Попытки сместить Трампа "утечками" не повлияют на стратегию экспорта хаоса США – политолог

Ранее Associated Press разместило видео с закрытого ужина Трампа, где он рассуждал о противостоянии Украины и России. В кадр попали компаньоны адвоката главы США Рудольфа Джулиани, олигархи Лев Парнас и Игорь Фруман.

В интервью "ПолитЭксперт" замдиректора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов предположил, что это не последняя публикация такого рода. Видео стало элементом грязных технологий по дискредитации Трампа оппонентами, считает он. Однако эта очередная попытка бесперспективна, как и предыдущие, считает эксперт.

Вряд ли Вашингтон поменяет свои планы в отношении Украины или откажется от них, полагает Шаповалов. Планы Вашингтона на Украину остаются неизменны, на несколько десятилетий стратегия по дестабилизации ситуации на границах с Россией и управляемого хаоса на территории Украины будет сохраняться, заключил эксперт.