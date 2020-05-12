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Попытка закрепить образ тоталитарной России: Косачёв высказался о выпадах США

12 мая 2020, 16:55  •  107 • Политика
Константин Косачёв высказался о выпадах США в адрес России. Он отметил, что это очередная попытка закрепить образ тоталитарной России.
По словам главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, резолюция, внесённая в Конгресс США по новым санкциям против России, является совершенно неприемлемой попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны.
"Никаких фактов, как всегда, не приводится, а сама ситуация описывается как аксиома, не требующая доказательств, - отметил он в беседе с RT. - А потом уже вокруг этого строятся всевозможные предложения об ответных американских мерах".
По словам сенатора, резолюция также может быть элементом "внутренней возни" в США.
Косачёв назвал такой выпад очередным вбросом, "который пытается в глазах и в сознании американских обывателей закрепить образ России как страны тоталитарной, где не соблюдаются права человека и где не существует никаких свобод".
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США подготовил проект резолюции, в котором призывает ввести новые антироссийские санкции, связанные с "нарушением прав человека".
Отмечается, что документ разработан председателем комитета - конгрессменом-демократом Элиотом Энгелом и его заместителем из противоборствующего лагеря республиканцев Майклом Макколом.
Авторы осуждают случаи, когда в российские тюрьмы "попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания".
Авторы призывают Трампа вводить санкции "против российских чиновников, несущих ответственность за подобные нарушения прав человека". В частности, в этих целях предлагается использовать закон Магнитского.

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