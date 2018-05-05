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«Попытка удержать ситуацию под контролем»: зачем авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии
05 мая 2018, 11:54 • 395 • В мире
Американская ударная группировка во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к обстрелу позиций боевиков «Исламского государства»* в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США. Удары осуществляются в рамках операции «Непоколебимая решимость». Однако политологи отмечают, что разгром террористов не является приоритетной задачей американцев, главное для них — продемонстрировать свою силу. При этом, обстреливая территорию арабской республики, Штаты продолжают нарушать нормы международного права, подчёркивают в экспертном сообществе.
Авианосец «Гарри Трумэн» Reuters © US NAVY
Ударная группа Военно-морских сил США приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.
«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — отмечается в документе.
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