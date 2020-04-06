Пора подключать Шойгу? Предложен русский ответ на суд по МН17

В Нидерландах на 8 июня перенесли рассмотрение досье фигурантов дела о крушении Boeing на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. На предстоящем заседании будет возможность выступить представителям защиты.

Начало судебного процесса по делу о крушении самолёта в Донбассе стартовало в начале марта.

Как отмечали российские дипломаты, нельзя не заметить в ходе суда обвинительный уклон в адрес России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ещё на первоначальном этапе прокуроры, ссылаясь на анонимных свидетелей, в стиле highly likely запугивают триллерами на тему деятельности российских спецслужб.

В российском посольстве в Гааге также отмечали, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и её граждан, передаёт РИА Новости.

Автор телеграм-канала "Кремлёвская прачка" отмечает, что уже сейчас слушания по делу принимают критические для России формы.

По его мнению, критики от МИД недостаточно. В сообщении он приводит пример Египта, который не взял ответственность за крушение самолёта над Синаем. По его словам, это лишний раз подтверждает, что международная практика непризнания вины за подобные инциденты довольно распространена.

Ответом на суд в Гааге и его возможный обвинительный приговор "должна стать консолидированная позиция всех российских ведомств, включая военное, с целью призвать к ответу Украину и тех официальных лиц за рубежом, кто причастен к трагедии".

По мнению автора, Россия также должна назначить разбирательство этого инцидента, включая суд в Гааге, для того чтобы снять негативный эффект для имиджа страны.