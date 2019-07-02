Пора отменять "корейские" санкции, а не говорить об этом. Си Цзиньпин обратился к Дональду Трампу, поддержав Россию

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа смягчить санкции против Северной Кореи, сообщило информационное агентство AFP. Впрочем, буквально вчера обсуждали обратную новость. Телеканал "360" писал, что Дональд Трамп надеется на смягчение санкций против КНДР, однако на деле ничего сделано не было.

Россия неоднократно призывала отказаться от санкционного давления на Северную Корею, ведь любые споры должны решаться не через шантаж, а дипломатию. Теперь и Китай поддерживает эту позицию.

Что до Трампа, он, по всей видимости, все еще в ожидании "маленькой победоносной войны". Так, накануне он заявил, что санкции могут быть отменены, однако в ходе переговров "могут произойти разные вещи". Подобный тезис он озвучил в демилитаризованной зоне, где и состоялся разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном, напомнили "Народные новости". Дональд Трамп переступил демилитаризованную зону, став, таким образом, первым лидером США на территории Северной Кореи.