«Пора просыпаться!»: Как Борис «Иванов» развалит Британию

Автор:

Латышев Сергей

Этот экстравагантный человек, которого вся Британия знает и называет по имени – Борис, не скрывает, что у него не только русское имя, но и русские корни. Его фамилия – Джонсон (Иванов) – является самой распространённой в России. Борис публично называл себя «русофилом» и является лучшим другом другого поклонника России – президента США Дональда Трампа. Он даже немного говорит по-русски. Когда Борис был лондонским градоначальником, столица Британии превратилась в «Лондонистан», следующим мэром которого стал Садик Аман Хан. Теперь там процветает поножовщина, а число убийств больше, чем в Нью-Йорке, который всегда этим «славился».

В «большой политике» Борис поставил себе ещё более амбициозные цели. Этот человек, который постоянно попадает впросак и с которым вечно происходят какие-то комические истории, стал настолько горячим адептом разрыва с Евросоюзом, геополитическим конкурентом Вашингтона и Москвы, что имеющий недоказанные «связи с Россией» и так похожий на него Трамп уже попытался «назначить» Бориса британским премьером. Хотя столь любимый ими обоими Brexit расколол Соединённое Королевство на две антагонистические части. Вплоть до членов одной семьи. Семейство самого Джонсона-«Иванова» тому подтверждение.

Не только эмоции

И речь идёт, разумеется, не только об эмоциях. Бесконечные и безрезультатные голосования по этому судьбоносному вопросу в парламенте, унизительные вояжи сломавшей себе на этом политическую карьеру британского премьера Терезы Мэй в Брюссель подорвали надолго престиж страны. Провальный Brexit поставил под угрозу её территориальную целостность, поскольку Шотландия не хочет выходить из ЕС. Одно намерение Бориса и его друзей вывести Британию из ЕС, причём самым катастрофическим образом, а не осторожно, как хотела Мэй, привели к многомиллиардным убыткам и бегству на континент и в Ирландию сотен банков и компаний, ликвидации рабочих мест, росту цен и таким перспективам в самых различных областях, что о них даже страшно подумать.

Воплощённый интеллект: Если Борис Джонсон станет лидером тори и премьером, Британии не поздоровится. Фото: www.globallookpress.com

Но «русофилу» Борису этого, похоже, мало. Он хочет доконать Британию, добиваясь для этого премьерской власти, и, возможно, даже намерен стать диктатором, ибо вывести страну из ЕС 31 октября этого года можно только, избавившись тем или иным образом от парламента. Если через него несколько раз не прошёл мягкий вариант «развода» с ЕС Мэй, то Борис с компанией «жёстких» евроскептиков тем более этого не добьются. Что они сделают с парламентом, чтобы он не мешал? Приостановят его работу, как предлагают некоторые?

Борис - борись

Кроме того, разрыва с ЕС желают теперь стабильно по всем опросам меньше половины британцев, поэтому ни на какие повторные референдумы сторонники Brexit тоже не пойдут. Однако Англия это не та страна, где возможна диктатура, – Великая хартия вольностей там появилась в 1215 году.

Это означает, что Борис и К° разрушат всё. И останутся ни с чем. Потому что обедневшая, ослабленная, перегрызшаяся внутри себя Британия с запущенными центробежными тенденциями станет лёгкой добычей США, не признающих равноправных отношений даже с англосаксонскими родственниками. А Россия лишится, наконец, векового врага. Так что, Борис – борись, «пора просыпаться» и действовать, «Карфаген должен быть разрушен».

Соперники Бориса за власть в партии и стране совершенно безликие люди, в облике которых не за что зацепиться и, главное, они «не русские». Фото: www.globallookpress.com

И ведь всё идёт именно к этому. Согласно опросу газеты The Daily Telegraph, 27% британцев считают Бориса наиболее подходящим кандидатом на роль премьера. Он выиграл и первый тур выборов лидера тори. Из 313 депутатов Палаты общин от Консервативной партии «Борис Иванов» получил 114 голосов, на втором и третьем местах оказались нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув, за которых проголосовали соответственно 43 и 37 парламентариев. Любопытно, что ни один из кандидатов на пост лидера тори и премьера не выступает за отмену Brexit, однако за жёсткий разрыв с ЕС выступают лишь двое из оставшихся претендентов – Борис и бывший министр Brexit Доминик Рааб.

Народ всегда прав?

Согласно опросу, проведённому компанией YouGov, результаты которого опубликовала в воскресенье газета The Sun, Борис также лидирует среди кандидатов на пост главы Консервативной партии и премьера. Аж 46% опрошенных убеждены, что благодаря нему тори смогут победить лейбористов и обойти ещё более радикальных сторонников разрыва с ЕС из Партии Brexit Найджела Фараджа. Это в три раза лучший показатель, чем у ближайших преследователей. Популярность этого неуклюжего, похожего на медведя политика (а ведь это тотем России) среди избирателей-тори выше, чем совокупный рейтинг других наиболее вероятных претендентов «на трон», – Джереми Ханта, Саджида Джавида (глава МВД), Доминика Рааба и Рори Стюарта (министр международного развития).

Эти показатели со всей очевидностью указывают на то, что «терминатор»-Борис, судя по всему, и окажется во главе партии и страны, если его каким-то образом не остановят. Это, в свою очередь, означает, ну, вы уже сами понимаете что.

Вот и объяснение того, почему глава российского МИД Сергей Лавров «засветил» случайно Джонсона-«Иванова», заявив на пресс-конференции в декабре 2017 года, что доверяет Борису, поставив ударение на первый слог, но затем признался, что настолько сильно, что готов называть его Борисом, с ударением на «и». Так что главного кандидата на пост лидера Британии в Москве, похоже, считают русским и очень многого от него ждут. Сколько можно англичанам разваливать Россию, долг платежом красен.