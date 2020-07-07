Попытки Киева "обуздать" Москву американскими катерами развалят Украину

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Громкие заявления контр-адмирала ВМСУ направлены на внутреннее потребление

Если киевские деятели попытаются "обуздать Россию" при помощи новейших американских катеров, то для соседней страны это закончится плачевно, а именно потерей украинской государственности. С таким мнением выступил военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Напомним, ранее командующий Военно-Морским флотом Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Россия уже скоро не будет себя вести, "как привыкла" в Азовском море. По его словам, уже в нынешнем году Киев получит из США "самые современные катера типа Mark VI – всего 16 единиц", часть из которых с ракетами на борту будут базироваться в азовской флотилии Незалежной.

Как отметил российский эксперт, Киев давно угробил украинское судостроение, сам ничего производить не может, а власти страны озабочены лишь "тем, чтобы подороже продать свою мнимую роль щита перед" "страной-агрессором".

"Угрозы для России в Азовском море, создание которых после принятия американских катеров на вооружение пообещал Неижпапа, и вовсе выглядят лишь громкими словами для внутреннего потребления", – цитирует РИА ФАН Простакова.

Одновременно он отметил, что Украина способна проводить в регионе провокации, подобные приснопамятному "керченскому походу", случившемуся в президентство Петра Порошенко. Только ничего в военном плане Киев от таких действий не выиграет.

"В условиях полного российского превосходства в силах любая провокация, попытка "обуздать Россию" закончится закономерным итогом – потерей украинской государственности", – резюмировал эксперт.

Напомним, на днях пан Неижпапа сделал другое громкое заявление – флот Незалежной готов к противостоянию с Вооруженными Силами РФ, т.к. у них Киева теперь есть ракета "Нептун".

О том, что Госдеп США одобрил поставки на Украину в общей сложности 16 патрульных новейших американских катеров Mark VI на сумму $600 млн, стало известно в середине июня. Как сообщил телеканал RT, суда будут оснащены, в том числе, радарами, акустическими системами, системами идентификации "свой – чужой", пушками MSI Seahawk и акустическими системами дальнего радиуса (LRAD).





Между тем, как заметил вчера в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российско-украинский историк и политолог Владимир Корнилов, у Незалежной нет денег ни на производство отечественных "Нептунов", ни на закупку американских катеров.