Пора ли откручивать политические гайки?

Нужно ли для борьбы с уличными бомбистами приглашать в политику «левых радикалов»? И можно ли спастись от революции, открыв политические кингстоны?

Автор:

Смолин Михаил

Интересно отреагировали разные либерально-социалистические оппозиционеры на политический теракт, произведенный их анархо-коммунистическим единомышленником в Архангельске.

Никто из них не признал своей доли вины в раскачивании сознания молодого поколения. Виновными вновь оказались лишь власти.

Навальный с легкостью свалил всё на власть

Так, Навальный обвинил в теракте… губернатора Архангельской губернии, который заявил, что вовлечение подростков в протестные акции «деформирует сознание и наносит удар по неокрепшему разуму». Мысль губернатора, кстати, вполне разумная и соответствует политической реальности.

Навальный же принял этот комментарий на свой счет и записал возмущенное видео. В нём он задаётся вопросом: «Почему люди прибегают к террористическим актам вместо того, чтобы участвовать в политической борьбе… В чём причина этого всего?».

Оказывается, по Навальному, ФСБ виновата потому, что так раздражала террориста своей деятельностью, виновен и сам архангельский губернатор, не построивший дороги и ещё что-то там в этом же роде, виновата и «та нищета, те самые офшоры, про которые говорит этот самый молодой человек [террорист], несправедливое государство». И всё это вместе взятое приводит, с точки зрения нашего оппозиционера, «к радикализации радикалов» и к теракту.

Как всегда, у либерально-социалистических «гуманистов» виновато окружение молодого террориста, а не он сам и не его идеологическое окружение, которое ежедневно проповедует слом государственной власти.

Алексей Навальный. Фото: www.globallookpress.com

Коммунисты оповестили общество, что растёт новое поколение вер засулич

Коммунисты на своём сайте вывесили комментарий члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Обухова. Он сводится к тому, что власти «явно не отдают отчёт о переменах и новых тенденциях, особенно в молодежной левой среде». И оповестили наше общество, что «в условиях беспросветной социальной несправедливости и несменяемости власти растёт новое поколение «Вер Засулич».

Это уже стало плохой традицией. Всякий раз, когда КПРФ говорит о приближении революционных потрясений, она заявляет, что всего можно было бы избежать, будь власть посговорчивее и посоциалистичнее.