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«Попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела»: в Кремле оценили позицию ЕСПЧ по делу Навального

18 февраля 2021, 17:55  •  88 • В России
Европейский суд по правам человека принял неправомерное решение по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, требование ЕСПЧ «очень серьёзная попытка вмешательства» в судебные дела» страны. Москва имеет «очень много вопросов» к судебной инстанции Европы относительно этого решения, добавил он. В Госдуме подчеркнули, что подобная позиция ЕСПЧ снижает авторитет этого международного органа. Политическая ангажированность Европейского суда по делу Навального очевидна, констатировали в Совфеде.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно Алексея Навального — недопустимая попытка вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Вы знаете, наше отношение вчера к этому решению было озвучено министром юстиции Чуйченко, решение неправомерное, является очень серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что с нашей точки зрения является недопустимым», — сказал Песков.

По его словам, подобные решения ЕСПЧ, а также поспешность и ангажированность в их принятии вызывает у Москвы «очень много вопросов».

Накануне Ольга Михайлова, адвокат Навального, опубликовала решение ЕСПЧ, согласно которому европейская судебная инстанция призывает Москву немедленно осудить блогера, опираясь на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер — в нём идёт речь об угрозе жизни и здоровью.

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ «беспрецедентным» из-за «явного и грубого вмешательства» в деятельность судебной власти «суверенного государства». Он подчеркнул, что решение инстанции «заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» указала, что ЕСПЧ нанесла «залп по международному праву», последствия от которого ещё не осознаёт.

«Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Причина ходатайства ФСИН, которое поддержала прокуратура, — неоднократное нарушение обязательств со стороны условно осуждённого. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.

«Авторитет ЕСПЧ резко снижается»

Европейский суд по правам человека подобными заявлениями, посылами и позицией дискредитирует сам себя. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, ЕСПЧ превышает свои полномочия и выходит за рамки собственной компетенции и здравой логики.

«Если какая-то институция, претендующая на право вынесения судебных решений, включается в политическую активность и политическую борьбу, то это может и интересно участникам этого процесса, но никакого отношения к судебной деятельности уже не имеет. Всё это, кончено, свидетельствует о серьёзности намерений Запада в отношении Российской Федерации и в отношении проталкивания своей креатуры здесь. Но для самого ЕСПЧ это крайне плохая история, формирующая исключительно негативный бэкграунд. Так что авторитет этого органа после данного шага, на мой взгляд, резко снижается», — заметил парламентарий.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также указал, что требование ЕСПЧ «совершенно неправомерно», поскольку ставит в тупик.

«С каких пор ЕСПЧ вмешивается во внутренние дела другого государства. Алексей Навальный был осуждён давно. Просто ему поменяли меру пресечения из-за грубейших нарушений режима отбывания под подпиской о невыезде. Вот и всё. То есть, фактически, требование Европейского суда не правомочно и абсолютно ангажировано. Политическая ангажированность сразу видна. Я думаю, что подобными решениями Европейский суд по правам человека себя только дискредитирует», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что ему трудно понять, «кому и как удалось побудить ЕСПЧ на такое решение».

«Дело даже не в том, что ЕСПЧ не может каким-то образом отменять решение судов суверенных государств — это само собой, о чём есть комментарий Минюста, вот этот сам факт беспрецедентного решения, он удивляет», — цитирует его ТАСС.

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