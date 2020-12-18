Пора определяться: на Украине надавили на Тихановскую из-за Крыма

Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com

Беглой кухарке дали политический совет

Высокопоставленные украинцы зорко следят за происходящим в соседней Республике. Перипетии в Белоруссии и прозападный поворот в лице оппозиционерки Светланы Тихановской играют на руку киевскому режиму. При этом в Незалежной хотят четкости от главы белорусской оппозиции по вопросу о принадлежности Крыма.



Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с радио "Новое время" дал Тихановской совет окончательно определиться, что она думает по поводу Крымского полуострова.

Шеф дипломатии Украины отметил, что, если белорусская оппозиционерка появится в Незалежной, ей тут же зададут вопрос, чей Крым. Если Тихановская замешкается, это может негативно сыграть на ее имидже среди представителей киевского режима.

Кстати, в общении с Россией Светлана Тихановская никак не может обойтись без Европейского союза. Недавно она обратилась к ЕС с просьбой помочь в выстраивании диалога с Москвой.