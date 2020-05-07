Пора в отставку - не надо подставлять мэра Москвы: Политолог предложил проводить министра-аутсайдера

Политтехнолог Марат Баширов в разговоре с Царьградом пояснил, почему он считает, что кресло под нынешним министром экономического развития Максимом Решетниковым зашаталось. По словам эксперта, глава ведомства скорее не экономист, а управленец, в то время как нынешние времена требуют от Минэкономразвития стратегических решений, которые повлияют на множество мелких экономических субъектов.

"Решетников - человек, который готов принимать решения, когда есть выработанная некая стратегия. И он готов её продавливать. Но когда требуется проанализировать, систематизировать те данные, которые получил в конце концов, попробовать поставить под сомнение те формулы и те методики, которые применяют для того, чтобы сделать некую оценку, а ты её делаешь не для себя, ты её делаешь для председателя правительства, ты её делаешь для президента, вот для этого, на мой взгляд, у него личных качеств именно как менеджера не хватает. Мне кажется, тут была некая стратегическая кадровая ошибка в отношении Решетникова", - пояснил свою точку зрения Баширов.

Он добавил, что это удар по Собянину, в силу того, что Решетников - ставленник мэра Москвы, но напомнил, что не Собянин организовал коронавирус.

"Не Собянин, в конце концов, человек, который может предвидеть будущее, и вряд ли кто может предвидеть. Но тем не менее Решетников является его креатурой, он им выращивался. И так получилось, что в тот момент, когда нужно было менять судьбу Решетникова, то место, которое было вакантным, это было именно место министра экономического развития. Это решение принималось в январе, когда ещё никто не знал, что будет вот такая история с коронавирусом. Поэтому, с одной стороны, да, это удар по Собянину. С другой стороны, вряд ли Собянин предполагал, что от Решетникова потребуются именно такие компетенции", - заявил Баширов.

Политолог уверен, что нельзя отрывать решение по назначению Решетникова от выбора остальных членов кабинета министров правительства Михаила Мишустина. Баширов подчеркнул, что никто не ожидал, что будет такая ситуация.

"Никто не ожидал, что такие вызовы будут. Поэтому это вопрос более широкий, на самом деле. Он касается не только Решетникова. Он касается вообще всего состава правительства Мишустина. Не было выбора между тепличными условиями и вот такой мобилизационной экономикой, которая на сегодняшний день складывается. Речь шла о том, что нужно что-то поменять в управлении нацпроектами, и для этого требовались эффективные менеджеры. То есть те, которые не берут во внимание некие человеческие факторы, а смотрят на управленческие и логистические. В том числе и объективный статанализ. Вот с этой точки зрения состав правительства Мишустина, конечно, был наполнен такими людьми", - считает Баширов.

Он уверен, что к неким социальным явлениям, таким как коронавирус, эти люди оказались не готовы, поскольку привыкли работать с цифрами, программами, алгоритмами и корпоративными решениями.

"Они не привыкли реагировать на поведение миллионов людей. Вот здесь была ошибка. Но это, в общем, то, что никто не мог предугадать. Не берусь называть фамилии, но скажу те критерии, которые требуются для менеджера, который бы сейчас был эффективен. Это люди, которые приходили на "грязные" активы, люди, которые "чистили" для частных собственников вот эти активы. При этом, они, в общем, понимали, что над ними существует некий регулятор под названием правительство Российской Федерации. И оно может их как-то, что называется, отрегулировать. В том числе и наказать уголовными какими-то преследованиями. И вот в этих тисках они принимали решения, которые позволяли, с одной стороны, защитить интересы собственников. А в данной ситуации собственник - это государство Россия. А с другой стороны - учесть интересы населения, учесть интересы потребителей, учесть интересы трудовых коллективов. Нужны люди, которые в этих тисках побывали. Их достаточно много, кстати сказать, их очень много. Потому что Россия за последние 15 лет претерпела огромные трансформации в части владения собственностью", - рассказал Баширов.

И дело, по его словам, не в том, что таких людей не пускают к власти, а в том, что для изменения кадровой политики требуется некое политическое решение. И оно не будет принято, уверен Баширов, пока не наступит полного осознания нынешней ситуации.

"Мне кажется, что те люди, которые на сегодняшний день занимаются администрированием в кадровой политике, как раз проводят такой анализ. И думаю, что через какой-то не очень продолжительный период времени мы увидим эти решения. Они будут, кстати, неожиданными, на мой взгляд. Как, например, то, что было в последнее время принято в части управления корпорацией "Росатом", где Сергей Кириенко, являясь подчинённым президента Путина, тем не менее меняет кадровую политику корпорации, которой он руководил. Уже с точки зрения не управления, а являясь замом господина Вайно. Но тем не менее вот это назначение бывшего мэра Нижнего Новгорода господина Панова на управление Арктикой - это вот как раз такое, в общем, сочетание государственной кадровой политики и знания того резерва, который есть в бизнесе", - привёл пример политолог.

Возвращаясь к ситуации с Решетниковым, Баширов отметил, что на месте министра сам бы подал в отставку, не дожидаясь увольнения.

"Я бы не подставлял мэра Москвы. И я бы думал, что это было бы правильно. Потому что просто отставка господина Решетникова - это не выход. Это констатация некоей кадровой очистки. А вот это как раз вредно. Потому что просто отставить Решетникова - это одно дело. А признать ошибку господина Собянина, который находится в очень сложной ситуации, и он, кстати, делает очень много для того, чтобы защитить москвичей, а тут ещё у него такие хвосты. Это, в общем, просто благодарность господина Решетникова была бы господину Собянину за тот карьерный путь, который у него на сегодняшний день есть", - заключил Баширов.