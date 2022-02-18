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Попытку израильских истребителей обмануть "русский глаз" раскрыл сирийский военный

18 февраля 2022, 16:40  •  182 • Политика
В Сирии рассказали о провокационной атаке истребителей на ПВО и системы РЭБ из России.
В ночь на пятницу, 18 февраля, истребители ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии.
Самолёты пытались обнаружить средства противовоздушной обороны армии Сирии, а также места расположения средств радиоэлектронной борьбы России в арабской республике. Об этом сообщает источник издания SAA News.
Полёт самолётов ВВС Израиля носил провокационный характер, они исследовали расположение ПВО на западе Сирии. После этого израильские истребители обстреляли южные окрестности Дамаска, который был защищён системами ПВО "Панцирь" и "Бук".
Сирийские военные подозревают, что новая атака ВВС Израиля произойдёт в ближайшие 24 часа и должна привести к уничтожению обнаруженных расчётов ПВО.
Сирийский военный рассказал местным СМИ, что "эскадрилья израильских боевых самолётов нарушила воздушное пространство Ливана и пробыла там всего несколько минут, после чего удалилась в сторону оккупированных территорий". Он пояснил, что это была операция армии Израиля "по прощупыванию сирийской ПВО и попытка локализации мобильных батарей ПВО типа "Бук" и "Панцирь".
Военный пояснил, что ПВО Сирии сразу обнаружили вторгшиеся в небо Ливана самолёты. Противник вынужден был нанести ракетные удары с оккупированных Голанских высот, поэтому сильных разрушений не произошло, погибших нет, однако повреждены некоторые военные объекты. Однако в Сирии ожидают новой агрессии из Израиля уже этой ночью, передают местные СМИ.

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