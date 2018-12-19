″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор

Пока ВСУ стягивают к границе с Донбассом тяжелую технику и карателей, в России либералы уже вынесли многострадальному региону приговор. Политолог Александр Сытин заявил, что давно предлагает ″уничтожить эту раковую опухоль между Россией и Украиной″, а журналист Евгений Карамьян считает, что ДНР и ЛНР ″пора натовскими танками давить″.

В преддверии очередной военной кампании президента Украины Петра Порошенко на востоке страны и при активной подготовке ВСУ к массированной атаке против ополченцев российские либералы заговорили о полном уничтожении Донбасса.

Свой приговор вынес политолог и историк Александр Сытин в прямом эфире программы ″60 минут″ на телеканале ″Россия″.

″Я предлагаю уничтожить эту раковую опухоль между Россией и Украиной. Я давно это предлагаю, - заявил гость политического шоу. - Словом, демилитаризовать Донбасс, ввести туда миротворческие силы и провести там выборы по…″

″Простите, пожалуйста, а людей куда деть?″ - перебила его ведущая Ольга Скабеева.

″Людей? - удивился Сытин. - Пусть они все идут в Россию, в Ростовскую область″.

″А если они там жить хотят? Они там родились, они умереть там хотели бы, только в мирных обстоятельствах″.

″Если они хотели там умереть, значит, они там и умрут″.

″Сволочь ты, понимаешь. Значит, земляки будут со своей земли уходить", - не сдержался один из присутствующих в студии гостей. Видно было, что он едва не пустил в ход кулаки. Но в последний момент всё же успел остановиться и вернуться за трибуну.

″Я давно уже заявлял, что я Донбасс считаю врагами″, - равнодушно заметил на это политолог.

″Сейчас абсолютно все люди, которые смотрят телевизор, вас посчитали подонком и злодеем. Абсолютно справедливо, искренне и абсолютно заслуженно″, - поставила Сытину свой ″диагноз″ Скабеева.

Впрочем, как оказалось, не один Сытин мечтает об уничтожении Донбасса. Журналист Юлия Витязева на своей странице в Twitter напомнила ещё об одном либеральном ″мечтателе″ - Евгении Карамьяне.

″Вы думаете, Сытин один мечтает уничтожить ЛДНР? Вот вам в копилку ещё один московский ″журналист и писатель″, бывший коллега Муждабаева по МК. Кредитная история прилагается″.

А в ″истории″ журналист прямо указывает на то, что республики Донбасса нужно ″давить танками″.

″ЛНР и ДНР реально нацисты. Их пора натовскими танками давить″, - заявил Карамьян.

В той же переписке, что представила на суд Сети Витязева, есть и такое:

″ЛДНР надо уничтожить войсками НАТО. Я москвич и об этом прямо говорю. Не все москвичи за ″русский мир″ гиен империи. Надо покончить с донецким совком и луганским чучхе″.

Наконец узнала настоящее имя Сытина - Скотина и Сволочь.

А Скабеева диагноз поставила - Подонок. pic.twitter.com/EhuFHPiGcn — Злая Алка (@ZlayAlka) 17 декабря 2018 г.