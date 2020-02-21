Пора готовиться к потрясениям от распада Украины • 205 • Аналитика

Меня часто упрекают в излишней резкости оценок и и категоричности выводов. В том, что я не учитываю в своих выводах элемента случайности и «провидения». Точнее, если отбросить дипломатические выражения и словесную шелуху, не оставляю надежды для тех, кто этой самой надеждой живет, при этом не утруждая себя какими-либо действиями для достижения желаемого.



Когда началась гражданская война на Украине, я выступил с предупреждением о том, что, если конфликт не прекратить в кратчайшие сроки, об Украине в том виде, в котором она эту войну начала, придется забыть. Искусственно созданное лоскутное государство в короткие исторически сроки будет разорвано, превратится в несколько небольших стран с совершенно разным политическим устройством.







Как успешно управлять Украиной

Вопрос о том, как успешно управлять Украиной, как создать государство, которое бы удовлетворяло интересы всех украинцев, до сих пор открыт. Если посмотреть на эту страну отрешенно, без чувственной составляющей, то сразу вспоминается детская загадка. «Два конца, два кольца, посредине гвоздик».



С одной стороны мы видим индустриальные восточные земли и Крым, который вовремя нашел возможность убежать из этой «мясорубки». С другой стороны — центральные районы и юго-восток, ради которых собственно и присоединяли восточные районы. Сельские, с элементами промышленного производства. И Западная Украина, на которой сохранялась даже в советское время хуторская идеология.



Я не отрицаю того тезиса, что украинцы неспособны самостоятельно управлять собственным государством. Нет, это никак не связано с генетикой, с образованием или какими-то особенностями украинцев как народа. Это связано с ножницами из детской загадки. Украина западенца и дончанина — это два совершенно разных государства.



Мне кажется, что именно вопрос о способности украинцев, всех граждан Украины управлять собственной страной и есть главный. Без ответа на этот вопрос предсказать дальнейшую судьбу этой страны невозможно. Более того, перспективы украинской государственности вообще выглядят очень туманно.



Демократия по-украински

Мне всегда смешно читать о том, что украинская демократия восходит своими корнями к казацкой вольнице. Даже в гимне этого государства упоминается именно эта страничка украинской истории как основание государства, как основа новой политической нации.



А была ли казачья вольность? Правда ли, что казаки управлялись демократическим путем? Или это красивая маскировка для диктатуры атаманов? Неожиданный вопрос? Согласен. Неожиданный просто потому, что мы никогда не рассматривали его с военной точки зрения.



Единственным элементом демократии в современном понимании этого слова у казаков было избрание атаманов. Да и то чаще всего атаманом становился уже известный казак, проявивший себя в боях с врагом, либо, что бывало гораздо чаще, более богатый и зажиточный, чем остальные. Способный договориться с многочисленными врагами, окружающими казачьи станицы.



А что происходило дальше? С точки зрения именно государственного управления? Дальше была… диктатура! Именно диктатура атаманов в прямом смысле этого слова. Именно атаманы решали все вопросы жизни и деятельности подчиненных казаков.



Правда, бывали и бунты. Когда толпа, именно толпа, а не народ, насильственно смещала ненавистного атамана и даже убивала его. Но в целом даже избрание нового главаря системы управления не меняло. Псевдовоенная система организации жизни казаков диктовала именно такую систему управления станицами.



Почему украинцы не создали собственную систему управления государством

Прочитав подзаголовок, часть читателей, наверное, подумала о том, что автор явно перегибает палку. Не может народ жить без системы самоуправления, без управления на уровне всего народа. Увы, но может. Как бы обидно для украинцев это ни звучало.



Вообще, системы управления государством изобретаются достаточно редко. Обычно народ просто берет на вооружение уже существующую у соседей систему, вносит небольшие, связанные с собственным укладом жизни, традициями и обычаями, изменения, и всё. В этом нет ничего обидного или унизительного.







Более того, система управления государством не статична. Она постоянно меняется вслед за изменениями внешнеполитической или внутриполитической обстановки. Статичность системы приводит к застою и гибели.



Украина в силу исторических обстоятельств не могла повторить такой простой путь. Просто потому, что пути у различных частей государства были разные. Опять сработал эффект «ножниц». Кстати, даже сегодня этот эффект никуда не исчез. Восточные регионы управлялись по образцу Российской империи, а западные — по образцу Австро-Венгерской империи.



Правда был период, когда обе части страны управлялись вроде бы по одной системе. Это период СССР. Но СССР не предполагал учета национальных и территориальных особенностей. Советский человек должен был себя чувствовать своим в любой части государства. Проще говоря, советская система управления тяготела больше к централизации власти.



Есть ли пути спасения украинской государственности

Этот вопрос для большинства сегодня наиважнейший. Не только для украинцев, но и для всех «советских» людей любой из бывших республик СССР исчезновение Украины с политической карты мира немыслимо. Впрочем, как и распад этой страны на небольшие государства. Проблемы, которые возникнут после распада, больно ударят именно по нам, по всем бывшим республикам.



Сохранение единого государства Украина возможно лишь в одном случае. В случае установления жесткой центральной власти и политической, (вернее, военной) победы либо Донбасса, либо Киева. Только диктатура способна сохранить единство. Других вариантов просто нет.



Жестко? А как иначе? Кроме войны на полное уничтожение народа, гражданская война всегда была и есть самой жестокой из войн. Самой кровавой и бескомпромиссной. И заканчивается она полным уничтожением врага. Не подписанием какого-то документа или общественного договора, а уничтожением. Вспомните последствия гражданской войны 1918-20 годов. Сколько продолжались репрессии…



Более того, для Украины сегодня вариантов даже меньше, чем было для России в начале прошлого века. Вспомните, кто противостоял фашистам в 20 веке. Либералы? Демократы? Нет, единственным политическим течением, которое реально смогло сломать хребет фашизму, были коммунисты. Именно коммунисты смогли организовать народ на защиту СССР, а затем и на разгром фашизма.



Будущее Украины — фашизм?

На Украине сегодня такой силы нет. Не по названию партии, а по факту. Фашизму не противостоит никто! Следовательно, сегодня, когда ненависть к президенту Зеленскому, как это ни выглядит парадоксально после всеобщей любви на выборах, зашкаливает, приход фашистов к власти — лишь вопрос времени.



То, во что превратили украинцев прошедшие годы «гидности», примет диктатуру фашистов с удовольствием. Народ устал от беззакония. Народ устал от коррупции. Народ устал от бесперспективности будущего. Народ хочет «железной руки». Возможно, за национал-социалистов украинцы и не будут голосовать, а вот за социал-националистов вполне. А от перемены мест…



А как же Донбасс? Может, прозреет украинский народ, может, «воткнут штыки в землю» солдаты ВСУ на линии соприкосновения? Может, пойдут вместе республиканцы и ВСУ освобождать Киев и всю Украину? Я много раз слышал этот призыв к Донбассу. Идите и освободите! Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом



Дураков среди республиканцев не осталось. Разогнать ВСУ и тербаты можно. Разогнать Нацгвардию и всех этих нациков из «ПС» (запрещён в РФ) можно. Это даже сегодня не проблема. Проблема в другом. Что делать потом?



На одного гражданина ЛДНР приходится до 10 граждан Украины. Из них 1-2 — убежденные националисты или фашисты. И что? Опять террор? Или кто-то предложит более мягкий путь перевоспитания радикалов? Опять зачистка схронов лет на 10-15?



Совершенно верно определяют собственные задачи республики. Освобождение Луганской и Донецкой областей. И помощь, если потребуется, жителям соседних областей в наведении порядка у себя.



В ближайшей перспективе — распад

Пора сделать некоторые выводы из всего написанного выше.



Зеленский, как и говорили многие политики Украины и России, действительно становится стать исторической фигурой. Президентом, который приведет Украину к распаду, а в дальнейшем — к диктатуре фашистов.



Разговоры о прекращении войны на Донбассе пора заканчивать. Прекращение войны означает для Киева развал государства. Сотни тысяч обозленных «ветеранов» и националистов просто снесут президента и его команду. И это понимают все.



Необходимо сосредоточиться на гуманитарной помощи Донбассу. Макароны и гречка нужны. Но ещё нужнее рабочие места, российские паспорта, выравнивание уровня жизни с ближайшими российскими областями. Более того, необходимо открыто заявить о том, что Россия готова ввести войска на территорию Луганской и Донецкой областей (а не на территорию ЛДНР) при любой опасности для своих граждан.



Увы, сохранить Украину единой не получается. Значит, пора готовиться к экономическим и политическим потрясениям от её распада. Отказываться от кооперации с украинскими предприятиями, искать другие рынки сбыта, подготовить места для возможных беженцев. Меня часто упрекают в излишней резкости оценок и и категоричности выводов. В том, что я не учитываю в своих выводах элемента случайности и «провидения». Точнее, если отбросить дипломатические выражения и словесную шелуху, не оставляю надежды для тех, кто этой самой надеждой живет, при этом не утруждая себя какими-либо действиями для достижения желаемого.Когда началась гражданская война на Украине, я выступил с предупреждением о том, что, если конфликт не прекратить в кратчайшие сроки, об Украине в том виде, в котором она эту войну начала, придется забыть. Искусственно созданное лоскутное государство в короткие исторически сроки будет разорвано, превратится в несколько небольших стран с совершенно разным политическим устройством.Вопрос о том, как успешно управлять Украиной, как создать государство, которое бы удовлетворяло интересы всех украинцев, до сих пор открыт. Если посмотреть на эту страну отрешенно, без чувственной составляющей, то сразу вспоминается детская загадка. «Два конца, два кольца, посредине гвоздик».С одной стороны мы видим индустриальные восточные земли и Крым, который вовремя нашел возможность убежать из этой «мясорубки». С другой стороны — центральные районы и юго-восток, ради которых собственно и присоединяли восточные районы. Сельские, с элементами промышленного производства. И Западная Украина, на которой сохранялась даже в советское время хуторская идеология.Я не отрицаю того тезиса, что украинцы неспособны самостоятельно управлять собственным государством. Нет, это никак не связано с генетикой, с образованием или какими-то особенностями украинцев как народа. Это связано с ножницами из детской загадки. Украина западенца и дончанина — это два совершенно разных государства.Мне кажется, что именно вопрос о способности украинцев, всех граждан Украины управлять собственной страной и есть главный. Без ответа на этот вопрос предсказать дальнейшую судьбу этой страны невозможно. Более того, перспективы украинской государственности вообще выглядят очень туманно.Мне всегда смешно читать о том, что украинская демократия восходит своими корнями к казацкой вольнице. Даже в гимне этого государства упоминается именно эта страничка украинской истории как основание государства, как основа новой политической нации.А была ли казачья вольность? Правда ли, что казаки управлялись демократическим путем? Или это красивая маскировка для диктатуры атаманов? Неожиданный вопрос? Согласен. Неожиданный просто потому, что мы никогда не рассматривали его с военной точки зрения.Единственным элементом демократии в современном понимании этого слова у казаков было избрание атаманов. Да и то чаще всего атаманом становился уже известный казак, проявивший себя в боях с врагом, либо, что бывало гораздо чаще, более богатый и зажиточный, чем остальные. Способный договориться с многочисленными врагами, окружающими казачьи станицы.А что происходило дальше? С точки зрения именно государственного управления? Дальше была… диктатура! Именно диктатура атаманов в прямом смысле этого слова. Именно атаманы решали все вопросы жизни и деятельности подчиненных казаков.Правда, бывали и бунты. Когда толпа, именно толпа, а не народ, насильственно смещала ненавистного атамана и даже убивала его. Но в целом даже избрание нового главаря системы управления не меняло. Псевдовоенная система организации жизни казаков диктовала именно такую систему управления станицами.Прочитав подзаголовок, часть читателей, наверное, подумала о том, что автор явно перегибает палку. Не может народ жить без системы самоуправления, без управления на уровне всего народа. Увы, но может. Как бы обидно для украинцев это ни звучало.Вообще, системы управления государством изобретаются достаточно редко. Обычно народ просто берет на вооружение уже существующую у соседей систему, вносит небольшие, связанные с собственным укладом жизни, традициями и обычаями, изменения, и всё. В этом нет ничего обидного или унизительного.Более того, система управления государством не статична. Она постоянно меняется вслед за изменениями внешнеполитической или внутриполитической обстановки. Статичность системы приводит к застою и гибели.Украина в силу исторических обстоятельств не могла повторить такой простой путь. Просто потому, что пути у различных частей государства были разные. Опять сработал эффект «ножниц». Кстати, даже сегодня этот эффект никуда не исчез. Восточные регионы управлялись по образцу Российской империи, а западные — по образцу Австро-Венгерской империи.Правда был период, когда обе части страны управлялись вроде бы по одной системе. Это период СССР. Но СССР не предполагал учета национальных и территориальных особенностей. Советский человек должен был себя чувствовать своим в любой части государства. Проще говоря, советская система управления тяготела больше к централизации власти.Этот вопрос для большинства сегодня наиважнейший. Не только для украинцев, но и для всех «советских» людей любой из бывших республик СССР исчезновение Украины с политической карты мира немыслимо. Впрочем, как и распад этой страны на небольшие государства. Проблемы, которые возникнут после распада, больно ударят именно по нам, по всем бывшим республикам.Сохранение единого государства Украина возможно лишь в одном случае. В случае установления жесткой центральной власти и политической, (вернее, военной) победы либо Донбасса, либо Киева. Только диктатура способна сохранить единство. Других вариантов просто нет.Жестко? А как иначе? Кроме войны на полное уничтожение народа, гражданская война всегда была и есть самой жестокой из войн. Самой кровавой и бескомпромиссной. И заканчивается она полным уничтожением врага. Не подписанием какого-то документа или общественного договора, а уничтожением. Вспомните последствия гражданской войны 1918-20 годов. Сколько продолжались репрессии…Более того, для Украины сегодня вариантов даже меньше, чем было для России в начале прошлого века. Вспомните, кто противостоял фашистам в 20 веке. Либералы? Демократы? Нет, единственным политическим течением, которое реально смогло сломать хребет фашизму, были коммунисты. Именно коммунисты смогли организовать народ на защиту СССР, а затем и на разгром фашизма.На Украине сегодня такой силы нет. Не по названию партии, а по факту. Фашизму не противостоит никто! Следовательно, сегодня, когда ненависть к президенту Зеленскому, как это ни выглядит парадоксально после всеобщей любви на выборах, зашкаливает, приход фашистов к власти — лишь вопрос времени.То, во что превратили украинцев прошедшие годы «гидности», примет диктатуру фашистов с удовольствием. Народ устал от беззакония. Народ устал от коррупции. Народ устал от бесперспективности будущего. Народ хочет «железной руки». Возможно, за национал-социалистов украинцы и не будут голосовать, а вот за социал-националистов вполне. А от перемены мест…А как же Донбасс? Может, прозреет украинский народ, может, «воткнут штыки в землю» солдаты ВСУ на линии соприкосновения? Может, пойдут вместе республиканцы и ВСУ освобождать Киев и всю Украину? Я много раз слышал этот призыв к Донбассу. Идите и освободите!Дураков среди республиканцев не осталось. Разогнать ВСУ и тербаты можно. Разогнать Нацгвардию и всех этих нациков из «ПС» (запрещён в РФ) можно. Это даже сегодня не проблема. Проблема в другом. Что делать потом?На одного гражданина ЛДНР приходится до 10 граждан Украины. Из них 1-2 — убежденные националисты или фашисты. И что? Опять террор? Или кто-то предложит более мягкий путь перевоспитания радикалов? Опять зачистка схронов лет на 10-15?Совершенно верно определяют собственные задачи республики. Освобождение Луганской и Донецкой областей. И помощь, если потребуется, жителям соседних областей в наведении порядка у себя.Пора сделать некоторые выводы из всего написанного выше.Зеленский, как и говорили многие политики Украины и России, действительно становится стать исторической фигурой. Президентом, который приведет Украину к распаду, а в дальнейшем — к диктатуре фашистов.Разговоры о прекращении войны на Донбассе пора заканчивать. Прекращение войны означает для Киева развал государства. Сотни тысяч обозленных «ветеранов» и националистов просто снесут президента и его команду. И это понимают все.Необходимо сосредоточиться на гуманитарной помощи Донбассу. Макароны и гречка нужны. Но ещё нужнее рабочие места, российские паспорта, выравнивание уровня жизни с ближайшими российскими областями. Более того, необходимо открыто заявить о том, что Россия готова ввести войска на территорию Луганской и Донецкой областей (а не на территорию ЛДНР) при любой опасности для своих граждан.Увы, сохранить Украину единой не получается. Значит, пора готовиться к экономическим и политическим потрясениям от её распада. Отказываться от кооперации с украинскими предприятиями, искать другие рынки сбыта, подготовить места для возможных беженцев. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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