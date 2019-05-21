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Попытка захвата власти и госизмена: Против Порошенко подано первое заявление о преступлениях

21 мая 2019, 06:24  •  31 • В мире
Вернувшийся 19 мая на Украину их эмиграции бывший замглавы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил о том, что подал в Государственное бюро расследований заявление против Порошенко. В нем Портнов обвиняет теперь уже бывшего президента Украины в госизмене, превышении служебных полномочий и попытке захвата власти.
"Сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования, и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - сообщил Портнов в своем Telegram-канале.
К примеру, он указал, что приказ о провокации в Керченском проливе, на которую пошли украинские моряки, отдавал сам Порошенко. Таким образом экс-гарант надеялся спровоцировать ряд резонансных событий, после которых он смог бы заявил об "открытой российской агрессии". Это позволило бы ему либо перенести, либо вовсе отменить выборы президента Украины, пишет ТАСС.
Напомним, ранее Генпрокуратура Украины приступила к досудебному расследованию, причиной которого стала жалоба судей Окружного административного суда Киева, в которой они сообщили о давлении со стороны президента Петра Порошенко, а также глав Нацбанка и Минюста.

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