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«Попытки показать свою значимость»: как США наращивают военную активность в Африке для противодействия РФ и КНР

17 февраля 2020, 00:39  •  38 • В мире
США провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Восточной Африке «в сотрудничестве с партнёрами», сообщает региональное командование американских ВС. Отмечается, что миссия «подчёркивает глобальный охват и оперативность вооружённых сил» Соединённых Штатов. Ранее командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье заявил, что Вашингтон придаёт особое значение соперничеству с Россией и Китаем на этом континенте. По мнению экспертов, таким образом Белый дом стремится «продемонстрировать силу». Однако, как считают политологи, на самом деле Соединённые Штаты теряют свои позиции в Африке, в то время как влияние Москвы растёт.
 
Самолёт ВВС США в Либерии Reuters © Stringer
 

Вашингтон провёл учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Восточной Африке. Об этом сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

«В Восточной Африке при участии партнёров прошли учения самолётов B-52. Этот тренировочный полёт на большую дальность без применения оружия подчёркивает глобальный охват и оперативность Вооружённых сил США. Он также отражает нашу универсальность и неизменную преданность нашим партнёрам», — информирует АФРИКОМ на своей странице в Twitter.

In concert with partners, A B-52 training mission occurred in East Africa. This long-range, unarmed training mission showcases the global reach and agility of U.S. forces. It also reflects our versatility and continued commitment to our partners. pic.twitter.com/DJaEKf1oN8

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) February 15, 2020

Ранее, 12 февраля, в Пентагоне сообщили, что министр обороны США отдаёт приказ «о развёртывании на континенте подразделений 1-й бригады содействия безопасности» в целях «повышения эффективности конкуренции с Китаем и Россией в Африке».

«Её задачей станет проведение миссий по подготовке, консультированию и оказанию помощи в ключевых африканских государствах. Это первое из многочисленных решений, касающихся миссии Африканского командования ВС США», — отмечается в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Алиссы Фары.

В сообщении также подчёркивается, что такие подразделения будут «участвовать в важном «противостоянии великих держав».

«Бригады содействия безопасности укомплектованы, обучены и оснащены, исходя из задач миссии по подготовке, консультированию и оказанию помощи. Благодаря этому они могут эффективнее и результативнее, чем обычные войска, участвовать в важном «противостоянии великих держав», — отметила представитель Минобороны США.

Также в ведомстве уточнили, что развёртывание этих сил намечено «на ближайшие недели» и призвано продемонстрировать «неизменную приверженность» Соединённых Штатов африканским партнёрам.

О том, что для Вашингтона конкуренция с Москвой и Пекином в Африке — одно из важных направлений во внешней политике, сказал несколько дней назад и командующий Сухопутными войсками США генерал-майор Роджер Клутье.

«Противостояние с Россией и Китаем на (Африканском. RT) континенте имеет огромное значение», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

По словам Клутье, РФ и КНР «ведут активную деятельность» на территории всей Африки, в том числе в военной сфере.

«В некоторых районах отмечается постоянная и планомерная деятельность России, в других — наращивание активности», — отметил военачальник.

  • Здание Пентагона
  • AFP

Однако на вопрос журналиста о численности российского контингента на территории Африки генерал-майор отвечать отказался.

При этом, по версии американского военачальника, задачи деятельности России в Африке «главным образом обусловлены корыстными интересами — они нацелены на извлечение ресурсов».

«По всей видимости, Россия стремится занять позицию на южном фланге НАТО», — считает Клутье.

«Продемонстрировать силу»

Эксперты объясняют проведение учений США в Африке и подобную риторику стремлением Вашингтона «продемонстрировать силу». 

«Вашингтон хочет показать, что имеет не только экономическое, но и военное влияние на ситуацию, которая складывается или может сложиться на Африканском континенте», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер разделяет эту точку зрения.

«Учитывая последние заявления военного руководства США о намерении конкурировать с Россией и Китаем, американская сторона сейчас хочет продемонстрировать свою силу», — отметил аналитик.

По мнению Брутера, США намеренно преподносят исключительно в негативном ключе то, что РФ разрабатывает ряд месторождений в африканских странах.

«Добыча природных ресурсов в иностранных государствах, разумеется, имеет не только отрицательную коннотацию, но и положительную. Вопрос лишь в том, на каких условиях это происходит, как при этом развивается страна. Россия помогает добывать природные ресурсы африканским партнёрам, для них это огромный плюс, фактор экономического роста», — пояснил аналитик.

В то же время он напомнил, что монополия, которой долгое время обладал Вашингтон в Африке, «лишь негативно влияла на неё — континент при этом не развивался».

«Те природные ресурсы, которые тогда добывались здесь, нещадно эксплуатировались в пользу Запада. При этом именно благодаря России Соединённым Штатам не удалось приватизировать все африканские богатства», — констатировал эксперт.

  • Учения «Африканский лев — 2019»
  • © U.S. Air Force

«Разрушительные действия»

Стоит также заметить, что, как подчеркнул командующий Сухопутными войсками США Роджер Клутье, американская сторона фокусируется на наращивании военного потенциала своих партнёров в Африке, создании «оборонительных институтов». Кроме того, Вашингтон намерен оказывать содействие африканским странам в решении их проблем. Также генерал-майор заявил, что Соединённые Штаты проводят сотни мероприятий по сотрудничеству в области безопасности в регионе.

В качестве примера Клутье назвал учения «Африканский лев». По его словам, манёвры намечены на конец марта — апрель 2020 года. По словам военачальника, в них примут участие более 9 тыс. военнослужащих, в том числе не менее 4 тыс. американских солдат.

При этом Клутье заметил, что, по его мнению, Вашингтон выигрывает конкуренцию на Африканском континенте у Москвы и Пекина.

«Если сопоставить то, что есть у Вооружённых сил США, и то, что есть у России и Китая, то преимущество будет у нас», — сказал генерал-майор.

Эксперты отмечают, что, обвиняя Россию в распространении влияния в Африке, Вашингтон стремится «найти оправдание своим экспансионистским действиям» на континенте.

  • Солдаты армии США в Джибути
  • Reuters
  • © U.S. Air Force/Senior Airman Daniel Hernandez/Handout
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Как отметил Андрей Сидоров, Россия — «крайне привычный потенциальный противник для США», «опасностью» которого всегда можно оправдать свою деструктивную политику, в том числе и в Африке.

«Вашингтон всё время показывает пальцем на Москву, пытаясь оживить в памяти нескольких поколений американцев воспоминания о холодной войне. Кроме того, США с завидным упорством подпитывают информационное пространство сообщениями об эфемерной «российской угрозе», — констатировал эксперт.  

При этом, с точки зрения аналитиков, слова Клутье о «конкурентном преимуществе» Соединённых Штатов на Африканском континенте «всерьёз рассматривать не стоит». 

«Очевидно, что Вашингтон скорее теряет свои позиции в Африке, несмотря на громкие заявления и попытки показать свою значимость в регионе», — констатирует Владимир Брутер.

Андрей Сидоров, в свою очередь, отметил, что роль России в Африке, наоборот, делается всё более заметной.

«На самом высоком уровне Москва зачастую становится посредником в региональных спорах африканских стран. Кроме того, РФ под силу точечно проецировать свою силу и влияние как в Африке, так и во всём мире», — заключил эксперт.

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