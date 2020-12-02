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Пора надевать памперс: Минобороны показало Западу учения русских асов
02 декабря 2020, 15:10 • 283 • Политика
Не так давно российское Министерство обороны показало видеоролик, снятый во время учений пилотов Су-35. Запад расценил это как предупреждение: мол, чтобы трижды подумали, прежде чем нападать. Русские перевели: "Пора надевать памперс".
Авторы американского издания National Interest не скрывают восхищения, которое вызвал у них новый ролик Минобороны России. Это короткая видеозапись с военных учений истребителя Су-35.
По мнению американского журналиста Марка Эпископоса, военное ведомство России умышленно демонстрирует возможности Су-35 вероятному противнику - чтобы трижды подумал, прежде чем нападать.
Видеоролик показывает сначала момент взлёта Су-35, после чего камера перемещается внутрь кабины. Зрители имеют возможность наблюдать за действиями пилота, который выполняет различные фигуры высшего пилотажа, а затем производит посадку.
Автор National Interest называет этот самолёт "настоящим убийцей". Он с восторгом отзывается о его маневренности в сочетании с мощным набором разных видов оружия. Это не только ракета малой дальности Р-74, способная поражать цели с большим бортовым углом, но и ракета средней дальности Р-77, аналогичная американской AIM-120 AMRAAM.
Российские читатели статьи подтверждают: потенциальным противникам действительно стоит опасаться этой машины: "Один залп Су-35 сметёт с лица земли пол-Варшавы". "Мы рады, что вам понравилось", - съязвил один из комментаторов. А другой посоветовал: "Страшновато стало? Таблетку принять можно, памперс надеть..."
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