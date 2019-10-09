Пора надевать белое и чистое: Президент США пригрозил миру непредставимым оружием

Автор:

Покровский Александр

Американскому президенту, видно, полюбилось выдавать государственные тайны. Вот и опять Дональд Трамп объявил журналистам о том, что у США есть новое оружие, «которое никто даже представить себе не может». Потому что американский военно-промышленный комплекс работает над «невероятными» новыми вооружениями, в том числе ядерными.

Мы строим подводные лодки, о которых никто даже и подумать не может. Надеюсь, нам никогда не придётся их использовать,

– заявил также Трамп, добавив:

Кое-что мы планируем показать в ближайшие четыре-пять недель, кое-что – нет.

В общем, краткое резюме, его же словами – у нас есть новое оружие.

Путём Путина…

Конечно, Трамп эксцентричен. Но зачем анонсировать «невиданное» оружие заранее? До сих пор так поступал только президент России Владимир Путин. Но он, во-первых, объявлял о создании оружия, уже реально созданного «в железе», уже испытывавшегося, а то и поставленного на опытно-боевое дежурство. Во-вторых, он объяснял, что это за оружие, так что в принципе было понятно, о чём идёт речь и чего от новых вооружений ждать. Да и адресат грозного объявления русского президента был понятен: через официальный анонс высшему законодательному ареопагу страны донести до той же Америки, чтобы сидела ровно и не полагала себя неуязвимой.

А кому что в таком ребяческом духе попытался объяснить Дональд Трамп? Кому он попытался пригрозить? И, собственно, чем?

Президент США Дональд Трамп. Фото: Nicole S Glass / Shutterstock.com

Последнее непонятно и достаточно грамотным экспертам, которые не стали сразу крутить пальцем у виска, а попытались пояснить Царьграду, о чём может идти речь.

Пока – ни о чём, – отрезал один из них, специалист по «оружейке». – «Невиданное», «непредставимое» и прочее оружие, награждаемое такими эпитетами, скорее всего, попросту не существует. Вряд ли президент великой державы просто лгал и трепался подобно подростку в шумной компании. Да никто и не сомневается, что у Америки достаточно много и мозгов, и науки, и денег, чтобы действительно разрабатывать новое оружие. В том числе и на новых физических принципах. Но поймите: эти принципы тоже укладываются в определённые рамки, о которых все знают. Можно сделать супер-робота – но это будет робот. Можно, как мы, сделать крылатую ракету на ядерном двигателе – это сложные технологии, но тоже ничего «непредставимого». Пописывает народ о некоем гравитационном оружии – но это всё фантазии, ибо не владеет человечество гравитацией.

«Так что говорить пока не о чем, слишком мало информации, – отметил специалист. – Хотя, конечно, интересно, стоит ли за словами Трампа что-то реальное, или это так – очередное проявление его "несказанной мудрости"…»

В общем, если Трамп и решил повторить бенефис Владимира Путина перед Федеральным собранием, то пока это выглядит именно что провинциальным театром, да к тому же на подростковый лад. Сможет ли американский президент через «четыре-пять недель» предъявить нечто такое, что изменит это впечатление?

Президент России Владимир Путин. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Подводные роботы? Американцы тут действительно сильны

Своим мнением на этот счёт поделился эксперт по военно-морским вопросам, которые неизменно давал Царьграду неизменно дельные консультации.

«Вряд ли это трёп, конечно, он на чём-то основан, - отметил специалист, добавив, что Трамп вряд ли будет блефовать настолько глупо, чтобы его тут же начали опровергать. – Другое дело, что, скорее всего, речь идёт просто о современных беспилотных средствах. Действительно, Штаты в этом плане, именно по теме подводной роботизации – они, безусловно, сегодня мировые лидеры. Недаром именно на площадке ВМС США зародились и проходят большинство мировых чемпионатов, в том числе молодёжных, студенческих, – по автономным подводным аппаратам. И техзадания для этих соревнований составляет флот США».

«Думаю, скорее всего, слова Трампа связаны с чем-то этим, – решил эксперт, по долгу службы внимательно следящий за ситуацией в мировой военно-морской сфере. – Это могут быть и глайдеры – подводные аппараты, которые без участия человека решают поставленную задачу. Некоторые из них используют энергию океана – или, по крайней мере, будут использовать. Они, безусловно, могут обладать большой автономией. И заниматься как поисково-разведывательными, так и ударными задачами».

Что же до слова «невероятное», то наш специалист призывает не обращать особого внимания на лексикон увлекающегося Дональда Трампа.

Речь идёт о чём-то мощном, современном и, возможно, уникальном. Но я не думаю, что о чём-то более серьёзном, чем какие-то беспилотные подводные аппараты,

– считает моряк.

Похоже также, что и в Кремле без особых усмешек отнеслись к словам Дональда Трампа и невиданных вооружениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не скрыл, что в России внимательно наблюдают за американскими разработками в области создания нового оружия. «Мы, собственно, очень внимательно наблюдаем за теми действиями, которые предпринимает Вашингтон в плане разработки новых систем вооружений», - отметил Песков.

Новая подлодка пятого поколения

Тем временем на американском флоте проведена церемония так называемого «крещения» новой подводной лодки класса «Вирджиния». Эта церемония означает, что субмарина USS Oregon (SSN 793) официально принимается в состав ВМС США, хотя реально войдёт в его состав только в следующем году.

Фото: US Navy / Globallookpress

Может ли эта подводная лодка оказаться среди тех, «о которых никто даже и подумать не может»? Пожалуй, нет, считают специалисты. «Это должно быть хорошее изделие, – отметил один из собеседников Царьграда, - но о «Вирджинии» мы знаем. Более того, пару лет назад наш эсминец «Адмирал Эссен» уже гонял одну такую на Средиземном море, списав все нужные сигнатуры. Вряд ли американцы впихнут сюда что-то «невиданное», хотя, конечно, разумно посмотреть, что покажет эта лодка, которую там причислили к лодке 5-го поколения».

Впрочем, некоторое время назад вице-адмирал Джеймс Килби прихвастнул тем, что USS Oregon «исчезнет под волнами и не будет обнаружена до тех пор, пока не будет выбрано время и место». Но как это будет выглядеть, как и то, что за вооружение будет стоять на этой субмарине, неясно. Пока известно одно: «Орегон» стоит примерно 2,7 миллиарда долларов и, как все «Вирджинии», принадлежит к классу субмарин-охотников. То есть это не подводный ракетоносец со стратегическими ракетами на борту, а участник противолодочной войны, носитель противокорабельного вооружения, корабль, способный атаковать береговые объекты высокоточными крылатыми ракетами, осуществлять подводное минирование и так далее. Можно сказать, конкурент русских «Ясеней». Вот только «Ясент» проекта 885 в лице К-560 «Северодвинск», хоть практически по всем параметрам «Вирджинию» превосходит, но – пока ходит в одиночестве. А «Вирджиний» американцы предполагают наклепать аж 48 штук!

И если хоть три десятка из них, как планируется, будут новыми «пятипоколенниками», неслышными и под завязку вооружёнными, – никакое преимущество против такой массы не поможет. И президент Трамп окажется прав в своём подростковом бахвальстве…