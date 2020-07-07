Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
Главная / Политика

Попытки Киева "обуздать" Москву американскими катерами развалят Украину

07 июля 2020, 20:00  •  111 • Политика
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Громкие заявления контр-адмирала ВМСУ направлены на внутреннее потребление
Если киевские деятели попытаются "обуздать Россию" при помощи новейших американских катеров, то для соседней страны это закончится плачевно, а именно потерей украинской государственности. С таким мнением выступил военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.
Напомним, ранее командующий Военно-Морским флотом Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Россия уже скоро не будет себя вести, "как привыкла" в Азовском море. По его словам, уже в нынешнем году Киев получит из США "самые современные катера типа Mark VI – всего 16 единиц", часть из которых с ракетами на борту будут базироваться в азовской флотилии Незалежной.
Как отметил российский эксперт, Киев давно угробил украинское судостроение, сам ничего производить не может, а власти страны озабочены лишь "тем, чтобы подороже продать свою мнимую роль щита перед" "страной-агрессором".
"Угрозы для России в Азовском море, создание которых после принятия американских катеров на вооружение пообещал Неижпапа, и вовсе выглядят лишь громкими словами для внутреннего потребления", – цитирует РИА ФАН Простакова.
Одновременно он отметил, что Украина способна проводить в регионе провокации, подобные приснопамятному "керченскому походу", случившемуся в президентство Петра Порошенко. Только ничего в военном плане Киев от таких действий не выиграет.
"В условиях полного российского превосходства в силах любая провокация, попытка "обуздать Россию" закончится закономерным итогом – потерей украинской государственности", – резюмировал эксперт.
Напомним, на днях пан Неижпапа сделал другое громкое заявление – флот Незалежной готов к противостоянию с Вооруженными Силами РФ, т.к. у них Киева теперь есть ракета "Нептун".
О том, что Госдеп США одобрил поставки на Украину в общей сложности 16 патрульных новейших американских катеров Mark VI на сумму $600 млн, стало известно в середине июня. Как сообщил телеканал RT, суда будут оснащены, в том числе, радарами, акустическими системами, системами идентификации "свой – чужой", пушками MSI Seahawk и акустическими системами дальнего радиуса (LRAD).

Между тем, как заметил вчера в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российско-украинский историк и политолог Владимир Корнилов, у Незалежной нет денег ни на производство отечественных "Нептунов", ни на закупку американских катеров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 12:00
"Никогда в жизни такого не было": Киев заявил о новой инициативе по Донбассу
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.