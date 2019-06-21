|
«Пора сворачивать торговлю с прыгающими людьми»: В Сети оценили протесты в Грузии
21 июня 2019, 13:09 • 75 • В мире
В соцсетях бурно обсуждают антироссийские протесты в Тбилиси. Многие пользователи сравнивают их с Евромайданом на Украине
Автор:
Петрова Александра
Формальным поводом для массовых протестов в Тбилиси стало заседание Межпарламентской ассамблеи Православия в здании парламента Грузии. Там председательствовал глава комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Грузинскую оппозицию возмутило то, что Гаврилов занял кресло главы парламента. И понеслось…
Недовольство оппозиции поддержали радикалы, которые ворвались в здание парламента и окатили Сергея Гаврилова водой. Затем протесты продолжились на улице. Демонстранты закидывали полицию бутылками, пытались штурмовать парламент. Правоохранители были вынуждены применить против толпы слезоточивый газ и резиновые пули.
В Сети происходящее в грузинской столице сравнивают с Евромайданом на Украине.
Формальный повод для протеста — российский депутат в кресле главы грузинского парламента — напомнил пользователям, как вице-президент США Джо Байден в 2014 году сидел в кресле президента Украины.
Кстати, из Киева уже вовсю раздаются голоса поддержки грузинского протеста. Так, к примеру, бывший президент Грузии, а нынешний гражданин Украины Михаил Саакашвили поддержал протест и призвал «созданную им полицию» не подчиняться властям и переходить на сторону демонстрантов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возмутилась призывом Саакашвили и назвала его антиконституционным. В то же время пользователи припомнили беглому политику его методы разгона демонстраций:
Ну и, конечно, в Сети активизировались и более неприметные фанаты Евромайдана:
В то же время пользователи обратили внимание, что в бунтующей толпе были не только грузинские, но и украинские флаги.
А среди протестующих не так уж и много самих грузин…
Между тем некоторые комментаторы в Сети связывают протесты в Тбилиси с США.
Российские пользователи тем временем недоумевают, на каком основании бунтующие в Тбилиси считают Россию оккупантом, и напоминают грузинам о тесных связях между нашими странами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июня 2019, 03:54
|
14 июня 2019, 15:24
|
16 июня 2019, 06:24
|
15 июня 2019, 00:54
|
15 июня 2019, 23:39
|
15 июня 2019, 20:24
|
19 июня 2019, 09:09