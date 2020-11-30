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Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии

30 ноября 2020, 03:35  •  85 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу приструнил свою немецкую коллегу Аннегрет Крамп-Карренбауэр после её слов о Москве. Глава российского военного ведомства посоветовал чиновнице "отмаливать грехи".
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слова министра обороны Германии, которая ранее заявила, что Берлин должен вести диалог с Москвой "с позиции силы". Он сравнил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избалованной школьницей и призвал её отмаливать грехи предков.
Здесь это больше похоже на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Ученицы, у которой мама или папа директор школы. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой, - отметил Шойгу.
Министр обороны РФ также добавил, что в Германии появилось поколение политиков, которые почему-то считают, что имеют право учить других жизни. Шойгу напомнил, что предшественница Крамп-Карренбауэр - Урсула фон дер Ляйен тоже позволяла себе высказывания о "позициях силы". Ей он в своё время советовал спросить у дедушки, каково было разбираться с Россией с позиции силы.
Фразу о необходимости вести диалог с Россией с позиции силы министр обороны Германии заявила, выступая в бундестаге. Она подчеркнула, что Москва якобы представляет угрозу, поэтому нельзя допускать сокращения военного бюджета. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Германия полностью зависит в военном плане от США, поэтому уже не может сама решать, с кем и как ей вести диалог.

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