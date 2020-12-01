"Пора собирать вещи": Россия поторопила Лукашенко покинуть президентский пост

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Европейцы усмотрели определенный знак в визите главы МИД РФ в Белоруссию

Москва сделала Минску последнее предупреждение, отправив туда Сергея Лаврова. Тем самым в России намекнули: Александру Лукашенко "пора собирать вещи", сообщил польский журналист Вацлав Радзивинович.

По его мнению, в Кремле ожидают выполнения белорусским президентом обещаний, данных в начале осени в Сочи. Всех вопросов, которые тогда обсуждали лидеры двух стран, никто не знает, но не раз говорилось о трех заверениях нынешнего президента Белоруссии: в течение полутора лет провести реформу Конституции, затем – внеочередные выборы президента, в которых не станет участвовать, и, наконец, передать власть новому руководителю Республики.

Однако до сих пор никаких шагов предпринято не было. Вместо этого Лукашенко разглагольствует о возможности сближения своей страны с Западом и предлагает "разработать пятилетний план развития Белоруссии под своим руководством", констатировал представитель европейской прессы.

В Москве торопят нынешнего лидера Белоруссии, так как задержка со сменой власти грозит потерей возможности интеграции с Республикой. При этом РФ потребуются время и усилия, чтобы достучаться до Лукашенко.



Александр Григорьевич не готов сотрудничать с белорусской оппозицией. И после визита Лаврова в Минск он заявил, что не с новой Конституцией не станет работать президентом. По всей видимости России придется не раз напоминать белорусскому лидеру о том, что нужно держать слово, подытожил польский журналист.

Недавно один из белорусских политологов называл целью визита главы МИД РФ в Минск дать понять Лукашенко, что в Кремле им недовольны. Москва выступает за то, чтобы глава Республики не мешал осуществлению своих же обещаний, данных в Сочи.

Ранее Александру Григорьевичу предложили применить способности на другом посту и даже подыскали новое место – в российском правительстве. Также предполагалось, что во время встречи в Сочи лидеры РФ и Белоруссии говорили о преемнике Лукашенко.