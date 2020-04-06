Пора использовать ситуацию для развития собственного промышленного производства • 34 • Аналитика

Ситуация, которую переживает сегодня человечество, вызовет глобальные изменения во многих сферах жизни людей.



Уже сейчас мы можем говорить о глобальных изменениях, которые нас ждут в ближайшие месяцы и годы. Сегодня хочется высказать собственную точку зрения на то, как поменяется концепция развития промышленности и экономики в целом. Повторюсь, то, что я выскажу, своё мнение. Просто потому, что по тем данным, что имеются у нас, влияние коронавируса на промышленность оценить нельзя. Оценить такое влияние можно будет только с получением конкретных цифр за март-июнь.







Как реагирует промышленное производство на пандемию

Увы, официальных цифр от Росстата у нас нет. Однако есть оперативные данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), которые опубликованы в «РБК». Понятно, что данные будут корректироваться по мере получения данных, но изменения цифр не будут существенными.



Процитирую:



«Индекс «ИПЕМ-производство», характеризующий состояние промышленности России, сократился, по данным института, на 1,2% к марту 2019 года. За январь–март снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Тут необходимо прояснить то обстоятельство, что снижение производства происходит не только под влиянием пандемии, но и по другим, вполне естественным причинам. Кроме этого, промышленность имеет определенный запас прочности, позволяющий ей не падать мгновенно, как это происходит с торговлей или сервисом, а снижать производство инерционно. Проще говоря, заводы могут какое-то время работать «со склада» и «на склад».



Есть и ещё один фактор, который «прячет» реальную цифру уменьшения производства. Правительство России "волевым решением" приостановило работу большого количества предприятий. Россия выбрала путь сохранения человеческих жизней за счет некоторого уменьшения экономических показателей. По крайней мере, аргументируют именно так.



Если это действительно так, то, по моему мнению, это достаточно героическое решение. Особенно вкупе с пониманием последствий для экономики страны такой остановки промышленного производства. Потери необходимо компенсировать из государственных «кубышек». Значит, в правительстве есть уверенность, что «кубышки» эти достаточно весомы.



Среднесуточная экономическая активность в целом по России, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, упала на 16% (данные на 30 марта). Именно такой вывод был сделан после анализа энергопотребления к уровню недельной давности.



Глобалисты и антиглобалисты

Уже не одно десятилетие мир спорит о том, как жить дальше. Часть экономистов и политиков выступает за идею всеобщей глобализации, за создание «универсального мира», где каждая страна занималась бы разработкой и производством определенных товаров, получая за это другие необходимые товары из соседних стран.



Другая часть выступает за сохранение национальных производств полного цикла как гаранта экономической безопасности страны в чрезвычайных обстоятельствах. Правда, упор в своих доказательствах правильности теории антиглобалисты больше делают на сельское хозяйство. Делают умышленно, понимая, что «через желудок» доходит быстрее.



Мне кажется, что глобалисты и антиглобалисты даже не рассматривали серьезно вопрос о ситуации, подобной сегодняшней. Все, по какому-то странному стечению обстоятельств, считали единственно возможным ЧП мирового масштаба мировую войну в её классическом понимании. Такую же точку зрения пропагандировали и политики. При этом создавалась иллюзия всесилия некоторых стран во всех вопросах.



Как показали события недавнего прошлого, да и настоящего, возможностью быстрого реагирования на критические ситуации в большей степени обладают страны, сохранившие национальную промышленность. Те страны, которые в силу различных обстоятельств были исключены из мировой системы производства и и вынуждены были самостоятельно развивать целые отрасли своей экономики.



Россия, которая попала под многочисленные санкции со стороны «демократического мира», оказалась в их числе. Её во многом спасает программа импортозамещения, которая и появилась из-за санкций. Сниженная зависимость от импортных комплектующих позволяет России в этом плане выглядеть лучше ряда стран в плане борьбы с пандемией и лучше самой себя образца, например, 2012 года.







Что дальше?

Даже после исчезновения коронавируса пандемия будет продолжаться в головах. В большинстве стран или даже в отдельных регионах население уверено, что вирус был внесен к ним извне. Правда это или выдумка, нам совершенно не важно. Важно другое: отсутствие или прозрачность границ несет опасность лично для каждого гражданина страны. Это уже в головах людей!



А значит, закрытые границы, экономические связи, сведенные до минимума, запреты на трудовую деятельность для иностранцев и прочее должны сохраняться до тех пор, пока опасность, пусть даже теоретически, не исчезнет совсем. Чего, по известным причинам, достичь просто невозможно. Теоретически не бывает ничего безопасного. Вспомните поговорку про стреляющую палку.



На какое-то время мы возвращаемся в эпоху немецких или американских автомобилей, японских или корейских компьютеров и т. п. «Немецких автомобилей» я употребил в том понимании, в каком это было полвека назад. Автомобиль, произведенный в Германии из немецких комплектующих. А не набор частей со всего света, объединенный в автомобиль под маркой немецкого концерна.



Для нас это прекрасная возможность продолжить программу импортозамещения. Программу возрождения собственных заводов и фабрик. Именно этого сейчас ждут наши производственники. Ждут повторения ситуации, которую переживают наши крестьяне. При небольшой (в масштабах государства, естественно) помощи российские концерны смогут войти в лидирующую группу предприятий мира.



Возникает естественный вопрос о рынках сбыта продукции. Понятно, что такая огромная страна, как Россия, будет производить товаров намного больше, чем необходимо для собственных нужд. Куда их экспортировать?



Опять ничего нового изобретать не надо. Небольшие государства даже в условиях закрытых границ и политических ограничений будут искать для себя качественную продукцию за небольшие деньги. Так уже было во времена существования СССР. Мы конкурировали на рынках с другими странами. И достаточно часто вполне достойно.



Некоторые особо политизированные читатели сейчас скажут об очередном нытье по поводу развала СССР. Да не возрождении СССР идет речь, а о месте России в мировой экономике. Мы много об этом говорим, но при этом стесняемся высказаться прямо. Мы хотим жить в такой же могучей стране, какой был Советский Союз. И нам сегодня такая возможность представляется. У нас появился шанс!



Вместо заключения

Достаточно странно связывать пандемию коронавируса и развитие промышленного производства в России. Но, как показывает жизнь, всё в этом мире взаимосвязано.



К примеру, я совсем не исключаю, что развал системы мировой экономики может привести к возникновению войн в регионах, а, возможно, и мировой войны. Я не исключаю даже того, что могут возникнуть совершенно невероятные союзы государств, которые сегодня находятся в противоположных лагерях. Мудрость, к которой мы часто обращаемся, достаточно «скоропортящийся товар», как показали две мировые войны. Как найти ответственного президента на будущее?



Да, мы пока во многом уступаем некоторым странам мира. Но мы уже сегодня можем влиять на мировую экономическую систему. Мы уже сегодня не мальчики для битья. А значит, необходимо использовать ситуацию для развития собственной промышленности, для вывода её в лидеры мирового производства.



Возможно ли такое? А почему бы и нет? Сколько стран смогли осуществить такой прорыв в короткое время. Вспомним Японию, Корею, Китай… Наверное, и нам пора прекращать думать о собственном экономическом возрождении как о несбыточной мечте.



Оборонную промышленность мы возродили? Возродили! И продолжаем развивать дальше. А что нам мешает в нынешних условиях возрождать гражданские отрасли? Научный потенциал у нас есть. Инженерный корпус тоже есть. Деньги на строительство производства - тоже. Так почему бы не начать строить? Почему бы не совершить экономический прыжок? Ведь такое в нашей истории уже бывало. И не раз… Ситуация, которую переживает сегодня человечество, вызовет глобальные изменения во многих сферах жизни людей.Уже сейчас мы можем говорить о глобальных изменениях, которые нас ждут в ближайшие месяцы и годы. Сегодня хочется высказать собственную точку зрения на то, как поменяется концепция развития промышленности и экономики в целом. Повторюсь, то, что я выскажу, своё мнение. Просто потому, что по тем данным, что имеются у нас, влияние коронавируса на промышленность оценить нельзя. Оценить такое влияние можно будет только с получением конкретных цифр за март-июнь.Увы, официальных цифр от Росстата у нас нет. Однако есть оперативные данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), которые опубликованы в «РБК». Понятно, что данные будут корректироваться по мере получения данных, но изменения цифр не будут существенными.Процитирую:Тут необходимо прояснить то обстоятельство, что снижение производства происходит не только под влиянием пандемии, но и по другим, вполне естественным причинам. Кроме этого, промышленность имеет определенный запас прочности, позволяющий ей не падать мгновенно, как это происходит с торговлей или сервисом, а снижать производство инерционно. Проще говоря, заводы могут какое-то время работать «со склада» и «на склад».Есть и ещё один фактор, который «прячет» реальную цифру уменьшения производства. Правительство России "волевым решением" приостановило работу большого количества предприятий. Россия выбрала путь сохранения человеческих жизней за счет некоторого уменьшения экономических показателей. По крайней мере, аргументируют именно так.Если это действительно так, то, по моему мнению, это достаточно героическое решение. Особенно вкупе с пониманием последствий для экономики страны такой остановки промышленного производства. Потери необходимо компенсировать из государственных «кубышек». Значит, в правительстве есть уверенность, что «кубышки» эти достаточно весомы.Среднесуточная экономическая активность в целом по России, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, упала на 16% (данные на 30 марта). Именно такой вывод был сделан после анализа энергопотребления к уровню недельной давности.Уже не одно десятилетие мир спорит о том, как жить дальше. Часть экономистов и политиков выступает за идею всеобщей глобализации, за создание «универсального мира», где каждая страна занималась бы разработкой и производством определенных товаров, получая за это другие необходимые товары из соседних стран.Другая часть выступает за сохранение национальных производств полного цикла как гаранта экономической безопасности страны в чрезвычайных обстоятельствах. Правда, упор в своих доказательствах правильности теории антиглобалисты больше делают на сельское хозяйство. Делают умышленно, понимая, что «через желудок» доходит быстрее.Мне кажется, что глобалисты и антиглобалисты даже не рассматривали серьезно вопрос о ситуации, подобной сегодняшней. Все, по какому-то странному стечению обстоятельств, считали единственно возможным ЧП мирового масштаба мировую войну в её классическом понимании. Такую же точку зрения пропагандировали и политики. При этом создавалась иллюзия всесилия некоторых стран во всех вопросах.Как показали события недавнего прошлого, да и настоящего, возможностью быстрого реагирования на критические ситуации в большей степени обладают страны, сохранившие национальную промышленность. Те страны, которые в силу различных обстоятельств были исключены из мировой системы производства и и вынуждены были самостоятельно развивать целые отрасли своей экономики.Россия, которая попала под многочисленные санкции со стороны «демократического мира», оказалась в их числе. Её во многом спасает программа импортозамещения, которая и появилась из-за санкций. Сниженная зависимость от импортных комплектующих позволяет России в этом плане выглядеть лучше ряда стран в плане борьбы с пандемией и лучше самой себя образца, например, 2012 года.Даже после исчезновения коронавируса пандемия будет продолжаться в головах. В большинстве стран или даже в отдельных регионах население уверено, что вирус был внесен к ним извне. Правда это или выдумка, нам совершенно не важно. Важно другое: отсутствие или прозрачность границ несет опасность лично для каждого гражданина страны. Это уже в головах людей!А значит, закрытые границы, экономические связи, сведенные до минимума, запреты на трудовую деятельность для иностранцев и прочее должны сохраняться до тех пор, пока опасность, пусть даже теоретически, не исчезнет совсем. Чего, по известным причинам, достичь просто невозможно. Теоретически не бывает ничего безопасного. Вспомните поговорку про стреляющую палку.На какое-то время мы возвращаемся в эпоху немецких или американских автомобилей, японских или корейских компьютеров и т. п. «Немецких автомобилей» я употребил в том понимании, в каком это было полвека назад. Автомобиль, произведенный в Германии из немецких комплектующих. А не набор частей со всего света, объединенный в автомобиль под маркой немецкого концерна.Для нас это прекрасная возможность продолжить программу импортозамещения. Программу возрождения собственных заводов и фабрик. Именно этого сейчас ждут наши производственники. Ждут повторения ситуации, которую переживают наши крестьяне. При небольшой (в масштабах государства, естественно) помощи российские концерны смогут войти в лидирующую группу предприятий мира.Возникает естественный вопрос о рынках сбыта продукции. Понятно, что такая огромная страна, как Россия, будет производить товаров намного больше, чем необходимо для собственных нужд. Куда их экспортировать?Опять ничего нового изобретать не надо. Небольшие государства даже в условиях закрытых границ и политических ограничений будут искать для себя качественную продукцию за небольшие деньги. Так уже было во времена существования СССР. Мы конкурировали на рынках с другими странами. И достаточно часто вполне достойно.Некоторые особо политизированные читатели сейчас скажут об очередном нытье по поводу развала СССР. Да не возрождении СССР идет речь, а о месте России в мировой экономике. Мы много об этом говорим, но при этом стесняемся высказаться прямо. Мы хотим жить в такой же могучей стране, какой был Советский Союз. И нам сегодня такая возможность представляется. У нас появился шанс!Достаточно странно связывать пандемию коронавируса и развитие промышленного производства в России. Но, как показывает жизнь, всё в этом мире взаимосвязано.К примеру, я совсем не исключаю, что развал системы мировой экономики может привести к возникновению войн в регионах, а, возможно, и мировой войны. Я не исключаю даже того, что могут возникнуть совершенно невероятные союзы государств, которые сегодня находятся в противоположных лагерях. Мудрость, к которой мы часто обращаемся, достаточно «скоропортящийся товар», как показали две мировые войны.Да, мы пока во многом уступаем некоторым странам мира. Но мы уже сегодня можем влиять на мировую экономическую систему. Мы уже сегодня не мальчики для битья. А значит, необходимо использовать ситуацию для развития собственной промышленности, для вывода её в лидеры мирового производства.Возможно ли такое? А почему бы и нет? Сколько стран смогли осуществить такой прорыв в короткое время. Вспомним Японию, Корею, Китай… Наверное, и нам пора прекращать думать о собственном экономическом возрождении как о несбыточной мечте.Оборонную промышленность мы возродили? Возродили! И продолжаем развивать дальше. А что нам мешает в нынешних условиях возрождать гражданские отрасли? Научный потенциал у нас есть. Инженерный корпус тоже есть. Деньги на строительство производства - тоже. Так почему бы не начать строить? Почему бы не совершить экономический прыжок? Ведь такое в нашей истории уже бывало. И не раз… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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