«Пора сворачивать торговлю с прыгающими людьми»: В Сети оценили протесты в Грузии

Автор:

Петрова Александра

Формальным поводом для массовых протестов в Тбилиси стало заседание Межпарламентской ассамблеи Православия в здании парламента Грузии. Там председательствовал глава комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Грузинскую оппозицию возмутило то, что Гаврилов занял кресло главы парламента. И понеслось…

Недовольство оппозиции поддержали радикалы, которые ворвались в здание парламента и окатили Сергея Гаврилова водой. Затем протесты продолжились на улице. Демонстранты закидывали полицию бутылками, пытались штурмовать парламент. Правоохранители были вынуждены применить против толпы слезоточивый газ и резиновые пули.

В Сети происходящее в грузинской столице сравнивают с Евромайданом на Украине.

Англосаксы решили делать гадости России до последнего грузина. Недавно проделали такой фокус с Украиной и... население Украины уменьшилось на 15 млн. (это официально). — RedPanda (@RedPand1116111) 20 июня 2019 г.

Говорят, Нуланд с шашлыками уже вылетела в Тбилиси — Во///дь™ (@subb_zzer0) 20 июня 2019 г.

Формальный повод для протеста — российский депутат в кресле главы грузинского парламента — напомнил пользователям, как вице-президент США Джо Байден в 2014 году сидел в кресле президента Украины.

А Байден сидел на месте президента Украины в Киеве в 2014-м, и всё прекрасно. "Нерабы", только что совершившие вооружённый захват власти под лозунгами гiднiсти, были счастливы. — Hej_Ven (@bo_u_lin) 21 июня 2019 г.

Понаглее видели:-) Жора Байден во главе правительства хохляндии сидит:-) pic.twitter.com/36Plpe1Q1a — sebastian (@sbn_se) 21 июня 2019 г.

Лебезящая перед новым сувереном нация, с прапором вукраины (которая всегда Байдена усаживала в президентское кресло) устроила шабаш из-за стула!!! — signwriter (@OlegBratashov) 20 июня 2019 г.

Кстати, из Киева уже вовсю раздаются голоса поддержки грузинского протеста. Так, к примеру, бывший президент Грузии, а нынешний гражданин Украины Михаил Саакашвили поддержал протест и призвал «созданную им полицию» не подчиняться властям и переходить на сторону демонстрантов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возмутилась призывом Саакашвили и назвала его антиконституционным. В то же время пользователи припомнили беглому политику его методы разгона демонстраций:

Саакашвили поддержал протестующих в Тбилиси и призвал полицию "перейти к народу" https://t.co/0aAcN3HlFP pic.twitter.com/dNpOU2mVJU — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 20 июня 2019 г.

Ну и, конечно, в Сети активизировались и более неприметные фанаты Евромайдана:

#ГетьРосію#РосіяТерорист#РосіяОкупант — Dmytro Koshman (@dvk3279) 21 июня 2019 г.

запальнi грузини ..пишаюся! — Добрая фея (@Ivk67P4dMnckjwp) 21 июня 2019 г.

Учитесь, россияне, у "младших братьев". — European Ukraine (@senatoriavita) 21 июня 2019 г.

В то же время пользователи обратили внимание, что в бунтующей толпе были не только грузинские, но и украинские флаги.

В Тбилиси полиция применила спецсредства...



На 01:23 отчётливо видны украинские флаги скакунов https://t.co/y8XGwzqzdp — นтթыйЁж (@slyhedge) 21 июня 2019 г.

Интересно, а скакать будут? Там уже украинские флаги развеваются. Пора.. — Гролль Владимир (@GrollV) 20 июня 2019 г.

А среди протестующих не так уж и много самих грузин…

Вы посмотрите, одни славяне в толпе! — аллергия на твою тупость (@zinaershhh) 21 июня 2019 г.

Между тем некоторые комментаторы в Сети связывают протесты в Тбилиси с США.

А какая была хлебосольная, мудрая, красивая, певучая, дружелюбная и мирная союзная республика! У родителей там много друзей!

Всё, к чему прикасается #США и вассалы, превращается в адский котёл! #Грузия #Georgia — Юла-Самокрутка (@Yula333333) 20 июня 2019 г.

Сценарий не меняется: Россия, как "не дай мне повод!" pic.twitter.com/miGTDx2aBR — ChocoAelita (@ChocoAelita) 20 июня 2019 г.

Российские пользователи тем временем недоумевают, на каком основании бунтующие в Тбилиси считают Россию оккупантом, и напоминают грузинам о тесных связях между нашими странами.

Ничему жизнь грузин не научила. Будут прыгать за мелочь на площади. Работа им не нужна, что ли? Единственная страна, что может им дать работу и еду, — это Россия. Есть ещё США — подарят стеклянные бусы и выжмут досуха. Придётся вернуть Боржоми, вино, специи и туристов. — Галина (@gellas1) 20 июня 2019 г.

А какого хрена в Питере и Москве на каждом углу по грузинском кабаку?! Где работает, между прочим, много грузин. Я очень уважаю эту нацию именно за этих работающих людей. Но простите, если Россия — оккупант, то что вы тут делаете?! — Nik0lenk0 (@Nik0lenk0) 20 июня 2019 г.

Самое интересное, что от полного вырезания грузин турками спасли русские.... — Lermont U (@lermontey) 20 июня 2019 г.

Надо оставить их обратно без российских туристов на годик — Maxim Vladimirovich (@maksimf2) 20 июня 2019 г.