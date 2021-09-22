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Попытку устроить госпереворот в Сербии при поддержке России назвали провокацией

22 сентября 2021, 15:05  •  166 • Политика
Фото: Christian Spicker, via www.imago / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Москву и Белград решили рассорить с помощью "полезных идиотов"
Партнерские отношения России и Сербии оказались под угрозой. Сербская оппозиция заявила, что получила "благословение" Москвы на переворот в республике. По оценке профессора кафедры сравнительной политологии МГИМО, балканиста Елены Пономаревой, это провокация, которая направлена не только против Белграда, но и против Москвы.
О грядущей смене власти в Сербии сообщил лидер местного оппозиционного движения "Освобождение" Младжан Джорджевич. На днях он заявил, что представители российских государственных структур "проинформированы" о плане по смещению с поста президента Александара Вучича и назначения на его место с приставкой и.о. спикера парламента Ивицы Дачича, который создаст и новое правительство.
"Наши русские друзья этот план одобрили",
– заявил Джорджевич. Вот только эти слова вызывают сомнения у экспертов, знакомых с ситуацией. Во-первых, указывает Елена Пономарева, всем известно, что Александара Вучича и Владимира Путина связывают весьма теплые отношения. Во-вторых, у наших стран с 2013 г. существует Декларация о стратегическом партнерстве, т.е. уровень отношений очень высок. Поверить в то, что представители власти РФ действительно обсуждали с сербскими оппозиционерами план госпереворота в республике, который потом сами участники и раскрыли, довольно сложно.
По мнению политолога, руками "полезного идиота" Джорджевича некие силы решили устроить политическую провокацию.
"В условиях усиления геополитической конкуренции обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела стратегического партнера было бы фантастической удачей для Запада",
– отмечает Пономарева на страницах "Независимой газеты".  По ее мнению, удар уже нанесен по спикеру Дачичу, который является лидером Соцпартии Сербии, – ему предстоит оправдываться, что он не был участником заговора. Второй удар направлен на отношения Москвы и Белграда. Третий – на репутацию России. Последствия провокации еще могут проявить себя довольно непредсказуемо. 
Напомним, сербские власти одними из первых за рубежом одобрили вакцину от коронавируса "Спутник V", а с июня текущего года уже наладили ее совместное производство на территории Сербии.

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