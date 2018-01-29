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Попытки ограничить импорт потерпели фиаско: Польша увеличила закупки российского угля
29 января 2018, 17:54 • 218 • В мире
Торгпред России в Польше сообщил об увеличении экспорта российского угля на треть
Стало известно о том, что несмотря на то, что Польша пыталась ограничить импорт российского угля, в прошлом году она увеличила количество закупок. Так, в 2017 году на треть был увеличен экспорт российского угля в Польшу. Об этом рассказал торговый представитель России в Варшаве Владимир Нефедов.
"В минувшем году экспорт российского угля в Польшу, по предварительным оценкам, вырос примерно на треть - более чем до 6,7 млн тонн при внутренней добыче в 66 млн тонн", - отметил Нефедов.
Ранее сообщалось, что власти Польши хотят получить "газовую независимость", отказавшись от российского природного газа и заменив его поставками американского сжиженного сланцевого газа. Об этом кандидат на пост премьер-министра страны Матеуш Моравецкий, назначенный президентом Польши Анджеем Дудой, заявил в пятницу.
"Мы хотим стать независимыми", - заявил Моравецкий. По его словам, Польша уже сегодня может начать принимать поставки из США сланцевого газа.
Что касается увеличившихся закупок российского угля, то торговый представитель России в Варшаве Владимир Нефедов отметил для РИА Новости, что Польша неоднократно высказывала намерение сократить импорт.
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