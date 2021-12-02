Пора поставить точку: В Крыму объяснили, чего ждут от Лукашенко

Представители белорусской диаспоры в Крыму заявили, что в вопросе признания Белоруссией полуострова осталось поставить "финальную" точку. Для этого они пригласили Лукашенко в гости.

Как полагает руководитель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, финальной точкой в вопросе признания Белоруссией российского статуса полуострова станет визит в регион Александра Лукашенко.

Чегринец добавил, что белорусская диаспора Крыма уже не раз приглашала президента РБ в гости. Он также заявил, что Крым был де-факто признан Минском ещё в 2014 году, но нужно поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Лукашенко на полуостров.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении посетить Крым. Он отметил, что у него уже имеется соответствующая договорённость с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко добавил, что его визит в Крым, особенно в компании Путина, сам по себе является признанием принадлежности полуострова России.

Это заявление возмутило киевских политиков. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в эти дни находится в Риге на встрече глав МИД стран НАТО, заявил, что Украина будет оценивать действия президента Белоруссии, а не его слова, но если Минск действительно признает Крым русским, то Украина будет вынуждена ответить "по полной программе". Слова Кулебы цитирует агентство "Укринформ".

"Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе", - высказался министр.

Однако угрожать Киев может лишь на словах, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин. Он объяснил в комментарии Царьграду, что Украина в любом случае осуществляет различные враждебные действия по отношению к Белоруссии - вне зависимости от признания Крыма русским.

"Хуже, чем сейчас, отношений в любом случае не будет. Тем более в силу зависимости Украины от США", - убеждён Рожин.

Собственно, Лукашенко поэтому активно и говорит о признании Крыма. Терять-то уже нечего. В Киеве он уже однозначно нерукопожатная фигура,

- подчеркнул эксперт.