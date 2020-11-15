Пора вмешаться в политику Белоруссии и Молдавии: Нас обложили со всех сторон – Михеев

Технология цветной революции в Кишинёве живёт, у неё там "прописка". Я бы не стал сравнивать при всём уважении к Нарышкину Молдавию с Белоруссией, потому что это всё-таки немножко разные сценарии. В Белоруссии действительно почти 30 лет Лукашенко поддерживал достаточно жёсткий, но стабильный политический режим и не давал проникать этим технологиям внутрь страны. Кстати, когда он некоторое послабление ввёл и начал заигрывать с многовекторностью, пропускать к себе этих людей, он получил соответствующие проблемы. Там есть и много других причин, но тем не менее.

А в Молдавии это не первый случай. Там давным-давно и неоднократно у власти находились откровенно проевропейские, прорумынские националисты. Майя Санду – одна из них, просто более умеренная. Для Молдавии это не новость. В конце концов, сам конфликт в Молдавии – приднестровский конфликт 1992 года, короткая война, которая разделила бывшую Молдавскую ССР на нынешнюю Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику, – на этой основе и шёл. В Кишинёве тогда взяли верх прорумынские националисты, а в Тирасполе, ПМР, остались условно люди советские, русские, но точно не прорумынские, не проевропейские. То есть это уже было.

В этом смысле Додон – это приятный сюрприз, я бы сказал. Успех социалистической партии на выборах в парламент, а потом Додона на выборах президента – это скорее исключение, чем правило в той жизни, которую Молдавия вела на протяжении всех этих лет. В конце концов, не надо забывать, что Молдавия уже 10 лет как подписала ассоциацию с Евросоюзом, и уже 10 лет эта ассоциация приносит молдавской экономике одни только проблемы.

Кстати говоря, Майя Санду обошла Додона в том числе после подсчёта голосов, которые прислали по почте. Мы говорили: как можно коронавирус использовать? А на самом деле почтовое голосование сейчас активизировалось во многих странах мира, включая США, под предлогом именно борьбы с коронавирусом. Якобы чтобы народ не ходил на избирательные участки, не заражал никого, не болел. Вот как раз на выборах в Молдавии именно после подсчёта голосов по почте вдруг выяснилось, что Майя Санду опережает Додона. Я считаю, что там есть в чём покопаться. Но Додон это пересчитывать не стал, бороться не стал. Теперь второй тур. Всё будет зависеть от того, как будут ориентироваться другие кандидаты в президенты. В принципе, есть те, кто топчет с Додоном одну поляну, и с Санду то же самое. Посмотрим, что будет.

Но, видимо, там ситуация вот какая. Если победит Майя Санду, то Додон вряд ли осмелится оспаривать результаты выборов. А если победит Додон, Санду точно запустит то, что называется цветным сценарием.

Из этого какой вывод? Вот мы говорим: туда заехали американские политтехнологи и прочее. Нам надо научиться более решительно и иногда жёстко действовать на постсоветском пространстве. Почему мы проигрываем в этих ситуациях раз за разом? Потому что те же американцы не боятся разрушать стабильность. Для них всё, что там есть, – это туземная территория, где, они считают, можно играть на любые ставки и как угодно. Им никого не жалко по большому счёту. А наша проблема в том, что мы всегда созидаем, но никогда не идём на стимулирование умышленной дестабилизации. Такая же ситуация была с левобережной Украиной в 2014 году. Можно было поддержать все эти движения в Одессе, Харькове, и было бы лучше. Но наши люди, которых мы поддерживаем, не пойдут на некий майдан.

Додон когда-то пытался выводить людей на улицы, но чем это кончилось? Постояли и разошлись. Хотя потом Додон победил на выборах. Но есть большое подозрение, что если сейчас Додон проиграет с небольшим разрывом, всё-таки он не решится на какое-то серьёзное оспаривание голосов. А может, и решится – посмотрим. Я считаю, что пора уже переходить к каким-то более серьёзным действиям.

Нас давно уже обложили со всех сторон, и странно этого не видеть. Это ещё один стимул к тому, чтобы занять проактивную позицию. Хватит ждать, пока так конъюнктура сложится хорошо, сяк сложится. Надо более активно действовать независимо от того, нравится это или не нравится, играть во внутриполитической ситуации многих других стран. Не стесняться, не гадать, что могут сказать эти или те. Случаи и с Молдавией, и с Белоруссией – это негативные примеры, которые на самом деле подталкивают нас к одному – к тому, чтобы быть более гибкими, более технологичными и в то же время более решительными.

Иначе они нас припрут и будут в Московской области уже стоять, а мы все будем говорить: мы не позволим перейти красную черту. Пока мы терпим, но если враги дойдут до Зеленограда, мы терпеть перестанем. Слушайте, они уже пересекли все красные черты, которые мы чертили. И именно тот факт, что мы ничего не делаем практически, когда они их пересекают, их вдохновляет на ещё большую активность.

А наши надежды, что наконец-то эволюционным способом придут к власти в Европе и Америке такие политики, с которыми мы сможем договориться, – это пустое. Не придут и не сможем договориться. Потому что они будут давить до тех пор, пока или не упрутся в наше сопротивление, или не достигнут собственных целей. А цель у них одна – чтобы Россия как потенциальный конкурент исчезла бы с карты мира.