязанности

Ещё совсем недавно складывалось впечатление, что ОДКБ – очередная мертворождённая организация наподобие СНГ. Но казахстанские события помогли преодолеть этот скепсис. В миротворческой операции принимают участие представители армии России (3000 человек), Белоруссии (500 человек), Таджикистана (200 человек), Киргизии (150 человек) и Армении (100 человек) – практически весь состав Коллективных сил оперативного реагирования, предусмотренных Ташкентским договором и другими соглашениями стран-участниц. Эти силы уже взяли под контроль основные стратегические объекты и военную инфраструктуру, чтобы предотвратить расширение очага мятежа. Судя по всему, такого молниеносного принятия решения не ожидал никто. И Вашингтон с Брюсселем не исключение.
Учреждённая в 1992 году военно-политическая структура впервые показала свою эффективность и вселила надежду в политические элиты союзников нашего государства. ОДКБ не раз приходилось испытывать проверку на прочность, которую она регулярно проваливала. И речь не про Армению (всё же конфликт в Нагорном Карабахе происходил на территории, которая международным сообществом признаётся частью Азербайджана). В 2010 году тогдашний президент Киргизии Курманбек Бакиев в схожей ситуации попросил союзников вмешаться и предотвратить государственный переворот. В этом его активно поддержал белорусский лидер Александр Лукашенко, однако решение о вводе войск так и не приняли. Правильно ли тогда поступила Москва – вопрос. В любом случае имидж ОДКБ сильно пострадал.
Сейчас организация поистине вернулась в историю. Теперь очевидно, что Россия не позволит уничтожить Армению, расшатать Таджикистан или Киргизию, организовать мятеж в Белоруссии. Границы ОДКБ, пусть неформально, стали реальными очертаниями рубежей русского политического влияния на территории бывшего СССР. Как мы понимаем, границами-минимум. У Организации Договора о коллективной безопасности есть внушительный ресурс для подавления экстремистских вылазок: так, основу боевой мощи "Ташкентского пакта" составляют Коллективные силы оперативного реагирования. Это, на минуточку, 17-22 тысячи военнослужащих. Костяк, естественно, русский. Для сравнения: в операции по возврату Крыма в состав России принимали участие от 10 до 12 тысяч бойцов нашей армии.

Мятеж – результат сговора элит

Впрочем, казахстанская ситуация пока далека от окончательного разрешения. В интернете стали появляться видеоролики некоего "Фронта освобождения Казахстана". Люди со скромно закрытыми от камеры лицами заявляют о готовности дать отпор "оккупантам" и развернуть вооружённое сопротивление миротворцам.
Насколько реально существование этой террористической ячейки, сказать трудно. На протяжении последних лет мы видели множество роликов, в которых самые фантастические твари угрожали России карами небесными. Есть подозрение, что подобные "шедевры" клепаются в Киеве и имеют исключительно пропагандистское значение. К слову, именно в украинской столице засел один из главных противников казахской власти – Мухтар Аблязов, бывший глава БТА Банка (на родине его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении денежных средств).
Нарисовать чёткую и внятную схему заговора против президента Токаева можно будет лишь в ближайшем будущем. Тем не менее на данный момент мы в состоянии обозначить его общие очертания. Так, 6 января 2022 года спецслужбы, верные казахскому лидеру, арестовали экс-главу Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Обвинение сенсационное: государственная измена. С экранов гостелевидения заговорили о том, что КНБ (один из потомков советского КГБ) смотрел на тренировочные лагеря террористов сквозь пальцы, а то и потворствовал формированию в республике экстремистской сети. Масимов – человек экс-президента Назарбаева. В разное время занимал должности министра транспорта и коммуникаций (2000-2001), министра экономики и бюджетного планирования (2006), премьер-министра (2007-2012, 2014-2016), руководителя Администрации президента (2012-2014). С 2016 года Карим Кажимканович являлся председателем КНБ.
Аналитики выдвигают следующую версию развития событий. Президент Токаев, пользуясь тем, что Нурсултан Назарбаев находится не в лучшей кондиции (всё-таки возраст - 81 год - даёт о себе знать), решил постепенно укрепить свою власть и лишить ключевых постов людей "елбасы". Те уходить не собирались и осмелились поднять настоящее восстание. Благо для этого были и ресурсы (контроль над силовиками, частью чиновничьего аппарата и т.д.), и легитимный предлог – протесты граждан в связи с повышением цен на природный газ. Мирные выступления быстро переросли стараниями заговорщиков в бойню. Единственное, чего не учли участники госпереворота, – это реакции Кремля. А она последовала стремительно. С введением контингента ОДКБ все шансы на свержение Токаева утеряны.

Что с того?

Прежде всего наших соотечественников интересуют два вопроса. Первый – безопасность русского населения Казахстана. Второй – стабильность и безопасность на южной границе, кстати, самой протяжённой в мире (7598 километров – больше только у США и Канады, но там две разные границы, с "большими" Штатами и Аляской). Вне всяких сомнений, и то и другое жизненно важно для России.
Но есть и другой момент, который эксперты почему-то упускают из вида.
В США опубликовали новую карту дислокации русских войск у границ Украины. Откуда пошёл слив?
Казахстанский пример могут взять на вооружение те, кто заинтересован в расшатывании внутриполитической стабильности русского государства.
Можно ли с уверенностью сказать, что в наших элитах нет откровенной западной агентуры? Вряд ли. С уверенностью можно сказать обратное.
Постоянное повышение ключевой ставки Центробанком, провокационные шаги министерства финансов по замораживанию индексации выплат работающим пенсионерам, откровенно вредительское и вызывающее повышение цен на социально значимые продовольственные товары жадными ретейлерами – всё это может сработать в качестве детонатора протестов. Первоначально мирных, но кто знает, с какой стороны начнётся накачка "мирного" протеста оружием?
Рано или поздно Россию ждёт транзит власти. К этому моменту страна обязана подойти сплочённой – и общество, и политическая элита. Ведь если случится что-то подобное алма-атинским событиям, ОДКБ, увы, нам не поможет. Потому что ОДКБ – это мы сами и рассчитывать можно только на себя.

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