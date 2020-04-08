Пора менять операционную систему управления страной • 32 • Аналитика

Что-то странное происходит в мире. Человечество перестает верить. Пандемия стала лакмусовой бумажкой, которая показывает именно такое отношение большинства к специалистам, к аналитикам, к правительствам. Простые люди, неоднократно обманутые и «использованные», стали скептически относиться ко всему, что говорится, пишется или внушается телевизором.



Сегодня часть населения планеты прогнозам специалистов верит не больше, чем предсказаниям различных провидцев, оракулов, шаманов, экстрасенсов и прочих людям не от мира сего. Более того, любой прогноз воспринимается с точностью до наоборот. Заговорили о стабилизации экономики — жди какой-либо каверзы в этой самой экономике. Начали говорить о каких-то переговорах между военными — жди усиления огня и новых жертв.







Появилось много специалистов в какой-то области — жди беды

Помните дикий капитализм 90-х? Когда буквально ежедневно появлялись и исчезали какие-то фирмы, когда деньги можно было потерять или заработать буквально в один день? «МММ», «Чара», многочисленные фонды и прочее… Но я напомню ещё об одной примете того времени.



Практически на каждом столбе в любом городе России висели объявления о курсах, экспресс-обучении, о «школах», где за два-три месяца вам предлагали получить новую и необходимую специальность бухгалтера или даже экономиста. Как тогда было просто! Заплатил деньги, и все, ты дипломированный специалист! Причем таких «специалистов» с удовольствием брали на работу «новые русские».



И было совершенно не важно, что фирма быстро исчезала. Даже то, что правоохранители брали за причинное место именно бухгалтеров. Важно было только то, что за риск хорошо платили. Сколько судеб тогда было поломано…



Или другой пример. Советская история. Помните «миллионы расстрелянных и репрессированных» Сталиным? Помните, когда слово «правозащитник» у нас стало ругательным? А красивое название «Мемориал» было опорочено так, что даже сегодня мало кто его употребляет. А говорили об этом новоиспеченные кандидаты и доктора наук, даже академики!



Им вторили писатели, художники, режиссеры, журналисты. Помните фильмы того периода? Все эти «Штрафбаты», «Сволочи» и им подобные? Помните многочисленные «факты из архивов КГБ»? И говорили так убедительно, что люди стали сомневаться даже в истории собственной семьи. И любой, кто был осужден в тот период, становился автоматически «политическим», жертвой сталинского террора.



Для тех читателей, что родились в те времена или позже, это сегодня звучит дико. Как дико звучат воспоминания родителей о лечении страны взмахами рук через телевизоры Чумаком или Кашпировским! Когда почти в каждой семье при выступлении этих магов перед экраном стояла банка с водой и лежали какие-то кремы и прочее. И это, как сейчас уже отчетливо видно, у достаточно хорошо образованных людей.



Почему мы не хотим учиться на собственных ошибках

Прошли годы. Многие из «вылеченных» Чумаком и Кашпировским забыли себя самих тех лет. «Да, было такое. У меня все соседки кремы заряжали. Ох и смеялся я тогда над ними!..» Те, кто с удовольствием смотрел талантливо снятые «шедевры мирового кино», превратились в ярых критиков этих фильмов. «Бухгалтеры» и «экономисты» работают на совершенно других должностях. Жизнь все расставила на свои места.



Но взгляните, что происходит сегодня. Не кажется ли вам, что мы опять слепо верим в то, что говорят с экранов телевизоров, мониторов компьютеров, трибун на митингах, на скамейках в парках и скверах?



Любое решение, принятое правительством на основе рекомендаций докторов наук, академиков и прочих специалистов, после множества консультаций и совещаний, будет обязательно раскритиковано другими докторами наук, академиками и специалистами. С такими же звучными званиями, наградами, авторитетом.



И получается какая-то ерунда. Группа специалистов против группы специалистов. И все это на голову простого обывателя. Ладно, старшее поколение, битое жизнью, обладающее определенным опытом, имеющее собственное мнение и достаточно трудно меняющее собственные взгляды. А как быть молодым? Тем, для кого эти ученые и специалисты действительно авторитет?



Те, кто сегодня находится в оппозиции или, наоборот, поддерживает правительство, в своих спорах опираются именно на авторитетное мнение. Ученые стали современными «чумаками». Запущенная ими идея, которую обсуждают в узком кругу единомышленников, становится догмой. По крайней мере, для части общества.







Кстати, чиновники, как бы ни парадоксально это звучало, поддерживают общество в таком «взбаламученном» состоянии. Сколько раз мы слышали от достаточно высокопоставленных чиновников и авторитетных политиков разговоры о либеральном экономическом блоке в правительстве? Этакая жалоба на жизнь от людей, за которыми идут десятки и сотни тысяч. Мы бы сделали, но нам мешают… Некоторым из наших политиков «мешают» уже почти три десятка лет.



Нужно менять «операционную систему» общества

То, что всеобщая говорильня вредна, мне, по крайней мере, понятно. Есть старая поговорка, дающая ответ на вопрос о демократии и авторитаризме в управлении. Коней на переправе не меняют! Иначе просто невозможно. Нельзя на мосту тянуть телегу то в одну, то в другую сторону. В таком случае мост будет бесконечным.



Надо прекращать слушать всех сразу. Да, выслушать предложения всех необходимо. Да, если в каком-то предложении есть хотя бы частичка здравого смысла, нужно его обсуждать. Но после обсуждения необходимо принимать решение. И нести за это коллективную ответственность.



Мы хорошо устроились. «Мы» — это большинство россиян. Сколько раз я слышал от людей, которые возмущались каким-либо решением правительства или президента: мол, я вообще на выборы не хожу, все равно ничего не поменяется! Народный вариант чиновничьего «мешают либералы (коммунисты, анархисты, космонавты, папуасы и все вокруг). Я за него не голосовал, значит, и спрашивать с меня не надо.



Один умный человек подкинул мне недавно для размышления интересную мысль. Простую и достаточно объемную. «Вот скажи мне, почему, как только в стране появляется много экономистов, происходит экономический кризис?» Действительно, почему?



Ответ я, кажется, нашел. Всё дело в конях! Слишком любим запрягать этих бедных животных в телегу. Причем с разных сторон. Выглядит это, конечно, грандиозно. Куча людей, куча лошадей, все заняты работой. Да не просто заняты. С энтузиазмом работают, с огоньком. А телега почему-то стоит на месте. А если доберется до какого-либо берега, то этот день у нас — всенародный праздник.



А ведь всего-то необходимо начинать дело после того, как принято решение. И не надо на одну телегу десять кучеров. Достаточно одного. Но того, который будет знать, на какой берег ему надо перебраться. А всем остальным просто прекратить трепать языком, чтобы рассказать всем, как вы лично были «за» в случае победы или «против» в случае неудачи. И на ваш век «телег» и «мостов» хватит. Что-то странное происходит в мире. Человечество перестает верить. Пандемия стала лакмусовой бумажкой, которая показывает именно такое отношение большинства к специалистам, к аналитикам, к правительствам. Простые люди, неоднократно обманутые и «использованные», стали скептически относиться ко всему, что говорится, пишется или внушается телевизором.Сегодня часть населения планеты прогнозам специалистов верит не больше, чем предсказаниям различных провидцев, оракулов, шаманов, экстрасенсов и прочих людям не от мира сего. Более того, любой прогноз воспринимается с точностью до наоборот. Заговорили о стабилизации экономики — жди какой-либо каверзы в этой самой экономике. Начали говорить о каких-то переговорах между военными — жди усиления огня и новых жертв.Помните дикий капитализм 90-х? Когда буквально ежедневно появлялись и исчезали какие-то фирмы, когда деньги можно было потерять или заработать буквально в один день? «МММ», «Чара», многочисленные фонды и прочее… Но я напомню ещё об одной примете того времени.Практически на каждом столбе в любом городе России висели объявления о курсах, экспресс-обучении, о «школах», где за два-три месяца вам предлагали получить новую и необходимую специальность бухгалтера или даже экономиста. Как тогда было просто! Заплатил деньги, и все, ты дипломированный специалист! Причем таких «специалистов» с удовольствием брали на работу «новые русские».И было совершенно не важно, что фирма быстро исчезала. Даже то, что правоохранители брали за причинное место именно бухгалтеров. Важно было только то, что за риск хорошо платили. Сколько судеб тогда было поломано…Или другой пример. Советская история. Помните «миллионы расстрелянных и репрессированных» Сталиным? Помните, когда слово «правозащитник» у нас стало ругательным? А красивое название «Мемориал» было опорочено так, что даже сегодня мало кто его употребляет. А говорили об этом новоиспеченные кандидаты и доктора наук, даже академики!Им вторили писатели, художники, режиссеры, журналисты. Помните фильмы того периода? Все эти «Штрафбаты», «Сволочи» и им подобные? Помните многочисленные «факты из архивов КГБ»? И говорили так убедительно, что люди стали сомневаться даже в истории собственной семьи. И любой, кто был осужден в тот период, становился автоматически «политическим», жертвой сталинского террора.Для тех читателей, что родились в те времена или позже, это сегодня звучит дико. Как дико звучат воспоминания родителей о лечении страны взмахами рук через телевизоры Чумаком или Кашпировским! Когда почти в каждой семье при выступлении этих магов перед экраном стояла банка с водой и лежали какие-то кремы и прочее. И это, как сейчас уже отчетливо видно, у достаточно хорошо образованных людей.Прошли годы. Многие из «вылеченных» Чумаком и Кашпировским забыли себя самих тех лет. «Да, было такое. У меня все соседки кремы заряжали. Ох и смеялся я тогда над ними!..» Те, кто с удовольствием смотрел талантливо снятые «шедевры мирового кино», превратились в ярых критиков этих фильмов. «Бухгалтеры» и «экономисты» работают на совершенно других должностях. Жизнь все расставила на свои места.Но взгляните, что происходит сегодня. Не кажется ли вам, что мы опять слепо верим в то, что говорят с экранов телевизоров, мониторов компьютеров, трибун на митингах, на скамейках в парках и скверах?Любое решение, принятое правительством на основе рекомендаций докторов наук, академиков и прочих специалистов, после множества консультаций и совещаний, будет обязательно раскритиковано другими докторами наук, академиками и специалистами. С такими же звучными званиями, наградами, авторитетом.И получается какая-то ерунда. Группа специалистов против группы специалистов. И все это на голову простого обывателя. Ладно, старшее поколение, битое жизнью, обладающее определенным опытом, имеющее собственное мнение и достаточно трудно меняющее собственные взгляды. А как быть молодым? Тем, для кого эти ученые и специалисты действительно авторитет?Те, кто сегодня находится в оппозиции или, наоборот, поддерживает правительство, в своих спорах опираются именно на авторитетное мнение. Ученые стали современными «чумаками». Запущенная ими идея, которую обсуждают в узком кругу единомышленников, становится догмой. По крайней мере, для части общества.Кстати, чиновники, как бы ни парадоксально это звучало, поддерживают общество в таком «взбаламученном» состоянии. Сколько раз мы слышали от достаточно высокопоставленных чиновников и авторитетных политиков разговоры о либеральном экономическом блоке в правительстве? Этакая жалоба на жизнь от людей, за которыми идут десятки и сотни тысяч. Мы бы сделали, но нам мешают… Некоторым из наших политиков «мешают» уже почти три десятка лет.То, что всеобщая говорильня вредна, мне, по крайней мере, понятно. Есть старая поговорка, дающая ответ на вопрос о демократии и авторитаризме в управлении. Коней на переправе не меняют! Иначе просто невозможно. Нельзя на мосту тянуть телегу то в одну, то в другую сторону. В таком случае мост будет бесконечным.Надо прекращать слушать всех сразу. Да, выслушать предложения всех необходимо. Да, если в каком-то предложении есть хотя бы частичка здравого смысла, нужно его обсуждать. Но после обсуждения необходимо принимать решение. И нести за это коллективную ответственность.Мы хорошо устроились. «Мы» — это большинство россиян. Сколько раз я слышал от людей, которые возмущались каким-либо решением правительства или президента: мол, я вообще на выборы не хожу, все равно ничего не поменяется! Народный вариант чиновничьего «мешают либералы (коммунисты, анархисты, космонавты, папуасы и все вокруг). Я за него не голосовал, значит, и спрашивать с меня не надо.Один умный человек подкинул мне недавно для размышления интересную мысль. Простую и достаточно объемную. «Вот скажи мне, почему, как только в стране появляется много экономистов, происходит экономический кризис?» Действительно, почему?Ответ я, кажется, нашел. Всё дело в конях! Слишком любим запрягать этих бедных животных в телегу. Причем с разных сторон. Выглядит это, конечно, грандиозно. Куча людей, куча лошадей, все заняты работой. Да не просто заняты. С энтузиазмом работают, с огоньком. А телега почему-то стоит на месте. А если доберется до какого-либо берега, то этот день у нас — всенародный праздник.А ведь всего-то необходимо начинать дело после того, как принято решение. И не надо на одну телегу десять кучеров. Достаточно одного. Но того, который будет знать, на какой берег ему надо перебраться. А всем остальным просто прекратить трепать языком, чтобы рассказать всем, как вы лично были «за» в случае победы или «против» в случае неудачи. И на ваш век «телег» и «мостов» хватит. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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