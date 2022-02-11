«Попытка вызвать панику»: почему Байден призвал американцев покинуть Украину

Гражданам США следует немедленно выехать с территории Украины, поскольку ситуация может «быстро выйти из под контроля». С таким утверждением выступил Джо Байден. В заявлении Госдепа также говорится о возросших угрозах нахождения на Украине для американских граждан. Их призвали покинуть страну. По мнению экспертов, на Западе продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины спекуляциями об «агрессии» России.

Власти США на фоне непрекращающихся заявлений о якобы возможной «агрессии» России в отношении Украины, несмотря на опровержения Москвы, продолжают призывать граждан своей страны покинуть украинскую территорию.

11 февраля с таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу NBC.

«Американским гражданам следует сейчас уехать», — сказал он.

«Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Ситуация совершенно иная, и события могут быстро выйти из под контроля», — добавил Байден, говоря о якобы возможной эскалации на Украине из-за действий РФ.

При этом, по его словам, США ни при каком сценарии не направят войска на Украину: «Если Америка и Россия начнут друг в друга стрелять, мы получим мировую войну».

Американский лидер не обошёлся без очередной оговорки. Отвечая на вопрос о выводе войск из Афганистана, Байден ответил: «Мы никоим образом и никогда не объединили бы Украину... то есть, прошу прощения, Ирак... Афганистан».

Biden: "And there is no way we were ever going to unite Ukraine...I mean excuse me Iraq...Afghanistan." pic.twitter.com/QfZ67Hyp45 — Tommy Pigott (@TommyPigott) February 11, 2022

При этом Государственный департамент США опубликовал предупреждение относительно путешествий на Украину.

«Ввиду возросших угроз, связанных с возможностью военных мер со стороны России, а также с COVID-19, воздержитесь от поездки на Украину. Находящимся на Украине следует покинуть страну сейчас, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом. Если остаётесь на Украине, проявляйте повышенную бдительность в связи с преступностью, гражданскими волнениями и возможностью боевых действий в случае, если Россия пойдёт на военные меры. В некоторых районах сложилась обстановка повышенного риска», — говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Киеве выступало с рекомендацией и приводило возможные маршруты эвакуации с Украины — через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. При этом 24 января на сайте МИД Украины сообщалось, что США, Великобритания, Австралия и Германия уведомили Киев о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих дипмиссий или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

«Истеричные заявления»

Информационная кампания продолжится, поскольку задача США заключается в желании «втравить Украину в конфликт с Россией», сказал RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, всё более очевидным становится факт активного провоцирования военных действий.

«Подобного рода истеричные заявления со стороны США о том, что нужно немедленно покинуть территорию Украины гражданам Америки, — не что иное, как попытка вызвать ещё большую панику, дестабилизацию и привести к тому, что ситуация в Донбассе выйдет из-под контроля», — заметил он.

По его словам, несмотря на усталость публики от украинской темы, в ближайшее время западные политики будут по-прежнему нагнетать ситуацию.

«Американцы могут вывозить своих людей сколько угодно. Это только пугалки, медийная кампания и то, что они опять будут давить на Россию, чтобы Россия приняла нужные решения. К реальности это отношения не имеет», — констатировал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Москва не имеет каких-либо планов куда-либо вторгаться. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, ссылаясь на слова Владимира Путина. На эту информацию накануне обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Комментируя призывы к России «вывести свои войска» с территории Белоруссии после завершения совместных учений, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Запад «разыгрывает драму», «пытается даже из неё трагедию сделать, хотя всё больше похоже на комедию».

«Все знают прекрасно, об этом было заявлено, что после завершения учений российские войска всегда возвращаются на свою территорию. Читал в каком-то канадском СМИ, что тема Украины — это «костыль для падающих рейтингов западных политиков». Интересная метафора», — заметил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 9 февраля заметила, что на фоне заявлений Вашингтона и Лондона о том, что Россия якобы «должна» напасть на Украину, украинские президент Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов не единожды обращались к западной общественности с просьбой «прекратить нагнетать эту истерику».

Она также назвала абсурдом заявления о том, что Москва вынашивает планы на полноформатные военные действия: «Для нас состояние мира бесценно. Занимаемся только тем, чтобы этот мир сохранить».