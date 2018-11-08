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Пора ли откручивать политические гайки?

08 ноября 2018, 09:39  •  99 • Политика
Нужно ли для борьбы с уличными бомбистами приглашать в политику «левых радикалов»? И можно ли спастись от революции, открыв политические кингстоны?
Автор:
Смолин Михаил
Интересно отреагировали разные либерально-социалистические оппозиционеры на политический теракт, произведенный их анархо-коммунистическим единомышленником в Архангельске.
Никто из них не признал своей доли вины в раскачивании сознания молодого поколения. Виновными вновь оказались лишь власти.
Навальный с легкостью свалил всё на власть
Так, Навальный обвинил в теракте… губернатора Архангельской губернии, который заявил, что вовлечение подростков в протестные акции «деформирует сознание и наносит удар по неокрепшему разуму». Мысль губернатора, кстати, вполне разумная и соответствует политической реальности.
Навальный же принял этот комментарий на свой счет и записал возмущенное видео. В нём он задаётся вопросом: «Почему люди прибегают к террористическим актам вместо того, чтобы участвовать в политической борьбе… В чём причина этого всего?».
Оказывается, по Навальному, ФСБ виновата потому, что так раздражала террориста своей деятельностью, виновен и сам архангельский губернатор, не построивший дороги и ещё что-то там в этом же роде, виновата и «та нищета, те самые офшоры, про которые говорит этот самый молодой человек [террорист], несправедливое государство». И всё это вместе взятое приводит, с точки зрения нашего оппозиционера, «к радикализации радикалов» и к теракту.
Как всегда, у либерально-социалистических «гуманистов» виновато окружение молодого террориста, а не он сам и не его идеологическое окружение, которое ежедневно проповедует слом государственной власти.
Алексей Навальный. Фото: www.globallookpress.com
Коммунисты оповестили общество, что растёт новое поколение вер засулич
Коммунисты на своём сайте вывесили комментарий члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Обухова. Он сводится к тому, что власти «явно не отдают отчёт о переменах и новых тенденциях, особенно в молодежной левой среде». И оповестили наше общество, что «в условиях беспросветной социальной несправедливости и несменяемости власти растёт новое поколение «Вер Засулич».
Это уже стало плохой традицией. Всякий раз, когда КПРФ говорит о приближении революционных потрясений, она заявляет, что всего можно было бы избежать, будь власть посговорчивее и посоциалистичнее.

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