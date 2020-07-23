Пора делиться с людьми: Готовая программа спасения Дальнего Востока

Ситуация в Хабаровске даёт очередной повод заговорить о том, что Россия должна развивать регионы. Проблемы, которые копились годами на Дальнем Востоке, не решены. Ключевой вопрос, безусловно, демографический: колоссальный отток людей в районы Центральной России. А смертность уже стала превышать рождаемость. Ситуация сейчас усугубляется и политическим кризисом - именно так хабаровчане воспринимают ситуацию с арестом экс-губернатора Сергея Фургала. И то, что нынешнему врио Михаилу Дегтярёву в такой ситуации придётся непросто, было понятно уже сразу, напомнил ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько.

И всё же политика политикой, но важнейший вопрос - социально-экономический. И шаги в улучшении этой сферы жизненно необходимы. Как указал учредитель Царьграда Константин Малофеев, чтобы вывести Дальний Восток, этот уникальный регион, из этого перманентного кризиса, как минимум для начала пора перестать его воспринимать как дальний.

Это российский край, слово "дальний" было разумно два века назад, когда не было Транссиба.

"Когда мы говорим "Дальний Восток", у нас сразу возникает что-то очень далёкое и не основное, мол, есть некая основная континентальная, материковая Россия, а есть Дальний Восток. Это всё надо сломать в голове, полностью поменять. Вся мировая экономика, центр деловой активности давно сместились в этот регион, и это произошло не вчера, десятилетия назад был заметен тренд. Мы видим гиганта в виде Китая, мы видим страны АСЕАН… Та же Америка, которая остаётся большой экономикой, выходит в Тихий океан. Мы должны изменить своё отношение к Дальнему Востоку. Как Пётр в своё время прорубал окно в Европу, так мы должны открыть дверь в Тихоокеанский регион", - подчеркнул Малофеев.

Он пояснил, что необходимо полностью пересмотреть отношение к региону. Он должен стать передовым направлением развития страны. Тем более что это наше государство, наша Россия.

"У нас огромная собственная территория, нам надо её осваивать. И эта собственная территория лежит в Сибири и на Востоке. Поэтому первое - и это не так мало - изменить отношение в сознании", - заметил учредитель Царьграда.

Следующим шагом должна стать финансовая стратегия. Для развития региона, к примеру, можно перенести туда штаб-квартиры (и налоговые отчисления, соответственно) известных компаний и ведомств.

"Точно так же, как с Петербургом, куда для развития были перенесены штаб-квартиры и, соответственно, налоги "Газпрома", ВТБ, "Ростелекома"… Почему нам не перенести подобные же налоги, например, в Хабаровск или во Владивосток? Это разумно. Если мы ставим приоритетом развитие восточного направления, тогда мы и принимаем подобные решения. А это налоги. Это немедленный бюджет регионов", - объяснил Малофеев.

Кроме того, следует стимулировать людей субсидиями, чтобы они хотели жить в этом крае и продолжать развивать регион.

"К "дальневосточному гектару", который является прекрасной идеей, нужно добавить ещё и субсидии на то, чтобы человек развивал его. Мало дать землю, надо давать деньги. Как в царское время давали субсидии тем, кто переселялся на Дальний Восток. Тогда народ поедет на Дальний Восток", - подчеркнул он.