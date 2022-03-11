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Пора на перевыборы? Военкор сообщил о провокациях мэра Херсона

11 марта 2022, 15:15  •  166 • Политика
Военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов сообщил о провокациях мэра Херсона Игоря Колыхаева. "Однако не пора ли организовать перевыборы?" - спрашивает военкор.
По словам Семёна Пегова, в Херсоне сложилась странная ситуация. С одной стороны, когда русские военные вошли в город, они позволили мэру остаться на своём посту, чтобы город мог продолжить жизнь в привычном режиме, с другой стороны, воспользовавшись великодушием военных, Колыхаев стал вести подрывную деятельность против русской армии и самого населения.
Он стал саботировать раздачу гуманитарной помощи населению, при этом ограничив через подконтрольных себе бизнесменов продажу продовольствия, чтобы создать протестные настроения в городе.
На этом мэр не остановился. По словам Семёна Пегова, под патронажем Колыхаева провокаторами организуются митинги, целью которых является стравливание местного население и русских войск.
"Ведётся работа по дестабилизации обстановки в городе", - написал он, добавив, что в Херсоне "электронные щиты рекламируют ВСУ, а телеграм-канал городского совета Херсона призывает граждан работать с украинскими спецслужбами".
Кроме того, Колыхаев способствует проникновению вооружённых банд в город для провокаций против военнослужащих, а также для убийства мирных жителей, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию.
"Видимо, не зря президент Украины Зеленский недавно наградил Игоря Колыхаева украинским орденом мужества 3-й степени. Однако не пора ли организовать перевыборы?" - задался вопросом военкор.

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