«Попытки задержаться в украинской политике»: в Крыму ответили на призывы депутата Рады выселить россиян с полуострова

На Украине предложили выселить всех россиян из Крыма. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров. В Госсовете полуострова ответили, что Киев не может указывать россиянам, где им жить. В Москве отмечают, что Чубаров пытается привлечь к себе внимание провокационными заявлениями, набирая политические очки. О том, чем продиктованы радикальные призывы украинского депутата, — в материале RT.

«Все россияне должны знать о том, что, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, то есть переехали на постоянное проживание в Крым... они обязаны будут выехать», — заявил в субботу в эфире украинского Пятого канала депутат Верховной рады Украины, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров. Он добавил, что, по его мнению, это единственный вариант развития событий на полуострове.

Депутат Верховной рады Украины, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров (в центре)

РИА Новости

© Григорий Костин

Кроме того, Чубаров призвал крымских татар не ходить на президентские выборы России, которые состоятся 18 марта. По его мнению, крымская власть потом будет «по-разному использовать» тот факт, что татары пришли голосовать.

«Вирусная реклама»

В Москве скептически отнеслись к заявлениям Чубарова. По мнению депутата Госдумы от Республики Крым, заместителя председателя комитета по делам национальностей Руслана Бальбека, подобные выпады — это «очередной бумажный украинский проект».

«В Киеве уже собаку съели на советах из разряда «как должен жить российский полуостров». Подобными заявлениями лидеры меджлиса пытаются оттянуть момент своей политической смерти», — сказал Бальбек.

Он напомнил, что раньше представители украинской организации, запрещённой в России, пугали жителей полуострова, затем звали их на Украину, сейчас сменили тактику — пугают приезжих.

«Но в целом вся эта зомби-команда для крымчан — реклама, которую никто не смотрит и не слушает», — заключил депутат Госдумы.

«Маразм крепчает»

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинский политик таким образом пытается заработать себе политические очки. Но заявления о выселении россиян из Крыма не имеют ничего общего с действительностью, уверен Гемпель.

«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает. Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма», — сказал он.

Гемпель указал на то, что на Украине не могут решать за россиян, в каком регионе им жить.

«Они постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма, забывая о том, что сами пытаются попрать права россиян», — добавил депутат.

Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Симферополя в марте 2014 года

РИА Новости

© Тарас Литвиненко

Напомним, Крым воссоединился с Россией по результатам референдума, которой был проведён на полуострове в марте 2014 года. Более 90% жителей региона тогда высказались за возвращение в состав России.

Карьерный вопрос

Как отмечает крымский политический эксперт Владимир Джаралла, прежде чем всерьёз рассматривать заявления Рефата Чубарова, нужно обратить внимание на его карьеру.

«Это человек, который всю свою жизнь делал карьеру всеми доступными способами. В его биографии есть и членство в рядах КПСС, и брак с дочерью высокопоставленного сотрудника КГБ. А также такой факт, что крымско-татарский язык он выучил уже в сознательном возрасте, когда начинал делать карьеру национального деятеля», — пояснил эксперт.

Джаралла сомневается в том, что слова лидера меджлиса имеют реальную значимость. По его мнению, скорее всего, это лишь способ очередной раз привлечь к себе внимание.

«Исходя из того, что мы о нём знаем, можно говорить, что это заявления политика, которые не наполнены реальным содержанием, потому что у него просто-напросто нет власти. Ему всегда нравилось быть общественным деятелем, быть в центре внимания СМИ, но уж точно практическая работа никогда ему не была интересна. Как организатор он весьма и весьма слабый», — сказал Джаралла.

По его словам, благодаря громким заявлениям политик пытается попасть на первые полосы газет, а затем свою известность монетизировать.

Дестабилизация в Крыму

Джаралла также указывает, что в регионе идёт серьёзная борьба спецслужб. Российские службы пресекают попытки влияния со стороны агентов других государств, не только Украины. И в эту деятельность пытаются активно вовлекать крымских татар.

«Дело в том, что сами крымские татары являются гражданами России и у них нет никакого желания быть инструментами чужой борьбы. Поэтому все заявления 2014 года были направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму через крымских татар. Однако эти попытки абсолютно провальны. У них нет желания быть пешками в чьей-то игре, и они не проявляют абсолютно никакого интереса к попытками превратить их в каких-то новых боевиков», — подчеркнул эксперт.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крымского региона Руслан Бальбек заявил, что сторонники меджлиса продолжают вести подрывную деятельность на полуострове, а их действия напрямую координирует Киев. У многих членов организации при обысках находили оружие и листовки с призывами к дестабилизации ситуации в Крыму.

Власти полуострова также заявляли, что первые лица меджлиса (Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и бизнесмен Ленур Ислямов) являются инициаторами энергетической и продовольственной блокады Крыма. Все трое покинули регион после его воссоединения с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).