«Попытки диктовать свои условия»: как Вашингтон убеждает Анкару отказаться от контракта на поставку С-400

Соединённые Штаты предложили Турции «ряд вариантов» в обмен на отказ республики от контракта на поставку российских ЗРК С-400. Об этом заявил глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер. При этом он не уточнил, о каких именно предложениях идёт речь. Эксперты полагают, что Вашингтон вряд ли готов вести диалог с Анкарой на равных и, скорее всего, можно говорить об очередной попытке оказать давление. Аналитики также отмечают, что Турция вряд ли откажется от российских систем, поскольку это приведёт к огромным репутационным потерям.

Вашингтон предложил Анкаре несколько вариантов в обмен на возможное расторжение контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Об этом заявил накануне глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

По его словам, американская сторона дала понять властям Турции, что приобретение российских зенитно-ракетных систем будет «иметь последствия».

«В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать — теперь мяч на стороне Турции», — приводит ТАСС слова Хупера, произнесённые во время выступления в Институте Брукингса.

О том, что Турция должна отказаться от контракта с Россией на поставки С-400, накануне заявила и постпред США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон. По её словам, отказ от С-400 является условием получения американских истребителей пятого поколения F-35. Турция не может принимать на вооружение оборонную технику, изначально созданную для борьбы с американскими ракетами, если рассчитывает получить самолёты F-35, пояснила Хатчисон, выступая в эфире телеканала CNBC.

Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер

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«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое», — подчеркнула Хатчисон.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что турецкая сторона не планирует расторгать контракт на поставку С-400. Политик отметил, что Анкара хотела бы получить ЗРК Patriot, произведённые в США, но Америка не предложила привлекательных условий контракта. Эрдоган пояснил, что условия контракта на поставки Patriot должны быть не менее выгодны для Турции, чем условия договора, заключённого с Россией.

«Если так и будет, то мы сделаем шаг по направлению к Patriot. Однако со стороны США выгодного предложения так и не поступило», — сообщил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер отмечал, что его страна настаивает на предоставлении кредитных средств на покупку комплексов, а также на совместном производстве. И пока что США не готовы предоставить такие условия.

При этом переговоры о возможной поставке ЗРК Patriot в Турцию продолжаются — в начале мая глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил в эфире телеканала NTV о том, что американские партнёры сделали Анкаре «более позитивное предложение» по условиям контракта, чем ранее.

Напомним, осенью прошлого года Госдеп и управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности одобрили решение поставить Анкаре ЗРК Patriot MIM-104E, а также снаряды и сопутствующее оборудование на сумму $3,5 млрд.

«Конструктивное предложение»

О необходимости приобрести иностранные системы противовоздушной обороны в Анкаре говорили давно. Ещё в 2006 году турецкие власти рассматривали различные варианты ЗРК — тогда наиболее вероятными кандидатами были американские Patriot, российские ЗРК С-300 ПМУ-2 («Фаворит») и американо-израильские зенитно-ракетные системы Arrow-2.

В своё время ЗРК Patriot уже разворачивались на турецкой территории — во время иракской военной кампании союзники перебрасывали комплексы в Турцию, чтобы защитить её от возможных угроз. Но впоследствии системы были вывезены из страны.

Договор о поставке российских ЗРК С-400 «Триумф» между Турцией и Россией был подписан в 2017 после переговоров, которые длились с 2016 года. Всего на вооружение турецкой армии поступит четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд. Стороны договорились, что 45% от этой суммы Турция выплатит авансом, а оставшиеся средства будут предоставлены Россией в виде кредита. Турецкая Республика стала первой страной — участницей НАТО, решившей принять на вооружение российские комплексы ПВО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

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Это решение Анкары сразу вызвало серьёзное недовольство США — американские власти даже грозили Турции санкциями в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) из-за решения купить российские ЗРК. Напомним, закон был подписан главой Белого дома Дональдом Трампом летом 2017 года, документ разрешает Штатам вводить санкции против стран, нарушающих ограничения Вашингтона на сотрудничество с Россией, Ираном и Северной Кореей.

В случае Турции предлагается исключить страну из программы производства истребителей F-35 и заблокировать поставки самолётов турецким ВВС. Например, с такой инициативой в середине мая выступила группа конгрессменов, а в конце месяца аналогичное предупреждение озвучила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Американские чиновники и военные утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО. Также американская сторона опасается, что Россия сможет дистанционно собирать разведданные о характеристиках истребителя F-35, если эти самолёты будут совершать полёты в радиусе действия С-400.

Турецкое руководство уверяет, что такие опасения не имеют под собой оснований, так как российские ЗРК не будут интегрированы в системы альянса.

Отказываться от сотрудничества с Москвой Анкара не намерена — ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган даже упоминал о возможности начать совместное с Россией производство систем ПВО следующего поколения (речь шла о ЗРК С-500).

Одновременно турецкое руководство стремится сохранить прежний уровень отношений с американской стороной. В середине мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о переговорах с Вашингтоном относительно создания совместной рабочей группы по вопросам, связанным с поставкой ЗРК С-400.

«Мы сделали конструктивное предложение (о создании рабочей группы. — RT), если США доверяют себе, то им следует его принять», — цитирует министра Daily Sabah.

Глава турецкого дипломатического ведомства добавил, что вердикт о совместимости российских зенитно-ракетных систем и американских истребителей должны выносить эксперты.

Пока со стороны Белого дома не последовало официальной реакции на это предложение, хотя СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали о позитивной оценке этой инициативы Дональдом Трампом.

«Очередной блеф американской стороны»

По мере приближения даты поставок ЗРК по российско-турецкому контракту давление на Анкару со стороны Вашингтона только усиливается, отмечают эксперты. Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники в Госдепе сообщил об ультиматуме, который Турции якобы выдвинули власти США, потребовав разорвать договор с Москвой в двухнедельный срок. Впоследствии МИД Турции опроверг эту информацию. Однако, по мнению экспертов, Вашингтон не намерен отказываться от ультимативного тона в диалоге с Анкарой, хотя турецкие власти уже не раз давали понять, что не собираются расторгать контракт с Москвой.

«Для Вашингтона крайне важно показать, что он всех может загнать в те рамки, которые считает правильными. И если Турция вышла за эти пределы, американская сторона будет пытаться поставить её «на место», грозя наказанием. Поставка С-400 Турции означает, что Вашингтон не обладает абсолютным авторитетом», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Подобной точки зрения придерживается и эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. По его словам, США считают, что, будучи сверхдержавой, могут навязывать своё мнение всем государствам, включая союзников.

Турецкие военные

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«Вашингтон не проявляет к Анкаре должного уважения. Такая ситуация турецкую сторону категорически не устраивает. Пойти на уступки США для Турции значит отклониться от курса на суверенитет, которым она следовала уже долгое время — с прихода к власти партии Эрдогана. Откровенные попытки диктовать свои условия со стороны Вашингтона только убеждают турецкую сторону в том, что ей не стоит отказываться от С-400», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Отвечая на вопрос, какие варианты сотрудничества в обмен на отказ от закупки С-400 может предложить Турции Вашингтон, Юрий Мавашев пояснил, что в этом случае речь скорее идёт об ультиматумах, а не о компромиссах.

«Скорее всего, это очередной блеф американской стороны. Вашингтон не предусматривает равного диалога. Но даже если бы речь шла об очень выгодных предложениях, в Анкаре понимают, что отказ от С-400 сегодня для Турции будет означать потерю лица. И это приведёт турецкую сторону к стратегическому проигрышу — от Анкары отвернутся все те государства, которые поверили в её независимую политику», — считает эксперт.

Подобной точки зрения придерживается и Владимир Брутер. По мнению эксперта, отказ от С-400 на каких-либо условиях покажет, что Анкара поддаётся давлению.

«В этом случаевнешнеполитические региональные амбиции Турции будут пересмотрены, она потеряет и в имиджевом смысле, и в плане отношений с Россией, — считает эксперт. — Стоит ли это хороших отношений с Вашингтоном, решать турецкому руководству. Пока неизвестно, о каких именно вариантах идёт речь и насколько они могут устроить Анкару».

Говоря о мотивации американского руководства, эксперты отмечают, что в своё время подписание контракта на поставку средств ПВО между Москвой и Анкарой стало неприятной неожиданностью для Вашингтона. Поэтому Соединённые Штаты не успели заранее подготовить выгодное и конкурентное предложение для турецких партнёров. Отчасти причиной этого стало достаточно сильное антитурецкое лобби, действующее в США, считает Владимир Брутер. Кроме того, в Белом доме посчитали, что российско-турецкие отношения не смогут быстро восстановиться после охлаждения 2015—2016 годов, но ошиблись.

«Американская сторона пропустила момент, когда нужно было принимать решение — Белый дом столкнулся с ситуацией, когда решение уже давно принято Анкарой и Москвой. И сейчас США пытаются «резать по живому», требуя расторгнуть контракт», — подытожил эксперт.