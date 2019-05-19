«Попытка вернуться в украинскую политику»: Саакашвили призвал Зеленского не вести прямой диалог с Россией

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Владимира Зеленского не вести прямой диалог с Россией. По его мнению, Москва «недоговороспособна». Помимо этого, Саакашвили назвал Украину «теневым государством», в котором Пётр Порошенко расставил своих людей в госструктурах. Экс-лидера Грузии вряд ли можно считать хорошим советчиком по отношениям с Россией, полагают в Совфеде. Эксперты, в свою очередь, восприняли заявления Саакашвили как попытку вернуться в украинскую политику.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вступающий 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский не должен вести переговоры с Россией, так как Москва якобы «недоговороспособна».

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, поскольку Москва тоже недоговороспособна», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Позиция Саакашвили объясняется его антироссийской направленностью, убеждён президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Саакашвили сам всегда разыгрывал антироссийскую карту. Саакашвили Россию не любит. Для Саакашвили это главный враг. Он считает, что из-за Путина он потерял президентское кресло. Почему он должен по-другому советовать Зеленскому?» — сказал Ищенко RT.

Советам Саакашвили по поводу политики в отношении России следовать не стоит, заявил председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл всё что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008-го, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и с Украины. Тот ещё советчик», — написал он в Twitter.

Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот ещё советчик. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 мая 2019 г.

Впрочем, такие рекомендации Зеленскому звучат не впервые. Например, его советник Иван Апаршин заявлял в интервью украинскому телеканалу ZIK, что избранному президенту не следует проводить прямые переговоры с Владимиром Путиным.

«Один на один — это бесперспективно… Что значит «прямые переговоры»?.. Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате», — подчеркнул он.

И если поначалу Зеленский и его окружение говорили о готовности к диалогу, то в последнее время риторика изменилась. Так, идеолог партии «Слуга народа» и член предвыборной команды политика Руслан Стефанчук заявил, что новый украинский лидер будет вести переговоры с РФ только при участии других сторон. При этом Россию Стефанчук по примеру уходящей администрации Порошенко именует не иначе, как «агрессором».

«Позиция Владимира Александровича состоит в том, что он готов начать диалог, переговоры с агрессором… но этот диалог будет при участии наших партнёров, и эти переговоры также ведутся в пределах нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция. — RT)», — сказал он в эфире «112 Украина».

«Теневое государство»

Одними советами Михаил Саакашвили не ограничился. Он также в очередной раз выступил с критикой в адрес Петра Порошенко, назвав Украину «теневым государством».

«Украина — это теневое государство, там всё решалось за кулисами и до сих пор решается за кулисами. И Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам за кулисы, мы всё тут решим». Поэтому, мне кажется, Порошенко всё сделал — нашпиговал везде своих людей», — добавил экс-президент Грузии.

В качестве примера Саакашвили привёл отставку главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Сам экс-председатель, который лишился своего поста в результате голосования других членов КС, называл это конституционным переворотом и обвинил в нём Порошенко.

«Безусловно, за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель — Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путём сохранения контроля над главными государственными учреждениями», — написал он в Facebook 15 мая.

Напомним, с 2015 по 2017 год Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую область. И, выступая против Порошенко в поддержку Зеленского, он стремится вернуться в украинскую политику. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Эти советы Саакашвили скорее выглядят больше как его желание встроиться в уже существующие тенденции, чем желание как-то их изменить… Он стремится вернуться в украинскую политику, но пока что для него это может кончиться плохо, он это понимает», — отметил Жарихин.

Напомним, грузинского гражданства Саакашвили был лишён в 2015 году, тогда же он получил украинский паспорт. Однако летом 2017 года бывший президент Грузии указом Порошенко был лишён и гражданства Украины, став таким образом лицом без гражданства — апатридом. С тех пор он не оставляет намерения вернуться на Украину, однако считает, что это возможно только после окончательной смены власти в Киеве.

AFP

© Genia Savilov

«Турист в египетском отеле»

Пётр Порошенко, несмотря на поражение на выборах 21 апреля, провёл ряд кадровых перестановок. К примеру, 6 мая он назначил нового командующего военной операцией в Донбассе. А 7 мая президент назначил 75 судей Верховного суда и уволил главу Нацгвардии Украины Юрия Аллерова.

По мнению Зеленского, действия Порошенко похожи на поступки невоспитанного туриста в египетском отеле.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали — и нормальный, воспитанный человек ждёт трансфер в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки и берёт всё подряд со шведского стола», — сказал он.

В штабе Зеленского уже анонсировали отмену этих решений предшественника.

«Волюнтаристское назначение судей Верховного суда уходящим президентом в последние дни своей каденции (срок полномочий должностного лица. — RT), добропорядочность которых вызывала вопросы, — это недопустимо. Надо понимать, что люди, назначенные на различные посты во власти уходящей администрацией в последние недели работы априори получают меньше доверия общества. Как они будут работать? Это называется «доживать по-новому», — сказал советник Зеленского Александр Данилюк.

Стоит отметить, что инаугурация Зеленского запланирована на понедельник, 20 мая. Как в команде политика, так и в украинских СМИ допускают, что он распустит Верховную раду, в которой 17 мая распалась правящая коалиция.