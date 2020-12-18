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Пора определяться: на Украине надавили на Тихановскую из-за Крыма

18 декабря 2020, 10:40  •  71 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Беглой кухарке дали политический совет
Высокопоставленные украинцы зорко следят за происходящим в соседней Республике. Перипетии в Белоруссии и прозападный поворот в лице оппозиционерки Светланы Тихановской играют на руку киевскому режиму. При этом в Незалежной хотят четкости от главы белорусской оппозиции по вопросу о принадлежности Крыма.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с радио "Новое время" дал Тихановской совет окончательно определиться, что она думает по поводу Крымского полуострова.
Шеф дипломатии Украины отметил, что, если белорусская оппозиционерка появится в Незалежной, ей тут же зададут вопрос, чей Крым. Если Тихановская замешкается, это может негативно сыграть на ее имидже среди представителей киевского режима.
Кстати, в общении с Россией Светлана Тихановская никак не может обойтись без Европейского союза. Недавно она обратилась к ЕС с просьбой помочь в выстраивании диалога с Москвой.

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