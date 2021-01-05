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«Пора уже понять вате: хочешь жить, становись украинцем!»: Конфликт ветеранов АТО в кафе Чернигова

05 января 2021, 21:25  •  53 • Украина

В Чернигове разгорелся «кофейный скандал» с патриотическим привкусом. Владельцы заведения «Права кава», ветераны АТО, отказались обслуживать посетительницу, которая выразила своё недовольство красно-чёрным флагом на одной из полок в заведении. Кроме того, как уверяет посетительница, за спиной баристы находился и огнестрел, якобы привезённый с войны на Донбассе. О конфликте двух военнослужащих первым сообщил местный волонтёр Ричард Горда на своей странице в Facebook.

«Молодцы в Чернигове. Вот как надо поступать с ватой – это пример всем остальным. Адрес кофейни: Серёжникова 10, Чернигов Поддержите, пожалуйста, Патриотов!», - написал сторонник черниговских кофеманов.

Также он опубликовал видео из кафе, где владелица заведения Екатерина Число рассказала суть конфликта с посетительницей.

По ее словам, в кафе зашла женщина и увидела на одной из полок красно-черный флаг. Она начала расспрашивать:

«А что это? А зачем это? Красно-черный флаг, прости господи!».

Хозяйка объяснила клиентке, что флаг нужен для того, «чтобы люди не забывали, что у нас в стране война» и добавила, что владельцы кафе – военные, ветераны АТО. В ответ на это посетительница ответила: «Это вы мне, военной, будете рассказывать?».

После этого владелица кафе потребовала от гостьи покинуть зал и отказалась ее обслуживать. При этом заявила в лицо посетительнице, что ей неприятно наливать кофе сепаратистам.


«И это на седьмом году войны, то есть сепаратисты уже настолько оборзели, что просто приходят и указывают нам, что мы не должны быть украинцами», - возмутилась Екатерина Число.

Надо сказать, она нашла живую поддержку среди черниговчан.

Одни предлагали сразу украсить дверь кофейни портретом Бандеры – чтобы отогнать «сепарскую нечисть», другие советовали загонять таким посетителям ложку в глаз, а потом уже кофе в голову. Вообще, комментарии под волонтерским постом явно показали, что гражданская война вышла за пределы Донбасса, а посеянные революцией достоинства плоды русофобии дали пышные всходы.

«Пора уже понять вате: хочешь жить, становись украинцем, говори на мове»;

«Это агрессивное рашистское меньшинство не имеет шансов на выживание в Украине»; «Сразу надо в глаз давать таким посетителям…»;

«Сепаратистам та украинофобам не место в Украине!!! Гнать их в шею из нашей страны».

Это самые «тактичные» высказывания в поддержку атошницы, остальные просто благодарят владелицу кафе и обещают сделать им рекламу. Правда, сама Екатерина Число, несмотря на такую массированную защиту, уже через несколько часов начала плакаться в сети, что «ватники активизировались и обвалили рейтинг «Правой кави» на Гугл- акаунте кофейни». Атошница обратилась ко всем неравнодушным с просьбой написать позитивный отзыв о ее заведении с бандеровскими флагами.

Заметим, владелица патриотичной забегаловки – не просто атошница, но и руководитель городской ячейки «Правого сектора». Она активно защищает в соцсетях убийцу журналиста Павла Шеремета - атошницу Юлию Кузьменко, которую обвиняют в организации взрыва белорусского журналиста, который слишком близко подобрался к тёмным делам националистов.
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