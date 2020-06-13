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"Пора взрослеть". Эксперты о желании Зеленского поднять крымский вопрос

13 июня 2020, 04:00  •  9 • Аналитика
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
МОСКВА, 12 июня/ Радио Sputnik. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, беседуя с РИА Новости, счел ерундой желание украинского президента Владимира Зеленского вернуть крымский вопрос в международную повестку дня.
Зеленский в Twitter рассказал, что намерен вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал инициативу.
"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не заниматься ерундой", – заявил Фикс.
Он уверен, что вопрос российского статуса Крыма даже в теоретическом плане не может быть поставлен на обсуждение.
"Есть Российская Федерации и Крым как субъект Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. В чем вопрос? Почему они обсуждают вопрос Крыма?" – возмутился Фикс.
В свою очередь крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов полагает, что самым правильным решением для лидера незалежной в отношении Крыма будет признание российского статуса полуострова.
"Признав нынешнюю территориальную целостность России, Украина станет ключевым субъектом международной политики и положит конец глобальному политическому кризису, который возник после конституционного переворота в Киеве в 2014 году. Признание российского статуса Крыма – это единственно верное решение так называемого "крымского вопроса", о котором вынужден говорить Зеленский, все остальное – пустословие", – подчеркнул Смирнов.
Он пояснил, что обсуждение Крыма на международной площадке – это напрасная трата времени, поскольку российский статус полуострова не может быть предметом для обсуждений и каких-либо торгов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ранее радио Sputnik сообщало, что Наталья Поклонская потребовала возбудить на Порошенко уголовные дела из-за Крыма.
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