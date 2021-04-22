Попытки организовать уличные протесты в России провалились - политолог

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Общество не хочет дестабилизации ситуации в стране

Уровень доверия россиян к оппозиционным лозунгам заметно снизился за последние пару месяцев. Об этом свидетельствует весьма скромный масштаб несогласованных уличных акций, на которые граждан призывали выйти 21 апреля.

Активисты от оппозиции анонсировали на 21 апреля всероссийские акции протеста. На деле оказалось, что собрать более-менее значительное количество участников удалось только в крупных городах.

"Общество, очевидно, не стремится к социально-политической дестабилизации в стране",

– констатировала президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина. Она указала на заметное снижение количества участников протестных акций по сравнению с январем. Это значит, что уровень доверия к оппозиционным лозунгам упал. В частности, люди не верят сообщениям о критическом состоянии здоровья Алексея Навального, ведь известно, что медицинскую помощь он получает.

В целом, по оценке политолога, на акции 21 апреля вышли те, кто настроен на протест независимо от ситуации. У кого-то таковы политические взгляды, а кто-то просто устал от коронавирусных ограничений и испытывает потребность в общении, передает ТАСС.

По данным МВД, в Москве на призыв оппозиции откликнулись около 6 тыс. человек. В мероприятии в центре Санкт-Петербурга участвовали 4,5 тыс. человек. На несанкционированные акции еще в 27 городах России собрались в общей сложности 3,5 тыс. человек.