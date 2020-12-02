Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по ...
Главная / Политика

Пора надевать памперс: Минобороны показало Западу учения русских асов

02 декабря 2020, 15:10  •  283 • Политика
Не так давно российское Министерство обороны показало видеоролик, снятый во время учений пилотов Су-35. Запад расценил это как предупреждение: мол, чтобы трижды подумали, прежде чем нападать. Русские перевели: "Пора надевать памперс".
Авторы американского издания National Interest не скрывают восхищения, которое вызвал у них новый ролик Минобороны России. Это короткая видеозапись с военных учений истребителя Су-35.
По мнению американского журналиста Марка Эпископоса, военное ведомство России умышленно демонстрирует возможности Су-35 вероятному противнику - чтобы трижды подумал, прежде чем нападать.
Видеоролик показывает сначала момент взлёта Су-35, после чего камера перемещается внутрь кабины. Зрители имеют возможность наблюдать за действиями пилота, который выполняет различные фигуры высшего пилотажа, а затем производит посадку.
Автор National Interest называет этот самолёт "настоящим убийцей". Он с восторгом отзывается о его маневренности в сочетании с мощным набором разных видов оружия. Это не только ракета малой дальности Р-74, способная поражать цели с большим бортовым углом, но и ракета средней дальности Р-77, аналогичная американской AIM-120 AMRAAM.
Российские читатели статьи подтверждают: потенциальным противникам действительно стоит опасаться этой машины: "Один залп Су-35 сметёт с лица земли пол-Варшавы". "Мы рады, что вам понравилось", - съязвил один из комментаторов. А другой посоветовал: "Страшновато стало? Таблетку принять можно, памперс надеть..."

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



283
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 09:40
На Украине "раскрыли" имена виновников Второй мировой войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли ме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2020, 09:35
Полное дно
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
28 ноября 2020, 21:20
"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС
30 ноября 2020, 17:20
Русские пришли в восторг после отповеди Шойгу немцам: "Слова, достойные министра обороны России"
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.