«Попытка удержать ситуацию под контролем»: зачем авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии

Американская ударная группировка во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к обстрелу позиций боевиков «Исламского государства»* в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США. Удары осуществляются в рамках операции «Непоколебимая решимость». Однако политологи отмечают, что разгром террористов не является приоритетной задачей американцев, главное для них — продемонстрировать свою силу. При этом, обстреливая территорию арабской республики, Штаты продолжают нарушать нормы международного права, подчёркивают в экспертном сообществе.

Ударная группа Военно-морских сил США приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.

«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — отмечается в документе.

.@USSHARRYSTRUMAN Carrier Strike Group conducts aviation ops May 3 in support of Operation Inherent Resolve, which began Oct. 17, 2014, to defeat ISIS in designated areas in Iraq & Syria & increase regional stability #SteadyPresence#ReadyForces#OIR Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

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