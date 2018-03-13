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Пора валить

13 марта 2018, 18:24  •  267 • Карикатуры

Депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать в Россию, заявил замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. Позже сама Савченко опровергла это утверждение, разместив свои фото из Страсбурга.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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