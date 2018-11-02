Пора реформировать ОБСЕ: Лавров указал Западу на промахи на Украине

В рамках диалога стороны обсудили целый ряд вопросов, включая конфликт в Донбассе, реализацию мирных договоренностей, а также работу СММ ОБСЕ.

«Мы подробно обсудили перспективы политического урегулирования на востоке Украины, исходя из безальтернативности полной и последовательной реализации минского комплекса мер», - объяснил он.

По мнению российского дипломата, Киев продолжает делать все для того, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта. В связи с этим Москва просит ОБСЕ обратить внимание на данную ситуацию, дав объективную оценку деструктивным действиям украинских политиков, которые на законодательном уровне поощряют нарушение языковых, образовательных и религиозных прав и свобод.

Также Лавров уделил внимание проблемам свободы слова. Речь идет о ситуации вокруг арестованного в Киеве главреда агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которую Запад предпочитает игнорировать.

Ранее стало известно о том, что украинский суд продлил арест журналисту, обвиняемому в госизмене, до 28 декабря 2018 года. Но представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пассивно отреагировал на это, выразив «сожаление».

В связи с этим российские дипломаты передали в ОБСЕ таблицу, в которой собраны все реакции Дезира на нарушение прав журналистов в разных странах мира.

Западные партнеры Киева поднимают вопрос о нарушении прав человека на Украине исключительно в рамках конфиденциальных бесед, отказываясь переводить дискуссию в публичное пространство. Поэтому у украинских властей возникло чувство безнаказанности. И именно Запад несет ответственность за происходящие в стране негативные процессы.

«Для нас очевидно, что Кирилл Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности, описывал события, выражал свою оценку этих событий, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать о том, что происходит на Украине в условиях, когда медийное пространство вычищено от любых российских СМИ», - подчеркнул Лавров, призвав ОБСЕ избегать двойных стандартов.

По мнению главы МИД, реформа организации давно назрела, ибо она должна стать более беспристрастной и исправить наметившиеся дисбаланс в работе.

Значительную часть выступления Сергей Лавров посвятил российско-американскому диалогу. Уже в ближайшее время Вашингтон намерен официально объявить о своем выходе из Договора о ликвидации РСМД. Поэтому российские дипломаты предлагают разморозить каналы диалога по всем аспектам стратегической стабильности, включая ДРСМД, договор об СНВ, а также ситуацию с разворачиванием глобальной системы ПРО Соединенных Штатов.

«Мы рассчитываем, что, когда ажиотаж, связанный с предстоящими выборами в США, спадет и когда люди, отвечающие за стратегическую стабильность в Вашингтоне, смогут более ответственно и без налета внутриполитических проблем посмотреть на эти вопросы, мы сможем начать движение вперед», - пояснил он.

Последней темой, которая была затронута на пресс-конференции, стала проблема Нагорного Карабаха. Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил привлечь к переговорам с Азербайджаном руководство спорного региона.

РФ поддерживает любые мирные переговоры, однако стоит учитывать бурные внутриполитические процессы в Армении, которые должны завершиться сразу после проведения досрочных парламентских выборов, запланированных на декабрь 2018 года. Что касается привлечения к диалогу карабахских представителей, то их исключили из общения как раз по просьбе армянских политиков.

Дальнейшее же развитие ситуации будет зависеть от решений Еревана и Баку.

«Разумеется, мы исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха, но для того чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет», - добавил Лавров.