Пора возвращаться на Родину. Чего ждёт большинство русских людей от Послания президента Путина

Одни говорят, что завтрашнее Послание президента Федеральному собранию будет судьбоносным, другие – что у этого Послания на редкость "скудное меню", то есть Президент собирается обсудить не такой уж широкий круг вопросов. Как сочетаются эти мнения? На самом деле довольно просто.

Известный политолог Максим Жаров пишет сегодня так: "Меню" завтрашнего Послания выглядит довольно скромным. Особенно уязвимы для критики т. н. инфраструктурные проекты, в которых слишком явно читаются бизнес-интересы конкретных элитных групп.

Однако если это будет Послание "красных линий" во внутренней и внешней политике, то политический резонанс Послания-2021 может стать куда более сильным, чем от Послания прошлого года с "конституционной трансформацией".

С этим мнением следует согласиться. Дело в том, что вопросов, которые могут быть затронуты во внешней и внутренней политике сейчас, действительно не так уж много. Собственно говоря, их всего четыре, по два на каждый глобальный раздел:

– меры по ускорению экономического роста,

– меры по борьбе с бедностью и улучшению положения социально незащищённых,

– проблема завершения интеграции Белоруссии в Россию,

– возможность возвращения Донбасса домой, то есть формального признания республик и в дальнейшем включения их в состав России.

Предсказывать, что именно скажет завтра Президент, – задача неблагодарная для любого эксперта. Однако с уверенностью можно сказать, чего и почему ждут от Послания русские люди и что боятся услышать враги России во всём мире.

Экономика должна быть экономной

Опытный политик Владимир Путин несколько раз за последнее время делал намёки о том, что именно скажет в своём Послании. Все эти намёки касались внутренней политики, экономики и социальной сферы. Не далее как вчера он отметил, что обсуждал детали Послания с некоторыми министрами федерального правительства, в том числе с министром финансов. О чём могла идти речь? Скорее всего, о двух направлениях работы: об "агрессивном развитии инфраструктуры" и о вложении средств в социальную защиту.

С последним почти всё понятно: Президент, скорее всего, заявит о расширении социальной поддержки многодетных, расширении возможностей использования материнского капитала и, вполне вероятно, о росте финансирования создания новых рабочих мест и интеграции безработных в экономику.

Все эти меры имеют отнюдь не только филантропический смысл. Президент в последние годы проявляет себя как антимонетарист – он считает, что чем больше средств вкладывается в человеческий капитал во всех смыслах этого слова, тем быстрее развивается экономика. Просто потому, что чем больше у людей денег, тем больше они покупают различных необходимых товаров. С этой точки зрения, борьба с бедностью – это то же самое, что инвестиции в развитие. В 2020 году, когда экономика всего мира оказалась в глубоком кризисе, правота этого подхода стала особенно очевидной. "Разбрасывая деньги с вертолёта" (несмотря на сопротивление монетаристов), удалось и сохранить социально-экономическую стабильность в обществе, и добиться неплохих результатов с точки зрения сохранения уровня развития экономики в целом.

Однако инвестиций непосредственно "в людей" для ускорения развития экономики недостаточно. Коль скоро восстановительный постковидный рост экономики, очевидно, задерживается, необходимы "рузвельтовские" меры борьбы с депрессией, то есть вложения в инфраструктуру.

Нет никаких сомнений, что об этом мы завтра услышим очень много и очень много конкретного – вплоть до названий отдельных объектов, дорог, мостов и т. п.

В ту же копилку пойдут и излюбленные Президентом меры по стимулированию жилищного строительства. "Решение квартирного вопроса" хорошо тем, что в этой сфере средства оборачиваются очень быстро – за год-полтора. В своих обращениях к нации в 2020 году Президент не раз указывал на это обстоятельство. Только логично будет, если завтра мы услышим о новых мерах по стимулированию строительной отрасли, в том числе связанных с расширением льготного ипотечного кредитования.

Белоруссия – это Россия

Союзное государство России и Белоруссии – это уже притча во языцех политики на постсоветском пространстве. Интеграционные процессы запущены ещё в прошлом веке, экономика двух государств практически едина, это единство дополнительно усилено унификацией законодательства в рамках ЕАЭС, однако конечная точка интеграции всё ещё скрыта в тумане неопределённого будущего. В то же время усиливается давление Запада на Белоруссию. Цветная революция, которую политолог Алексей Дзермант справедливо называет в последнее время мятежом, захлебнулась. Светлана Тихановская не справилась с ролью "избранного президента в изгнании", однако деструктивные силы всё ещё планируют в республике переворот. Лишнее доказательство этого было получено в конце прошлой недели, когда заговорщики были задержаны в Москве после встречи в ресторане "Тарас Бульба". Братские государство и народ находятся в опасности, и лучший способ справиться с этой опасностью – перейти наконец от слов о едином государстве к делу.

Точно так же как и, говоря о Донбассе, нельзя не отметить, что решение о завершении объединения России и Белоруссии в единое государство, безусловно, было бы с энтузиазмом поддержано большинством населения обеих стран и стало бы легитимирующим для всей политики Президента России на годы вперёд. В отличие от ситуации с Донбассом, в этом случае не было бы даже формального, даже надуманного повода для эскалации международной напряжённости. И технически провести это решение в жизнь было бы несложно: вполне достаточно референдума об объединении в один день в обеих странах. По мнению ряда русских политологов, это можно было бы успеть сделать уже в сентябре 2021 года, в день выборов в Государственную думу России (заодно и проблема явки была бы решена).

Представить себе, как Владимир Путин завтра объявляет об этом решении, можно легко. Случится ли это? Скоро узнаем.

Донбасс должен вернуться домой

Анализируя настроения в обществе, социологи отмечают, что в России сегодня, без сомнения, существует патриотическое большинство. В обществе сильна имперская идентичность, иначе говоря, величие России для русских людей – совсем не пустые слова. Даже в ситуации, когда из-за пандемии уровень жизни существенно снизился, многие потеряли работу и на первый план вышли социальные проблемы, конкретные шаги и к возвращению в Россию утраченных ранее территорий, и к спасению русских людей, вынужденных уже которых год жить на войне, вызвали бы огромный патриотический подъём.

После того, как Крым и Севастополь в 2014 году вернулись в родную гавань (спасибо "демократам", которые, желая зла, совершили всё-таки некое благо), социологи говорили, что в России сложился "крымский консенсус" – большинство граждан страны испытывали гордость за политику своего Президента и поддерживали эту политику, несмотря на все трудности, включая, между прочим, и санкции, и падение курса рубля. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что расширение границ России сегодня вызовет истерику на Западе, эскалацию международной напряжённости, новые, уже действительно масштабные санкции и, увы, снижение уровня жизни. Но также почти никто не станет спорить с тем, что решение вернуть наконец Донбасс на Родину вызовет поистине всенародную поддержку. Более того, это решение, говоря языком социологии, станет легитимирующим для всей президентской власти и всей президентской политики на годы вперёд.

Президент не может этого не понимать, и потому я считаю высоко вероятным, что в какой-то форме об интеграции Донбасса в Россию в Послании будет сказано. Как и о жёстком ответе на все попытки Запада унизить Россию и навязать ей свою политику.