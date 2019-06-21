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«Пора сворачивать торговлю с прыгающими людьми»: В Сети оценили протесты в Грузии

21 июня 2019, 13:09  •  75 • В мире
В соцсетях бурно обсуждают антироссийские протесты в Тбилиси. Многие пользователи сравнивают их с Евромайданом на Украине
Автор:
Петрова Александра
Формальным поводом для массовых протестов в Тбилиси стало заседание Межпарламентской ассамблеи Православия в здании парламента Грузии. Там председательствовал глава комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Грузинскую оппозицию возмутило то, что Гаврилов занял кресло главы парламента. И понеслось…
Недовольство оппозиции поддержали радикалы, которые ворвались в здание парламента и окатили Сергея Гаврилова водой. Затем протесты продолжились на улице. Демонстранты закидывали полицию бутылками, пытались штурмовать парламент. Правоохранители были вынуждены применить против толпы слезоточивый газ и резиновые пули.
В Сети происходящее в грузинской столице сравнивают с Евромайданом на Украине.
Англосаксы решили делать гадости России до последнего грузина. Недавно проделали такой фокус с Украиной и... население Украины уменьшилось на 15 млн. (это официально).
— RedPanda (@RedPand1116111) 20 июня 2019 г.
Говорят, Нуланд с шашлыками уже вылетела в Тбилиси
— Во///дь™ (@subb_zzer0) 20 июня 2019 г.
Формальный повод для протеста — российский депутат в кресле главы грузинского парламента — напомнил пользователям, как вице-президент США Джо Байден в 2014 году сидел в кресле президента Украины.
А Байден сидел на месте президента Украины в Киеве в 2014-м, и всё прекрасно. "Нерабы", только что совершившие вооружённый захват власти под лозунгами гiднiсти, были счастливы.
— Hej_Ven (@bo_u_lin) 21 июня 2019 г.
Понаглее видели:-) Жора Байден во главе правительства хохляндии сидит:-) pic.twitter.com/36Plpe1Q1a
— sebastian (@sbn_se) 21 июня 2019 г.
Лебезящая перед новым сувереном нация, с прапором вукраины (которая всегда Байдена усаживала в президентское кресло) устроила шабаш из-за стула!!!
— signwriter (@OlegBratashov) 20 июня 2019 г.
Кстати, из Киева уже вовсю раздаются голоса поддержки грузинского протеста. Так, к примеру, бывший президент Грузии, а нынешний гражданин Украины Михаил Саакашвили поддержал протест и призвал «созданную им полицию» не подчиняться властям и переходить на сторону демонстрантов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возмутилась призывом Саакашвили и назвала его антиконституционным. В то же время пользователи припомнили беглому политику его методы разгона демонстраций:
Саакашвили поддержал протестующих в Тбилиси и призвал полицию "перейти к народу" https://t.co/0aAcN3HlFP pic.twitter.com/dNpOU2mVJU
— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 20 июня 2019 г.
Ну и, конечно, в Сети активизировались и более неприметные фанаты Евромайдана:
#ГетьРосію#РосіяТерорист#РосіяОкупант
— Dmytro Koshman (@dvk3279) 21 июня 2019 г.
запальнi грузини ..пишаюся!
— Добрая фея (@Ivk67P4dMnckjwp) 21 июня 2019 г.
Учитесь, россияне, у "младших братьев".
— European Ukraine (@senatoriavita) 21 июня 2019 г.
В то же время пользователи обратили внимание, что в бунтующей толпе были не только грузинские, но и украинские флаги.
В Тбилиси полиция применила спецсредства...

На 01:23 отчётливо видны украинские флаги скакунов https://t.co/y8XGwzqzdp
— นтթыйЁж (@slyhedge) 21 июня 2019 г.
Интересно, а скакать будут? Там уже украинские флаги развеваются. Пора..
— Гролль Владимир (@GrollV) 20 июня 2019 г.
А среди протестующих не так уж и много самих грузин…
Вы посмотрите, одни славяне в толпе!
— аллергия на твою тупость (@zinaershhh) 21 июня 2019 г.
Между тем некоторые комментаторы в Сети связывают протесты в Тбилиси с США.
А какая была хлебосольная, мудрая, красивая, певучая, дружелюбная и мирная союзная республика! У родителей там много друзей!
Всё, к чему прикасается #США и вассалы, превращается в адский котёл! #Грузия #Georgia
— Юла-Самокрутка (@Yula333333) 20 июня 2019 г.
Сценарий не меняется: Россия, как "не дай мне повод!" pic.twitter.com/miGTDx2aBR
— ChocoAelita (@ChocoAelita) 20 июня 2019 г.
Российские пользователи тем временем недоумевают, на каком основании бунтующие в Тбилиси считают Россию оккупантом, и напоминают грузинам о тесных связях между нашими странами.
Ничему жизнь грузин не научила. Будут прыгать за мелочь на площади. Работа им не нужна, что ли? Единственная страна, что может им дать работу и еду, — это Россия. Есть ещё США — подарят стеклянные бусы и выжмут досуха. Придётся вернуть Боржоми, вино, специи и туристов.
— Галина (@gellas1) 20 июня 2019 г.
А какого хрена в Питере и Москве на каждом углу по грузинском кабаку?! Где работает, между прочим, много грузин. Я очень уважаю эту нацию именно за этих работающих людей. Но простите, если Россия — оккупант, то что вы тут делаете?!
— Nik0lenk0 (@Nik0lenk0) 20 июня 2019 г.
Самое интересное, что от полного вырезания грузин турками спасли русские....
— Lermont U (@lermontey) 20 июня 2019 г.
Надо оставить их обратно без российских туристов на годик
— Maxim Vladimirovich (@maksimf2) 20 июня 2019 г.
пора сворачивать торговлю с этими прыгающими людьми....
— you (@CrocodylidaeCr) 20 июня 2019 г.

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