|
Пора валить
13 марта 2018, 18:24 • 267 • Карикатуры
Депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать в Россию, заявил замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. Позже сама Савченко опровергла это утверждение, разместив свои фото из Страсбурга.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
267
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 марта 2018, 00:09
|
08 марта 2018, 03:09
|
11 марта 2018, 21:54
|
07 марта 2018, 04:24
|
11 марта 2018, 09:09
|
07 марта 2018, 01:09
|
07 марта 2018, 17:24